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El debut de John Travolta como director se estrenará en Apple TV tras su paso por el Festival de Cannes: Un homenaje nostálgico a la aviación

La película ‘Ven a volar conmigo’, la ópera prima del mítico actor, aterrizará en la plataforma el día 29 de mayo de 2026

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Tráiler oficial de la película 'Ven a volar conmigo' dirigida por John Travolta (Apple TV).

El nuevo proyecto de John Travolta no es una película como intérprete, tal y como nos tiene acostumbrados, sino que se trata de su debut detrás de la cámara y tendrá su première oficial en el Festival de Cannes que empieza esta semana.

La buena noticia, es que no tendremos que esperar mucho para verla, ya que se estrenará en Apple TV el próximo 29 de mayo. Se trata de la adaptación de su propio libro, titulado en inglés Propeller One-Way Night Coach y que aquí se llamará Ven a volar conmigo.

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La película, narra la travesía de un joven entusiasta de la aviación, Jeff —a quien da vida el debutante Clark Shotwell— y su madre, interpretada por Kelly Eviston-Quinnett, en un trayecto aéreo a través del país hacia Hollywood.

Un homenaje a la edad de oro de la aviación

La historia sitúa su acción durante la edad dorada de la aviación y describe cómo un vuelo rutinario se convierte en un viaje transformador, lleno de escalas inesperadas, pasajeros peculiares y una mirada singular a la primera clase. Así, la experiencia del chico estará marcada por comidas a bordo, azafatas encantadoras, pasajeros extraordinarios y momentos mágicos e inesperados, elementos que terminan definiendo el futuro del protagonista.

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Una imagen de 'Ven a volar conmigo', de John Travolta (Apple TV)
Una imagen de 'Ven a volar conmigo', de John Travolta (Apple TV)

La dirección y la producción del filme corren a cargo del propio Travolta, junto con Jason Berger y Amy Laslett de Kids at Play, bajo el amparo de Apple Original Films.

La película supone el debut como director de John Travolta, una figura de larga trayectoria reconocida tanto en los géneros populares de finales del siglo XX —como ocurrió con su papel en Grease— como en propuestas más arriesgadas de los años noventa, entre ellas Pulp Fiction (1994) y Primary Colors (1998).

Travolta traslada aquí una de sus grandes pasiones personales, la aviación, presente también en su faceta como piloto ocasional y en otros trabajos anteriores como actor. Al asumir la dirección, Travolta incorpora a Ella Bleu Travolta, su hija, en el reparto interpretando a una de las azafatas junto a Olga Hoffmann, y suma a Miles McMahon como parte del elenco.

El regreso a Cannes de Travolta

La exhibición de en Cannes de Ven a volar conmigo, marca el regreso de John Travolta al festival francés casi treinta años después de su última participación como actor. En 1998 presentó Primary Colors, y previamente había acudido con Pulp Fiction y Atrapada entre dos hombres en 1994 y 1997, respectivamente.

John Travolta se pasa al otro lado de la cámara para dirigir 'Ven a volar conmigo'
John Travolta se pasa al otro lado de la cámara para dirigir 'Ven a volar conmigo'

La participación de la película en la Sección No Competitiva del Festival de Cannes coincide con un año donde la presencia de títulos estadounidenses en el festival es limitada. El certamen cuenta con obras europeas como la inaugural La Vénus électrique de Pierre Salvadori y una importante representación española, con títulos como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, La bola negra de los Javis y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.

Travolta, que suma más de setenta producciones como actor, asume con este largometraje un nuevo papel tras décadas de experiencia en la industria. Al mismo tiempo que ha dirigido su ópera prima, el actor tiene en marcha la participación en seis proyectos más, entre los que se encuentran November 1963 y The Gentleman Thief. También estaría en postproducción la última película de Renny Harlin, en la que compartiría protagonismo con el español Álvaro Mel, titulada Black Tides.

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