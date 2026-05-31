Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

Fotografía de Ana Torrens, que asume la presidencia de Deloitte España este lunes, con el logotipo de la empresa Deloitte en Varsovia, Polonia. (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Reuters).

A partir de este lunes, 1 de junio, Ana Torrens pasa a ocupar un lugar protagonista en la historia empresarial de nuestro país. La directiva asume oficialmente esta semana la presidencia de Deloitte España y se convierte en la primera mujer que lidera una de las denominadas Big Four —el grupo formado por Deloitte, PwC, EY y KPMG— en el mercado español. Un nombramiento que supone un hito en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Su llegada a la presidencia culmina un proceso que comenzó a finales del año pasado, cuando el entonces presidente, Héctor Flórez, comunicó a los socios su decisión de no optar a un nuevo mandato por motivos familiares. Tras la votación interna celebrada entre los socios de la compañía, Torrens fue ratificada para asumir el relevo y dirigir la mayor firma de servicios profesionales del país.

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Trayectoria de más de tres décadas en Deloitte

Nacida en Barcelona en 1970, Torrens desarrolló su carrera prácticamente íntegra dentro de Deloitte. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Abad Oliva CEU, se incorporó a la firma en 1994 y desde entonces ha ido ascendiendo de forma progresiva hasta alcanzar las máximas responsabilidades. Así, cuenta con un recorrido de más de 30 años dentro de la organización.

Aunque antes de ser elegida presidenta, ocupaba responsabilidades de Audit & Assurance, una de las divisiones estratégicas de Deloitte, que dirige desde 2021. Antes de eso, lideró esta misma actividad en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra para el área de Productos y Servicios. Además, formaba parte tanto del comité ejecutivo español como de los órganos internacionales de auditoría de la firma.

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Su especialización ha estado ligada históricamente a la auditoría financiera, aunque a lo largo de su carrera también ha participado en proyectos relacionados con la gestión de riesgos, la reorganización empresarial, los planes estratégicos y los análisis de viabilidad corporativa. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), lo que certifica su trayectoria en uno de los ámbitos más regulados del sector financiero y empresarial.

A la experiencia profesional se suma su faceta menos conocida, la académica. Durante años ejerció como profesora en ESADE, donde impartió formación vinculada a la normativa contable internacional, la información financiera y la auditoría. También ha participado en numerosos programas formativos relacionados con el sector inmobiliario y la regulación financiera.

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El relevo llega en un momento de crecimiento

Su nombramiento llega en un momento muy importante para Deloitte España. La compañía ha crecido considerablemente durante los últimos años y ha reforzado su posición como una de las empresas del sector servicios profesionales de referencia en España. Bajo la presidencia de Flórez, la firma incrementó su facturación desde los 975 millones de euros registrados en 2022 hasta superar los 1.288 millones en el ejercicio cerrado en mayo de 2025. Además, logró mejorar su rentabilidad, reducir la rotación de empleados y reforzar su capacidad de atracción de talento.

FOTO DE ARCHIVO. De izquierda a derecha: el rascacielos Torre Cepsa, el rascacielos Torre PwC, el rascacielos Torre de Cristal y el rascacielos Torre Espacio en la zona de negocios de las Cuatro Torres, desde la estación de tren de Chamartín en Madrid, España. 5 de abril de 2016. REUTERS/Juan Medina

Solo durante el último año, Deloitte ha incorporado a más de 3.300 profesionales, recibiendo más de 200.000 candidaturas de empleo. La compañía también ha promocionado a decenas de nuevos socios, la gran mayoría procedentes de la propia organización.

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Y precisamente, uno de los principales retos del mandato de Torrens será mantener esa apuesta por el talento y la cultura corporativa que la firma ha impulsado en los últimos años. En sus primeras declaraciones tras ser elegida, Torrens subrayó que asumía la presidencia “con responsabilidad y compromiso, con la voluntad de dar continuidad a una estrategia sólida y ganadora, seguir impulsando el crecimiento de Deloitte y fortalecer nuestra propuesta de valor para los clientes, así como nuestra apuesta decidida por el talento y una cultura centrada en las personas”.

La primera mujer al frente de una Big Four en España

Más allá de los objetivos empresariales, su llegada a la presidencia tiene una lectura simbólica. Aunque las mujeres han ido ganando peso en los consejos de administración y en los puestos de dirección de las grandes compañías españolas, las butacas de máxima responsabilidad de las Big Four seguían siendo territorio exclusivamente masculino. La elección de Torrens rompe esa barrera y abre una nueva etapa en uno de los sectores más influyentes de la economía española.

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Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir una firma con más de 11.000 profesionales en España y mantener el crecimiento de una organización que se ha convertido en una de las principales referencias empresariales del país.