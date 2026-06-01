‘Supervivientes’ despide a Borja Silva entre lágrimas en una expulsión muy reñida: “Me voy a España con mi mujer”

Borja Silva en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Supervivientes 2026 continúa elevando la tensión entre los concursantes. La última entrega de Conexión Honduras ha estado marcada por la emoción, las lágrimas y un desenlace que deja el concurso cada vez más cerca de su gran final. La noche culminó con la salida de Borja Silva, uno de los participantes más queridos por la audiencia y por sus compañeros, después de protagonizar un ajustadísimo duelo frente a Claudia Chacón.

La expulsión mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Los porcentajes obtenidos por los tres nominados reflejaron la igualdad de fuerzas existente entre ellos: apenas unas décimas separaron a los concursantes. El primero en asegurar su permanencia fue Alvar Seguí, dejando la decisión final entre Borja y Claudia.

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Antes de conocer el veredicto, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la gala al hablar sobre la amistad que les unió desde su paso por La isla de las tentaciones. Una relación que se había resentido en las últimas semanas tras la decisión de Claudia de nominar a Borja por motivos estratégicos.

“Es una persona que aprecio mucho y no quiero que todo esto nos perjudique fuera”, reconocía Claudia, visiblemente afectada. La concursante admitió que algunas situaciones dentro del reality habían condicionado sus decisiones, aunque insistió en que su cariño hacia él seguía intacto.

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Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Borja, por su parte, quiso dejar claro que una discusión no iba a romper el vínculo que mantienen. “Creo que sé diferenciar entre una discusión y una amistad”, aseguró antes de emocionarse al recordar todo lo vivido juntos. “Cuando salga de aquí me voy a ir a tomar algo contigo”, añadió, provocando las lágrimas de su compañera.

Finalmente, la audiencia decidió salvar a Claudia, convirtiendo automáticamente a Borja en el nuevo expulsado de la edición. La noticia provocó una reacción inmediata en la Palapa. Sus compañeros acudieron a abrazarlo mientras Aratz Lakuntza no podía contener la emoción al despedirse de uno de sus principales apoyos durante la aventura.

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Lejos de marcharse abatido, Borja afrontó su despedida con optimismo y agradecimiento. “Muchas gracias, gracias al equipo de Supervivientes, que ha tenido que aguantarnos y no ha sido fácil. Mi madre me dijo, vete con una sonrisa y disfruta cada momento porque esta es una experiencia única. Y lo he vivido con una sonrisa. Me voy sonriendo, que os amo. Yo me voy a España con mi mujer, cómo voy a estar triste“, explicó.

Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Los nominados de la noche

Pero la expulsión no fue el único momento destacado de la noche. Las nuevas nominaciones dieron un giro inesperado cuando Alvar, líder de la semana, tomó una decisión que nadie anticipaba. En lugar de señalar a otros compañeros que parecían tener más opciones de entrar en la lista, eligió directamente a Maica como nominada.

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La sorpresa fue mayúscula tanto entre los concursantes como entre los espectadores. La propia Maica encajó la noticia con resignación, consciente de que poco podía hacer para cambiar la decisión. De este modo, la lista provisional de nominados quedó formada por ella, Claudia y Aratz.

Precisamente Maica protagonizó otro de los instantes más conmovedores de la velada. Durante una dinámica en la que los supervivientes debían reflexionar sobre el mayor logro alcanzado en el concurso, la concursante se derrumbó al recordar las dudas que existían sobre su capacidad para llegar tan lejos.

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“Esto para mí es un logro. El primer día pensé: ‘¿Qué hago yo aquí? Tenía razón la gente’”, confesó entre lágrimas. Sin embargo, destacó el esfuerzo realizado durante estos meses para demostrar lo contrario. “Nadie daba un duro por mí y verme ahora aquí me emociona muchísimo”, añadió.