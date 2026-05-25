Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 25 al 28 de mayo: los cinco famosos que despiden el mes en Antena 3

Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La última semana de mayo llega cargada de grandes nombres al plató de El Hormiguero. El espacio presentado por Pablo Motos vuelve a apostar por invitados muy ligados al mundo de la música, la interpretación y la televisión en una tanda de programas que promete momentos divertidos, confesiones personales y mucha promoción de nuevos proyectos.

Tras un mes en el que el formato de Antena 3 ha seguido liderando el access prime time, el programa encara el cierre de mayo con artistas de varias generaciones y perfiles muy distintos. Desde el esperado regreso musical de Mónica Naranjo hasta la nueva etapa profesional de Lolita Flores, pasando por los próximos retos televisivos de Melody o la apuesta teatral de Lydia Bosch y Julio Peña.

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El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El programa combinará actualidad musical, estrenos cinematográficos y proyectos escénicos en una semana pensada para despedir mayo por todo lo alto y seguir consolidando el buen momento de audiencia del formato.

Lunes 25 de mayo: Mónica Naranjo presenta ‘Puzzles’

Los amores de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

La semana arrancará con la visita de Mónica Naranjo, una de las voces más icónicas del panorama musical español. La artista acudirá al programa para presentar su nuevo single, Puzzles, que verá la luz precisamente el mismo día de su entrevista en el espacio de Pablo Motos.

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Además, la cantante repasará el gran momento profesional que atraviesa gracias a su gira Greatest Hits Tour, con la que celebra sus treinta años de trayectoria musical y revisita algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Martes 26 de mayo: Lolita Flores regresa al cine

El martes será el turno de Lolita Flores, que visitará el programa para hablar de Mallorca Confidencial, la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 29 de mayo.

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La artista se pondrá en la piel de la poderosa matriarca de un clan relacionado con el narcotráfico en la Mallorca de 2007, un personaje que marca su regreso al cine como protagonista. Durante la entrevista, también compartirá detalles sobre el rodaje y esta nueva etapa profesional vinculada a la gran pantalla.

Miércoles 27 de mayo: Melody hablará de su nueva música

Melody en Eurovisión 2025 (UER)

La música volverá a ser protagonista el miércoles con la visita de Melody. La sevillana acudirá al programa para presentar su nuevo tema, Ilarie, además de adelantar cómo afronta la intensa gira de conciertos que llevará a cabo durante este verano.

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La artista también aprovechará su paso por el programa para hablar de sus próximos proyectos televisivos en Antena 3, ya que formará parte de nuevas ediciones de La Voz Kids y El Desafío.

Jueves 28 de mayo: Lydia Bosch y Julio Peña

Lydia Bosch y Julio Peña. (Atresmedia)

La semana terminará con una apuesta por el teatro gracias a la presencia de Lydia Bosch y Julio Peña. Ambos actores acudirán al espacio para hablar sobre Fedra, en los infiernos, la obra que representarán este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

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Los intérpretes compartirán cómo avanzan los preparativos de este ambicioso montaje inspirado en la tragedia clásica y que podrá verse entre el 12 y el 16 de agosto. Una entrevista con la que El Hormiguero pondrá el broche final a una semana repleta de rostros conocidos y nuevos proyectos.