Los bomberos luchan durante toda la noche contra un incendio en Doñana: “No hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”

Bomberos luchan contra las llamas en el incendio declarado en el término de Almonte, Huelva. (X/@antoniosanz)

El equipo de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) lleva toda la noche luchando contra el fuego que se desató el domingo por la tarde en el término municipal de Almonte (Huelva), en el Parque Natural de Doñana.

El fuego afecta al paraje La Algaida, conforme detalla la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Y, según el último comunicado al respecto, presenta una evolución favorable. Durante la noche, una vez retirados los medios aéreos, han permanecido en lucha contra las llamas cinco grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Brica), cuatro técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, un encargado de Logística y cuatro autobombas.

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No afecta a la Romería de El Rocío

Desde la romería de El Rocío, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha llamado a la calma. La pasada noche declaraba que esperaban que se diera por estabilizado a lo largo de la noche o durante las primeras horas de la mañana. También ha subrayado que, pese a las falsas informaciones que circulan en redes sociales, “no hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”.

Sanz también ha descartado que el origen de las llamas tenga relación con el paso de hermandades en su peregrinación hacia la aldea. “Hace dos días que no pasa nadie por allí, es decir, que no hay nada que tenga que ver con el Rocío desde hace dos días”, aseguraba. A su vez, el consejero de Emergencias señalaba que todo apunta a una “situación de intencionalidad”. Esta hipótesis se basa en las circunstancias en las que se ha desatado el fuego “tanto por la hora, el sitio, como que durante el día de hoy hemos tenido más de un incendio en la zona”. No obstante, ha remarcado que aún se investigan las causas.

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