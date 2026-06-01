España

‘Supervivientes’ despide a Borja Silva entre lágrimas en una expulsión muy reñida: “Me voy a España con mi mujer”

El onubense ha sido el último expulsado de una edición de ‘Supervivientes’ que encara su recta final

Guardar
Google icon
Borja Silva en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Borja Silva en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Supervivientes 2026 continúa elevando la tensión entre los concursantes. La última entrega de Conexión Honduras ha estado marcada por la emoción, las lágrimas y un desenlace que deja el concurso cada vez más cerca de su gran final. La noche culminó con la salida de Borja Silva, uno de los participantes más queridos por la audiencia y por sus compañeros, después de protagonizar un ajustadísimo duelo frente a Claudia Chacón.

La expulsión mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Los porcentajes obtenidos por los tres nominados reflejaron la igualdad de fuerzas existente entre ellos: apenas unas décimas separaron a los concursantes. El primero en asegurar su permanencia fue Alvar Seguí, dejando la decisión final entre Borja y Claudia.

PUBLICIDAD

Antes de conocer el veredicto, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la gala al hablar sobre la amistad que les unió desde su paso por La isla de las tentaciones. Una relación que se había resentido en las últimas semanas tras la decisión de Claudia de nominar a Borja por motivos estratégicos.

“Es una persona que aprecio mucho y no quiero que todo esto nos perjudique fuera”, reconocía Claudia, visiblemente afectada. La concursante admitió que algunas situaciones dentro del reality habían condicionado sus decisiones, aunque insistió en que su cariño hacia él seguía intacto.

PUBLICIDAD

Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Borja, por su parte, quiso dejar claro que una discusión no iba a romper el vínculo que mantienen. “Creo que sé diferenciar entre una discusión y una amistad”, aseguró antes de emocionarse al recordar todo lo vivido juntos. “Cuando salga de aquí me voy a ir a tomar algo contigo”, añadió, provocando las lágrimas de su compañera.

Finalmente, la audiencia decidió salvar a Claudia, convirtiendo automáticamente a Borja en el nuevo expulsado de la edición. La noticia provocó una reacción inmediata en la Palapa. Sus compañeros acudieron a abrazarlo mientras Aratz Lakuntza no podía contener la emoción al despedirse de uno de sus principales apoyos durante la aventura.

Lejos de marcharse abatido, Borja afrontó su despedida con optimismo y agradecimiento. “Muchas gracias, gracias al equipo de Supervivientes, que ha tenido que aguantarnos y no ha sido fácil. Mi madre me dijo, vete con una sonrisa y disfruta cada momento porque esta es una experiencia única. Y lo he vivido con una sonrisa. Me voy sonriendo, que os amo. Yo me voy a España con mi mujer, cómo voy a estar triste“, explicó.

Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Los nominados de la noche

Pero la expulsión no fue el único momento destacado de la noche. Las nuevas nominaciones dieron un giro inesperado cuando Alvar, líder de la semana, tomó una decisión que nadie anticipaba. En lugar de señalar a otros compañeros que parecían tener más opciones de entrar en la lista, eligió directamente a Maica como nominada.

La sorpresa fue mayúscula tanto entre los concursantes como entre los espectadores. La propia Maica encajó la noticia con resignación, consciente de que poco podía hacer para cambiar la decisión. De este modo, la lista provisional de nominados quedó formada por ella, Claudia y Aratz.

Precisamente Maica protagonizó otro de los instantes más conmovedores de la velada. Durante una dinámica en la que los supervivientes debían reflexionar sobre el mayor logro alcanzado en el concurso, la concursante se derrumbó al recordar las dudas que existían sobre su capacidad para llegar tan lejos.

“Esto para mí es un logro. El primer día pensé: ‘¿Qué hago yo aquí? Tenía razón la gente’”, confesó entre lágrimas. Sin embargo, destacó el esfuerzo realizado durante estos meses para demostrar lo contrario. “Nadie daba un duro por mí y verme ahora aquí me emociona muchísimo”, añadió.

Temas Relacionados

SupervivientesSupervivientes EspañaTelecincoMediset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Algarrobico, un paso más cerca del derribo: “Las máquinas deben entrar ya para que el Cabo de Gata recupere lo que nunca debieron arrebatarle”

El Consejo Consultivo de Andalucía concluye que la licencia de obras es nula, lo que allana el camino para la demolición del hotel ilegal tras dos décadas de litigios

El Algarrobico, un paso más cerca del derribo: “Las máquinas deben entrar ya para que el Cabo de Gata recupere lo que nunca debieron arrebatarle”

Burhan Sönmez, el escritor kurdo que ama la libertad: “Hoy tenemos una necesidad moral de reescribir las historias”

El presidente de PEN International presenta en Madrid ‘Los inocentes’, obra en la que la oralidad ocupa un papel central para reconstruir la memoria personal y compartida de las llanuras de Turquía

Burhan Sönmez, el escritor kurdo que ama la libertad: “Hoy tenemos una necesidad moral de reescribir las historias”

La lucha contra el neofranquismo desde las aulas: tres expertos firman una guía de apoyo para profesores sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres

Los docentes que quieran tratar la represión en sus clases pueden encontrar una herramienta útil en la unidad didáctica Represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica y democrática de las mujeres

La lucha contra el neofranquismo desde las aulas: tres expertos firman una guía de apoyo para profesores sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

La profesional calcula que, antes de atender a la primera clienta del mes, afronta unos gastos de 2.500 euros

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Tras una primera sesión centrada en las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal comienza a escuchar a quienes participaron en el proceso de creación y adjudicación del puesto que ocupa el núcleo de la investigación

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

Pandemias, volcanes, amnistías, guerras y casos de corrupción: los ocho años en los que Pedro Sánchez ha gobernado entre crisis constantes

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

ECONOMÍA

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

Renovar el alquiler, un salto al vacío: la subida de los nuevos contratos desborda a familias y jóvenes

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions