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La película que ha unido a John Travolta con Anna Castillo y Álvaro Mel y que llegará pronto a cines: una aventura marina rodada en Canarias

La actriz y pareja del actor con el que protagonizó ‘Un cuento perfecto’ ha revelado su divertido encuentro con el intérprete de ‘Grease’

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John Travolta conoció a Álvaro Mel en el rodaje de 'Mareas negras'
John Travolta conoció a Álvaro Mel en el rodaje de 'Mareas negras'

Hay una teoría que dice que existen seis grados de separación para que cualquier persona en la Tierra esté conectada con cualquier otra a través de una cadena de conocidos con un máximo de cinco intermediarios. Pues bien, en el caso de Álvaro Mel y Anna Castillo, los grados de separación con la estrella de cine John Travolta no han necesitado ser tantos. La pareja de actores españoles no solo puede decir que lo haya conocido, sino que además se ha ido de cena con él y su familia, mientras uno de los dos ha rodado junto a él una película entera.

Se trata de Mareas negras, una coproducción entre España y Estados Unidos que está protagonizada por el legendario actor de Grease o Fiebre del sábado noche junto a Álvaro Mel. Así lo confirmaba su pareja, Anna Castillo, quien acudía anoche al programa de La revuelta para revelar a David Broncano y todo el mundo su divertido encuentro con el actor durante una cena de equipo. “Conocí a John Travolta porque hizo una peli con mi chico, y es muy majo”, confesaba la actriz, que estaba allí para promocionar su nueva serie junto a Macarena García, Laura Weissmahr y Victoria Martín, Se tiene que morir mucha gente, que se acaba de estrenar en Movistar+

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“Todavía está sin estrenar, se estrenará a finales de año o así, se llama Mareas negras“, confirmaba la madre del propio Mel, presente en el programa. ”Yo he cenado con él, le encantaron unas croquetas de carabineros que no las había probado nunca. Él estaba flipando“, añadía Castillo, detallando ese encuentro durante una cena del equipo de la película. Broncano, en su tono cómico habitual, le preguntaba a Castillo si Travolta era ”de comer chicha", a lo que esta aclaraba que no, que era más bien delicado.

El director John Travolta y su hija, la actriz Ella Bleu Travolta, posan durante una sesión fotográfica para la película "Propeller One-Way Night Coach" (Vol de Nuit pour Los Angeles), presentada como parte del Cannes Premiere en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Manon Cruz
El director John Travolta y su hija, la actriz Ella Bleu Travolta, posan durante una sesión fotográfica para la película "Propeller One-Way Night Coach" (Vol de Nuit pour Los Angeles), presentada como parte del Cannes Premiere en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Con un premio bajo el brazo

Dirigida por el cineasta finlandés Renny Harlin (Strangers: Capítulo final), la película cuenta la historia de un padre alejado que intenta reconciliarse con su hija y nieto, pero deben luchar por sobrevivir cuando orcas atacan su barco. Esta aventura marina se rodó en la isla de Gran Canaria, cuyo rodaje comenzó en octubre del año pasado. Además de Travolta y Álvaro Mel, la película cuenta con la hija del estadounidense, Ella Bleu Travolta. Junto a ella precisamente ha estado en el Festival de Cannes, donde presentó su debut en el largometraje como director con Propeller Ven a volar conmigo, estrenada dentro de la sección Cannes Premiere.

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Allí fue galardonado con una Palma de Oro Honorífica por su distinguida carrera, la cual ha estado llena de grandes éxitos comerciales y otras películas de autor a las órdenes de cineastas como Brian de Palma. Travolta no es un actor cualquiera y es por ello tan importante que haya entablado relación con una de las parejas de moda en España. Además de una película que pronto verá la luz en cines, el actor ya se lleva el grato recuerdo de su paso por España, croquetas de carabineros incluidas.

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