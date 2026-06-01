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Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

El sumario se conocerá de forma inminente. Pedro Sánchez minimizó este domingo los casos Zapatero y Leire como “problemas” y “tropiezos” y avisó: “Vamos a seguir hasta 2027 y más allá”

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El presidente del Gobierno admite "problemas y tropiezos" en plena tormenta por corrupción en el seno del PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el 26 de mayo de 2026 una operación sin precedentes contra una presunta trama del PSOE para sabotear investigaciones judiciales que afectaban al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaron 12 horas en la sede federal socialista de la calle Ferraz de Madrid, con orden de requisar documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio.

El auto de Pedraz, previo al sumario, que ve la luz este lunes, imputa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto líder de la estructura, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el magistrado, Cerdán habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

El juez sitúa el “punto de inflexión” en una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Sánchez enviara su carta a la ciudadanía anunciando que se tomaba unos días de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

La investigación recoge al menos 22 reuniones entre Cerdán y Díez en la sede del PSOE, más otras 17 en ubicaciones no identificadas. El auto fija en 4.000 euros mensuales el pago acordado a Díez, sufragado con fondos del partido y camuflado a través de la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y del despacho del abogado Ismael Oliver. El total de pagos rastreados por Pedraz supera los 170.000 euros.

Entre los delitos investigados figuran organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Además de Cerdán, Zarrías y Díez, el auto imputa a la gerente del PSOE Ana María Fuentes -por la emisión de presuntas facturas falsas-, al empresario Javier Pérez Dolset, a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes.

La UCO recibió orden de volcar el contenido íntegro de los correos corporativos de Cerdán, Fuentes y el exresponsable de Comunicación Ion Antolín, examinar los libros de contabilidad del partido de 2024 y 2025, y rastrear los registros de acceso al edificio de 27 personas, entre ellas el excomisario José Manuel Villarejo. Pedraz también requirió documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de mayo de 2024.

El PSOE negó cualquier implicación orgánica. “No ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas” que se desprenden del auto, afirmó la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

05:28 hsHoy

Leire Díez “se creyó el personaje” y buscó apoyos de guardias civiles y agentes del CNI para montar las cloacas que ayudaron al PSOE

La Audiencia Nacional revela que intentó ‘reclutar’ a dos guardias para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y miembros de la UCO, y la UCO ya sabe que también pidió ayuda a colaboradores de los servicios secretos

Leire Díez, la fontanera del PSOE, en una recreación de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Leire Díez, la fontanera del PSOE, en una recreación de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Leire se creyó el personaje, pero es una flipada”, señala una de las personas imputadas (que pide anonimato) en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que investiga una supuesta trama de corrupción urdida para “desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”, es decir, para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y policías. “Quiso hacer méritos ante el PSOE y el PSOE la dejó hacer por si encontraba algo interesante”, resume la misma fuente.

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05:12 hsHoy

Primera Ejecutiva

CEF
Comisión Ejecutiva Federal en Ferraz. (PSOE)

El PSOE celebra este lunes su primera Comisión Ejecutiva en Ferraz desde la entrada de la UCO la pasada semana. A las 13:00, la portavoz, Montse Mínguez, ofrecerá una rueda de prensa, se desconce si ya con el sumario hecho público.

05:09 hsHoy

Sánchez: “Vamos a seguir hasta 2027 y más allá”

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, este domingo en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

Pedro Sánchez habló este domingo de “problemas” o “tropiezos” pero anunció su intención de seguir gobernando “hasta 2027 y más allá” frente a una “oposición marrullera” que quiere “derribar al Gobierno con malas artes”.

“Yo en muchas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse, somos un proyecto humano y, por tanto, podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos”, zanjó el presidente en la clausura del 27º Congreso de Juventudes Socialistas, celebrado en Madrid.

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