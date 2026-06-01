Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (Europa Press)

El juicio que examina la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz afronta hoy su primera jornada centrada en el fondo del asunto. Después de un estreno caracterizado por las cuestiones previas planteadas por las defensas, la Audiencia Provincial tiene previsto comenzar a escuchar a los primeros testigos de una causa que gira en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales que obtuvo el hermano del presidente del Gobierno en 2017.

La sesión celebrada el pasado jueves sirvió para fijar posiciones. Durante varias horas, las defensas intentaron desacreditar la instrucción, denunciaron supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y reclamaron la nulidad de distintas actuaciones practicadas durante la investigación. También se abordaron cuestiones relacionadas con la posible prescripción de algunos de los delitos atribuidos a los acusados. Con ese trámite ya sobre la mesa y pendiente de la decisión del tribunal, el procedimiento da hoy un paso adelante y entra en la fase que debe permitir reconstruir los hechos que dieron origen a la causa.

PUBLICIDAD

A partir de ahora, el protagonismo pasa de los argumentos jurídicos a los testimonios. Serán decenas de comparecientes los que tendrán que explicar ante el tribunal cómo se gestó la plaza investigada, cuáles eran sus funciones, cómo se desarrolló el proceso de selección y qué papel desempeñaron los distintos responsables de la Diputación de Badajoz en aquellas decisiones.

La importancia de esta fase es evidente. Aunque el juicio cuenta con abundante documentación administrativa incorporada al procedimiento, buena parte de las claves del caso descansan en las explicaciones que puedan ofrecer quienes participaron de una manera u otra en los acontecimientos que hoy están bajo examen judicial.

PUBLICIDAD

Una contratación bajo la lupa nueve años después

La investigación se remonta a 2017, cuando David Sánchez obtuvo una plaza vinculada a los conservatorios dependientes de la Diputación pacense. Desde entonces, la controversia ha girado alrededor de una misma cuestión: determinar si ese puesto fue creado para cubrir necesidades reales de la institución o si, por el contrario, se diseñó pensando en una persona concreta.

Esa es la tesis que sostienen las acusaciones populares, que consideran que existieron irregularidades en la configuración y adjudicación de la plaza. Las defensas rechazan de plano esa interpretación y sostienen que tanto la creación del puesto como el proceso de selección se ajustaron a la legalidad vigente.

PUBLICIDAD

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (EFE/ Ballesteros POOL)

El juicio deberá resolver precisamente ese choque de versiones. Y para hacerlo, la fase testifical se presenta como una pieza fundamental.

Entre los comparecientes previstos figuran responsables de los conservatorios provinciales, funcionarios de la Diputación, representantes sindicales, aspirantes que participaron en el proceso selectivo y agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación. Cada uno de ellos aportará una parte del relato que el tribunal deberá ordenar y valorar antes de dictar sentencia.

PUBLICIDAD

No se trata únicamente de esclarecer cómo se convocó la plaza. También está en juego conocer cuál era la necesidad administrativa que justificó su creación, cómo fueron definidas sus funciones y cuál fue el encaje real del puesto dentro de la estructura de los conservatorios.

Por eso, más allá de los aspectos puramente técnicos, las próximas jornadas estarán orientadas a reconstruir una secuencia de decisiones administrativas que comenzó hace casi una década y que hoy se encuentra en el centro de una de las causas con mayor repercusión política de los últimos meses.

PUBLICIDAD

Las acusaciones buscan reforzar su tesis

La apertura de la fase testifical supone también el inicio de la batalla probatoria entre las distintas partes. Las acusaciones populares confían en que las declaraciones permitan reforzar la idea de que la plaza investigada fue diseñada específicamente para facilitar la incorporación de David Sánchez a la Diputación. Buena parte de su estrategia pasa por acreditar que determinadas decisiones administrativas no respondieron a criterios objetivos o habituales dentro de la organización provincial.

Las defensas afrontan este escenario con un planteamiento diametralmente opuesto. Su objetivo será demostrar que el puesto tenía una utilidad real, que fue creado siguiendo los procedimientos ordinarios y que la contratación se desarrolló dentro de los márgenes legales establecidos para este tipo de procesos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, cada declaración adquiere una relevancia especial. No tanto por la posibilidad de que aparezcan grandes revelaciones como por la necesidad de encajar numerosas piezas dispersas en una historia administrativa compleja que se ha ido construyendo a lo largo de varios años de investigación.

La previsión es que las sesiones se prolonguen durante buena parte de la semana debido al elevado número de testigos citados. El calendario diseñado por la Audiencia contempla jornadas intensas para intentar avanzar en una fase probatoria especialmente extensa.

PUBLICIDAD

Once acusados pendientes de una fase clave

En el banquillo se sientan once acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE extremeño. Sin embargo, ninguno de ellos será protagonista hoy.

Las declaraciones de los procesados están previstas para una fase posterior del juicio, una vez concluyan las comparecencias de los testigos y se practique el resto de la prueba admitida por el tribunal. Hasta entonces, su papel será el de escuchar cómo se van reconstruyendo los hechos que forman parte de la acusación.

PUBLICIDAD

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés Bechiarelli, ha pedido este jueves la nulidad de la apertura de juicio oral contra su defendido, ya que a su parecer la raíz de este procedimiento "está podrida" y el delito del que se le acusa "se encuentra absolutamente prescrito". (Audiencia Provincial de Badajoz)

Uno de los elementos más singulares del procedimiento sigue siendo la posición de la Fiscalía. El Ministerio Público no mantiene la acusación principal contra David Sánchez y durante la sesión inaugural ya mostró coincidencias con algunos de los argumentos planteados por las defensas respecto a determinados delitos incluidos en la causa.

Esa circunstancia convierte el desarrollo de la prueba testifical en un momento especialmente relevante. A diferencia de otros procesos de perfil mediático, el peso de la acusación recae fundamentalmente en las acusaciones populares, que buscarán en las próximas jornadas los elementos necesarios para sostener sus pretensiones ante el tribunal.

Con las cuestiones previas ya planteadas y la fase probatoria lista para arrancar, el juicio deja atrás el terreno de los debates procesales y entra de lleno en la reconstrucción de los hechos. Es a partir de hoy cuando comenzará a dibujarse, testimonio a testimonio, la versión que cada una de las partes pretende hacer valer ante la Audiencia Provincial de Badajoz.