La actriz de ‘Los juegos del hambre’ que bendice la llegada de Elle Fanning: “Es un casting perfecto”

Elle Fanning ocupará el rol de Effie en la próxima película de 'Los juegos del hambre'

La llegada de Elle Fanning al universo de Los juegos del hambre ha recibido el respaldo explícito de Elizabeth Banks, quien interpretó a Effie Trinket en las cuatro películas originales de la saga. Banks, presente en la premiere de su nueva serie, expresó su entusiasmo ante la elección de Fanning como la versión joven de su personaje en la próxima precuela, Sunrise on the Reaping. “Estaba muy emocionada”, afirmó Banks durante la presentación de The Miniature Wife, la producción de Peacock que protagoniza. Consultada por la presencia de Fanning en el primer avance de la precuela, subrayó: “Creo que es un casting perfecto. Siempre lo he dicho. Los fans la amaron y la querían, así que estoy realmente feliz por ello”.

El respaldo de Banks no solo se limitó a declaraciones públicas. Fanning reveló a The Hollywood Reporter que Banks la felicitó con un ramo de flores y una nota que incluía la frase icónica de la saga, “Que la suerte esté siempre de tu lado”, firmada con el mensaje: “Con todo mi cariño, Elizabeth Banks”. Este gesto personal reforzó la sensación de continuidad y apoyo entre ambas actrices en el traspaso del personaje.

En Sunrise on the Reaping, dirigida por Francis Lawrence, Fanning asumirá el papel de una joven Effie Trinket, quien en esta historia es la estilista del tributo de Distrito 12, Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, antes de los hechos narrados en la saga original. La trama se sitúa en la víspera de los 50.os Juegos del Hambre, explorando los orígenes y motivaciones de personajes clave del universo creado por Suzanne Collins. La elección de Fanning ha generado expectativas entre los seguidores de la franquicia, quienes valoran la continuidad que implica el visto bueno de Banks. El tráiler presentado recientemente mostró a Fanning encarnando a una Effie Trinket joven, lo que ha incrementado el interés por la evolución del personaje y su relación con los protagonistas históricos de la saga.

Elizabeth Banks como Effie Trinket en 'Los juegos del hambre'

El elenco al completo

El elenco de la precuela incluye nombres como Kieran Culkin en el papel de Caesar Flickerman, Glenn Close como Drusilla Sickle y Billy Porter como el esposo distanciado de Sickle. También participan Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Mckenna Grace (Maysilee Donner), Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), Maya Hawke (Wiress), Kelvin Harrison Jr. (Beetee), Lili Taylor (Mags), Ben Wang (Wyatt), Ralph Fiennes (Presidente Snow), Molly McCann (Louella) e Iona Bell (Lou Lou). Además, se espera la aparición de figuras emblemáticas de la saga original, como Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes podrían retomar brevemente sus papeles en la película, reforzando el vínculo entre la precuela y la historia central de Los juegos del hambre.

Effie Trinket, interpretada originalmente por Banks, fue una figura clave como estilista y mentora de los tributos de Distrito 12. Su presencia en la narrativa permitió explorar la complejidad del Capitolio y el impacto del sistema de los Juegos en quienes lo promueven y lo sufren. La precuela busca profundizar en la juventud de Effie, mostrando sus inicios en el Capitolio y su primer contacto con los tributos, en este caso, Haymitch Abernathy. Este acercamiento permitirá comprender mejor los matices del personaje que, en la saga principal, evolucionó de símbolo del sistema a aliada de los protagonistas. La interpretación de Fanning, bajo la dirección de Lawrence, se perfila como una oportunidad para dotar de mayor profundidad al personaje y explorar las contradicciones de su entorno.

Mientras que la película se ultima, Banks se encuentra promocionando The Miniature Wife, serie en la que interpreta a una mujer que es accidentalmente reducida a quince centímetros por su esposo científico, encarnado por Matthew Macfadyen. Según detalló Banks, la propuesta le resultó atractiva por abordar, mediante el absurdo, el tema de la minimización de las emociones y necesidades en las relaciones de pareja. Banks reconoció que una de sus mayores inquietudes era la credibilidad de los efectos visuales: “Me alivió que la animación digital luciera tan bien. Temía no verme realmente presente en pantalla”. Para las grabaciones, los demás actores utilizaron una figura impresa en 3D de seis pulgadas como referencia de su personaje en miniatura. “Creo que nunca estuve menos preparada mentalmente para un papel, porque no entendía cuánto tiempo estaría actuando sola y lo vulnerable que eso resulta”, concluyó.