La película navideña que acaba de llegar a Amazon Prime: Michelle Pfeiffer, Eva Longoria y la reivindicación de las madres

Cuando uno piensa en películas de Navidad, suele haber un denominador común, y no es precisamente la nieve. Solo en casa, La jungla de cristal, Qué bello es vivir...con nieve o sin ella, todas son historias protagonizadas por hombres, y en las que las madres tienen un papel residual. Pero si ahora uno piensa en las Navidades reales, las que cada uno pasa junto a su familia, resulta imposible no visualizar a una mujer al frente de todo, ya sea organizando el viaje, juntando a la familia o incluso cocinando la gran cena. Pero claro, ¿dónde están las películas que dan fe de todo esto?

Ese estigma pretende derribar Oh. What. Fun., la película navideña que acaba de aterrizar en Amazon Prime Video y que no ha tardado en convertirse en lo más visto de la plataforma durante este puente de la Constitución. ¿La receta de su éxito? Caras conocidas, buena música y un gran mensaje tan navideño como original: las madres también merecen ser valoradas en estos días. La película cuenta la historia de Claire (Michelle Pfeiffer), una madre completamente cansada y desquiciada de que su familia le ignore, y que después de conseguir reunir a todos por Navidad, decide huir de ella para perseguir su sueño de aparecer en su programa favorito, el que presenta Zazzy Times (Eva Longoria).

La familia de Claire tampoco está del todo bien: su hija mayor ha sido siempre la más responsable y leal a su madre, pero está algo cansada de no poder vivir las navidades con su propia familia y no sabe cómo decírselo. Taylor, la mediana, parece haber encontrado por fin algo de estabilidad con su nueva pareja, pero teme que la sombra de la sospecha de su familia pueda arruinarla. Por su parte, el joven Sammy acaba de romper con su pareja, y no está para navidades ni celebraciones familiares, solo para tocar la guitarra de forma melancólica y esperar a que su ex le responda a los mensajes. Lo único que tienen en común es no acordarse de que su madre está ahí siempre para ellos, y rara vez ellos para su madre. En definitiva, una situación inmejorable para pasar unos días en familia.

Imagen de 'Oh. What. Fun'

Viejas y nuevas caras de la Navidad

Para formar a esta peculiar familia, Oh. What. Fun cuenta con un reparto de lujo formado por viejas y nuevas caras del cine y en concreto del cine navideño. Más allá de Michelle Pfeiffer, están Jason Schwartzman, Felicity Jones, Chloe Grace Möretz y Denis Leary, encargado de dar vida al padre de la familia. Pero además está el joven Dominic Sessa, el rostro detrás del último clásico navideño, Los que se quedan, y quien ya ha aparecido en la reciente Ahora me ves 3.

Dirigida por Michael Showalter (La idea de tenerte, La gran enfermedad del amor), y con guion del debutante Chandler Baker y el propio Showalter, la película busca por un lado reírse de algunos clichés y estereotipos de las películas navideñas, citando directamente varios clásicos navideños en sus primeros minutos. Pero también perpetúa algunos de estos o simplemente los homenaje, siendo más bien una actualización de la clásica película familiar y navideña más que una deconstrucción o renovación de esta, como podía ser la mencionada Los que se quedan.

Quizá sea más divertida en sus momentos familiares -esa escena previa a la cena con Sessa a la guitarra- que cuando Pfeiffer abandona el hogar familiar para ir al encuentro de Longoria, pero por el camino la película deja momentos familiares de lo más agradables. Y lo mejor, una banda sonora que incluye artistas tan variopintos como St. Vincent, Fleet Foxes, Weyes Blood o Sharon Van Etten -la gran artista del año según Pedro Sánchez- para que luego se diga que no se pueden hacer villancicos modernos. Ahí seguirán los clásicos navideños para estas fechas, pero la Claire de Michelle Pfeiffer ha llegado a Amazon para recordarnos la importancia de las madres en estas navidades y todas las que están por venir.