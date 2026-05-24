La advertencia de la Policía para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: “Si te quieres divertir, sigue estas instrucciones”

Imagen del estadio Ryadh Air Metropolitano de Madrid, junto a una fotografía de Bad Bunny. (Montaje de Infobae)

Tras los dos conciertos de Bad Bunny en Barcelona, el artista puertorriqueño ha demostrado que su desembarco en España promete ser una de las experiencias musicales del año para los más de 600.000 espectadores que verán sus actuaciones en España. El próximo turno lo tiene Madrid, ciudad en la que el conejo malo tiene programadas hasta diez fechas para cantar frente a medio millón de personas. Una gran noticia que, sin embargo, también requiere una gran organización.

A raíz de este evento, que se extenderá desde el primer show en el estadio Metropolitano de Madrid el 20 de mayo hasta la cita final el 15 de junio, la Policía Municipal de Madrid ha decidido subir un vídeo a sus redes sociales, con varios consejos y advertencias para los asistentes. “Si te quieres divertir, sigue las instrucciones de la policía y del personal de evento”, señala José María Crespo, subinspector de San Blas-Canillejas, presentando el operativo de movilidad y seguridad que han diseñado.

PUBLICIDAD

La primera recomendación que Crespo da en el mensaje de este cuerpo es clara: utilizar el transporte público. "Tenemos dos accesos de metro", señala en el vídeo, al detallar que uno funciona como “entrada y salida” y otro “solamente salida”. La llegada en autobús es otra alternativa prevista en el dispositivo. “Tenemos una dársena donde paran diferentes líneas de autobuses”, señaló Crespo, y añadió que en esa zona “permitimos bajada y subida de viajeros, tanto de taxis como VTCs”.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, durante un concierto. (Europa Press)

Advertencias si vas a ir con tu coche o pides un taxi

Un elemento a destacar del vídeo de la Policía Municipal ha sido el de las opciones que tendrán aquellos que acudan en su propio vehículo al concierto. Para poder estacionarlos en alguna de las zonas cercanas al recinto, los agentes advierten que es imprescindible hacer una gestión previa. “Estamos en el parking Sur B. Es el más grande, pero aquí solamente se puede venir en turismo, en coche particular, si previamente lo has contratado”, señala Crespo, antes de subrayar que “todos los parkings que rodean el estadio son de previo pago”.

PUBLICIDAD

La organización también contempla una salida ordenada para quienes busquen transporte a la finalización del concierto. “Organizamos una bolsa de taxis y una bolsa de VTCs”, dice Crespo. En la zona habilitada para esa salida, el subinspector ha explicado con mayor detalle el uso de los elementos de control, como las vallas que aparecen en el vídeo. “Las tenemos porque aquí organizamos la bolsa de taxis. Esta explanada es para bolsa de taxis y, a continuación, una bolsa de VTC”.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Atender a estas recomendaciones es vital, señala el subinspector, dado que este mismo esquema es el que a partir de ahora se aplicará para los otros grandes eventos programados en el calendario del estadio madrileño: Alejandro Sanz, BTS, Bruno Mars... son muchos los artistas que se pasearán sobre el escenario del Metropolitano frente a decenas de miles de espectadores. Por ello, desde la Policía han querido informar antes de todo lo necesario para que tanto la entrada como la salida del recinto sean lo más ágiles posibles.

PUBLICIDAD