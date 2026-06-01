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10 hábitos saludables para prevenir el colesterol

El colesterol alto es un factor de riesgo considerable para el desarrollo de problemas cardiovasculares

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Alimentos de la dieta mediterránea (Magnific)
Alimentos de la dieta mediterránea (Magnific)

El colesterol alto continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Aunque el organismo necesita colesterol para realizar funciones esenciales, cuando sus niveles se descontrolan pueden favorecer la aparición de arteriosclerosis, infartos e ictus.

Los especialistas del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social coinciden en que la prevención es la herramienta más eficaz para mantener una buena salud cardiovascular. La combinación de una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y el abandono de hábitos nocivos puede marcar una diferencia significativa en la calidad y la esperanza de vida.

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Además, la detección precoz y el seguimiento médico permiten identificar factores de riesgo antes de que aparezcan complicaciones graves. Estos son diez hábitos fundamentales para mantener el colesterol bajo control y proteger el corazón.

Adoptar la dieta mediterránea

Considerada una de las más saludables del mundo, la dieta mediterránea se basa en un elevado consumo de aceite de oliva, frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos. También promueve una ingesta moderada de pescado y aves de corral, mientras limita las carnes rojas, los productos procesados y los dulces. Este patrón alimentario contribuye a mejorar los niveles de colesterol y a reducir el riesgo cardiovascular.

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Eliminar las grasas trans

Las grasas trans son especialmente perjudiciales porque aumentan el colesterol LDL, conocido como “malo”, y reducen el HDL o “bueno”. Se encuentran con frecuencia en productos de bollería industrial, comida rápida, aperitivos ultraprocesados, pizzas congeladas y otros alimentos precocinados. Reducir su consumo es una medida clave para proteger las arterias.

Reducir el colesterol LDL

Mantener bajo control el colesterol LDL ayuda a prevenir la formación de placas en las arterias. Una recomendación habitual es moderar el consumo de alimentos con alto contenido en colesterol, como determinadas vísceras, patés y algunos mariscos, dentro de una dieta equilibrada supervisada por profesionales sanitarios.

Aumentar el colesterol HDL

El colesterol HDL desempeña una función protectora, ya que ayuda a eliminar el exceso de colesterol de la sangre. Para favorecer su aumento se recomienda consumir pescado azul, frutos secos, aceite de oliva, aguacate, soja, frutas y verduras, además de mantener una vida físicamente activa.

Practicar actividad física regularmente

El ejercicio aeróbico moderado, como caminar, nadar, bailar o montar en bicicleta, contribuye a elevar el colesterol HDL y a reducir el LDL y los triglicéridos. Los expertos aconsejan realizar actividad física entre tres y cinco veces por semana para obtener beneficios cardiovasculares duraderos.

Incorporar ácidos grasos omega 3

Los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados grasos y algunas fuentes vegetales, han demostrado efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Cuando existe recomendación profesional, los suplementos pueden complementar la dieta para favorecer el funcionamiento del corazón y del sistema nervioso.

Abandonar el tabaco

Fumar altera el metabolismo de las grasas, incrementa el colesterol LDL y reduce el HDL. Además, acelera el envejecimiento de las arterias y favorece el desarrollo precoz de enfermedades cardiovasculares. Dejar de fumar es una de las decisiones más importantes para mejorar la salud general.

Episodio: Colesterol.

Realizar controles periódicos

Conocer los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos mediante análisis periódicos permite detectar alteraciones a tiempo. Los especialistas recomiendan realizar revisiones regulares, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo cardiovascular.

Conocer la propia situación clínica

La arteriosclerosis puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por ello, es fundamental evaluar el estado de las arterias y controlar factores como la hipertensión, la diabetes o el sobrepeso. Las pruebas diagnósticas actuales permiten valorar el riesgo cardiovascular con mayor precisión.

Cumplir con el tratamiento prescrito

Cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes, el médico puede indicar tratamientos específicos para controlar el colesterol. Seguir correctamente las pautas terapéuticas y acudir a las revisiones programadas resulta esencial para prevenir complicaciones y mantener una adecuada salud cardiovascular.

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