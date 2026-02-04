Primer vistazo a ‘Margo tiene problemas de dinero’, la nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’ con Nicole Kidman y Elle Fanning

Imagen de 'Margo tiene problemas de dinero'

Apple TV acaba de presentar el primer avance de Margo tiene problemas de dinero, una nueva serie que llegará a la plataforma el 15 de abril. La producción, liderada por Elle Fanning, cuenta con un reparto destacado que integra a Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman. La historia, basada en la novela de Rufi Thorpe, muestra el recorrido de una joven embarazada y sin recursos que busca alternativas para sobrevivir en un entorno marcado por la precariedad y la presión familiar.

La trama sigue a Margo, interpretada por Fanning, una aspirante a escritora que atraviesa una etapa crítica: sin dinero, embarazada y emocionalmente agotada. En una de las escenas del adelanto, Margo se rinde en la sección de bebés de una gran tienda. El breve teaser, revelado durante un evento de prensa de Apple TV, anticipa la tensión y el humor negro que caracterizan a la serie. La madre de la protagonista, Shayanne (Michelle Pfeiffer), se muestra inflexible ante la situación y le exige que se levante del suelo, argumentando: “No hay víctimas en Bloomingdale’s”.

El reparto incluye a Pfeiffer y Offerman en los papeles de los padres de Margo. Shayanne, madre de la protagonista, fue camarera en un restaurante Hooters, mientras que su esposo, interpretado por Offerman, es un exluchador profesional. El elenco se completa con Nicole Kidman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington, aportando diversidad y experiencia a la producción.

La serie es una adaptación de la novela de Rufi Thorpe, cuyo relato examina cómo una mujer joven recurre al mundo digital para salir adelante. David E. Kelley, conocido por su trabajo en Big Little Lies y Presunto inocente de Apple, es responsable de la adaptación y cumple funciones de showrunner. Este proyecto marca la primera colaboración televisiva entre Kelley y Michelle Pfeiffer, quienes están casados desde hace treinta y dos años. Anteriormente, Kelley escribió el guion de la película To Gillian on Her 37th Birthday, protagonizada por Pfeiffer en 1996, pero hasta ahora no habían coincidido en una producción para la pantalla chica.

Imagen de 'Margo tiene problemas de dinero'

Uniendo creativos

La propuesta cuenta con la participación de varias productoras de renombre. Kelley comparte la producción ejecutiva con Elle Fanning, Dakota Fanning y Brittany Kahan Ward a través de Lewellen Pictures; Nicole Kidman y Per Saari de Blossom Films; Matthew Tinker por David E. Kelley Productions; y la propia Michelle Pfeiffer, además de la autora Rufi Thorpe, Eva Anderson, Boo Killebrew y la directora del episodio piloto, Dearbhla Walsh (con antecedentes en Bad Sisters y Fargo). El equipo de dirección de la serie también incluye a Kate Herron (Loki) y Alice Seabright (Sex Education), aportando una mirada contemporánea y dinámica al relato.

A24, reconocida por su influencia en el cine y la televisión independiente, respalda la producción, lo que añade expectativas en torno a la calidad y el enfoque artístico de la serie. El estreno mundial está programado para el 15 de abril en Apple TV, que apuesta por esta historia de superación y sátira social como parte de su catálogo de novedades para 2026. El lanzamiento del teaser, breve pero contundente, busca generar expectativa entre los espectadores. Con una protagonista enfrentada a la adversidad y un reparto multinominado, la serie se perfila como uno de los estrenos más relevantes de la temporada para la plataforma, que continúa ampliando su oferta de contenido original con producciones de alto perfil y colaboraciones inéditas en el ámbito televisivo.