El día que John Wayne abandonó un rodaje de John Ford porque se sintió humillado: “Fue indignante”

El actor John Wayne en una de sus películas bélicas

El rodaje de la película bélica No eran imprescindibles en 1945 estuvo marcado por un episodio de tensión que casi deja a la producción sin su protagonista. Durante una de las jornadas de filmación, John Wayne abandonó el set enfurecido tras un enfrentamiento con John Ford, su director y amigo cercano, debido a una corrección que el actor consideró humillante.

A lo largo de casi cinco décadas de carrera, John Wayne participó en 153 largometrajes, de los cuales encabezó 142. Entre sus títulos más recordados figuran Centauros del desierto, El hombre que mató a Liberty Valance, Río Bravo, La diligencia y Valor de ley.

Sin embargo, su filmografía también incluye obras menos conocidas, como la mencionada No eran imprescindibles, donde compartió protagonismo con Robert Montgomery bajo la dirección de John Ford.

John Ford y John Wayne, amigos con carácter

La relación entre Wayne y Ford trascendía lo profesional: colaboraron en 14 películas y el cineasta fue una especie de mentor para el actor, aunque ambos poseían un carácter fuerte que, en ocasiones, derivaba en conflictos ocasionales.

La película, ambientada en la Guerra del Pacífico tras el ataque a Pearl Harbor, narra el contraataque de las fuerzas estadounidenses en Filipinas, lideradas por los tenientes John Brickley (interpretado por Robert Montgomery) y Rusty Ryan (John Wayne).

Para John Ford, la autenticidad era fundamental. Su experiencia militar como jefe de la unidad fotográfica de la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial y su rango de comandante en la Reserva de la Armada de los Estados Unidos reforzaban su exigencia de realismo, especialmente porque gran parte del elenco y el equipo técnico había servido en el conflicto.

Wayne, en cambio, no contaba con experiencia militar, ya que fue rechazado al intentar alistarse por su edad y por ser el principal sustento económico de su familia.

El origen de la disputa

Según relató Robert Montgomery en la biografía Searching for John Ford, el incidente se produjo durante una escena en la que Wayne debía realizar un saludo militar. Ford le hizo una observación que resultó especialmente dolorosa para el actor: “Duque, ¿no puedes hacer un saludo que al menos parezca que has estado en el ejército?”. La frase avergonzó y humilló a Wayne, quien decidió abandonar el set en ese momento.

John Ford y John Wayne en el Monument Valley

La reacción de Montgomery fue inmediata. El actor, que había conducido ambulancias durante la guerra y estuvo presente en el desembarco de Normandía, se dirigió al director y le recriminó su actitud con firmeza. “Fue indignante, por supuesto. Me acerqué a Ford, puse ambas manos en los brazos de su silla y le dije: ‘No vuelvas a hablarle así a nadie jamás’”, recordó Montgomery.

La respuesta de Ford pasó por varias fases: primero mostró enfado, exclamando “¡No voy a disculparme con ese hijo de puta!”; luego intentó minimizar el incidente diciendo “¿Qué dije? No quise herir sus sentimientos”; y finalmente, terminó llorando.

Tras la disculpa de John Ford, John Wayne regresó al rodaje al día siguiente y la filmación de No eran imprescindibles continuó sin más incidentes.