España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 25 al 28 de mayo: los cinco famosos que despiden el mes en Antena 3

Pablo Motos cerrará el mes de mayo en Antena 3 con una semana marcada por la música, el cine y el teatro gracias a las visitas de cinco rostros conocidos

Guardar
Google icon
Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La última semana de mayo llega cargada de grandes nombres al plató de El Hormiguero. El espacio presentado por Pablo Motos vuelve a apostar por invitados muy ligados al mundo de la música, la interpretación y la televisión en una tanda de programas que promete momentos divertidos, confesiones personales y mucha promoción de nuevos proyectos.

Tras un mes en el que el formato de Antena 3 ha seguido liderando el access prime time, el programa encara el cierre de mayo con artistas de varias generaciones y perfiles muy distintos. Desde el esperado regreso musical de Mónica Naranjo hasta la nueva etapa profesional de Lolita Flores, pasando por los próximos retos televisivos de Melody o la apuesta teatral de Lydia Bosch y Julio Peña.

PUBLICIDAD

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El programa combinará actualidad musical, estrenos cinematográficos y proyectos escénicos en una semana pensada para despedir mayo por todo lo alto y seguir consolidando el buen momento de audiencia del formato.

Lunes 25 de mayo: Mónica Naranjo presenta ‘Puzzles’

Los amores de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)
Los amores de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

La semana arrancará con la visita de Mónica Naranjo, una de las voces más icónicas del panorama musical español. La artista acudirá al programa para presentar su nuevo single, Puzzles, que verá la luz precisamente el mismo día de su entrevista en el espacio de Pablo Motos.

PUBLICIDAD

Además, la cantante repasará el gran momento profesional que atraviesa gracias a su gira Greatest Hits Tour, con la que celebra sus treinta años de trayectoria musical y revisita algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Martes 26 de mayo: Lolita Flores regresa al cine

Imagen 5BOSD6XWNFENZETAIAJWN4GS2M

El martes será el turno de Lolita Flores, que visitará el programa para hablar de Mallorca Confidencial, la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 29 de mayo.

La artista se pondrá en la piel de la poderosa matriarca de un clan relacionado con el narcotráfico en la Mallorca de 2007, un personaje que marca su regreso al cine como protagonista. Durante la entrevista, también compartirá detalles sobre el rodaje y esta nueva etapa profesional vinculada a la gran pantalla.

Miércoles 27 de mayo: Melody hablará de su nueva música

Melody en Eurovisión 2025 (UER)
Melody en Eurovisión 2025 (UER)

La música volverá a ser protagonista el miércoles con la visita de Melody. La sevillana acudirá al programa para presentar su nuevo tema, Ilarie, además de adelantar cómo afronta la intensa gira de conciertos que llevará a cabo durante este verano.

La artista también aprovechará su paso por el programa para hablar de sus próximos proyectos televisivos en Antena 3, ya que formará parte de nuevas ediciones de La Voz Kids y El Desafío.

Jueves 28 de mayo: Lydia Bosch y Julio Peña

Lydia Bosch y Julio Peña. (Atresmedia)
Lydia Bosch y Julio Peña. (Atresmedia)

La semana terminará con una apuesta por el teatro gracias a la presencia de Lydia Bosch y Julio Peña. Ambos actores acudirán al espacio para hablar sobre Fedra, en los infiernos, la obra que representarán este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Los intérpretes compartirán cómo avanzan los preparativos de este ambicioso montaje inspirado en la tragedia clásica y que podrá verse entre el 12 y el 16 de agosto. Una entrevista con la que El Hormiguero pondrá el broche final a una semana repleta de rostros conocidos y nuevos proyectos.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Luis Sastre dedica unas emotivas palabras a Àngels Barceló tras conocerse su salida de La SER: “Estamos tristes, no estamos bien”

El copresentador del programa ha dedicado unos minutos para despedir a la directora del ‘Hoy por hoy’ después de conocerse que abandonará la emisora al finalizar la temporada

José Luis Sastre dedica unas emotivas palabras a Àngels Barceló tras conocerse su salida de La SER: “Estamos tristes, no estamos bien”

Cuál es la fruta que favorece la producción de colágeno, ayuda al rendimiento físico y mental y protege el corazón

Una variedad del melocotón puede ayudarnos a mantenernos hidratados y refrescarnos entre horas

Cuál es la fruta que favorece la producción de colágeno, ayuda al rendimiento físico y mental y protege el corazón

Los bomberos luchan durante toda la noche contra un incendio en Doñana: “No hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”

Tras horas de trabajos de los efectivos por tierra y aire, el fuego presenta una evolución favorable

Los bomberos luchan durante toda la noche contra un incendio en Doñana: “No hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El robo de Claudia, la noria infernal y la nueva lista de nominados: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes’

El programa de Telecinco afronta sus días más tensos en una cuenta atrás cada vez más cerca

El robo de Claudia, la noria infernal y la nueva lista de nominados: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

ECONOMÍA

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

DEPORTES

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”