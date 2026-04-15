El universo ‘Longlegs’ se expande: en marcha una nueva película con Nicolas Cage retomando el papel del asesino

Maika Monroe en Longlegs (2024) Créditos: NEON

El universo de Longlegs se expande con una nueva producción que confirma el regreso de Nicolas Cage en su papel como asesino, bajo la dirección de Osgood Perkins y la producción de Paramount Pictures. Este movimiento representa un cambio estratégico relevante para la franquicia y para la industria del cine de terror.

Paramount Pictures ha adquirido los derechos para la próxima película ambientada en el universo de Longlegs, escrita y dirigida por Osgood Perkins. El estudio confirmó que Nicolas Cage volverá a interpretar al enigmático asesino que marcó la propuesta original. Perkins, además de dirigir y escribir, participará como productor. El equipo de producción se completa con Brian Kavanaugh Jones de Range Media, Chris Ferguson de Phobos y Dave Caplan de C2, la empresa que financió la primera entrega.

A pesar del hermetismo sobre la trama, fuentes vinculadas al proyecto subrayan que la nueva obra no será una secuela directa. En cambio, se tratará de una historia “situada en el universo Longlegs”, lo que permite expandir el alcance narrativo sin depender de la continuidad lineal de personajes o hechos previos. El regreso de Cage es un punto central en esta etapa. El actor, quien interpretó al asesino Longlegs con una aproximación que sorprendió al público y la crítica, se suma nuevamente como protagonista y productor, consolidando así su vínculo con la saga.

De Neon a Paramount: un salto de escala para ‘Longlegs’

La transición de la franquicia desde Neon, distribuidora de la primera película, hacia Paramount Pictures responde a una cuestión de escala y ambición. Las fuentes indican que Neon decidió apartarse del nuevo proyecto cuando su envergadura y presupuesto excedieron los parámetros habituales de la compañía. Paramount, respaldada por Skydance, asumió el desafío de producir la nueva entrega, asegurando un mayor alcance tanto en recursos como en distribución internacional. El equipo directivo de Paramount, encabezado por Josh Greenstein y Dana Goldberg, ha priorizado el desarrollo de propuestas de terror dentro de su catálogo. Esta apuesta se traduce en alianzas con productoras especializadas y en la reactivación de franquicias con potencial probado.

La primera Longlegs, lanzada en 2024 por Neon, se convirtió en un fenómeno inesperado. La película recaudó $128 millones en todo el mundo con un presupuesto inferior a $10 millones, posicionándose como el filme independiente más taquillero de la última década. La historia, protagonizada por Maika Monroe como una agente del FBI con dones de clarividencia, giraba en torno a una serie de asesinatos-suicidios en Oregón, relacionados con el asesino Longlegs, interpretado por Cage.

La propuesta destacó por mezclar elementos de ocultismo, manipulación mental, ritos satánicos, muñecos inquietantes y procedimientos policiales. Esta combinación creó un universo narrativo fértil, permitiendo que el proyecto actual se desarrolle en ese mismo entorno sin limitarse a reproducir la fórmula original. El impacto de la película lanzó a Perkins como figura del género de terror y consolidó a Monroe como protagonista en ascenso. El filme también marcó el mayor éxito doméstico en la historia de Neon.

La llegada del universo Longlegs fortalece la estrategia de Paramount Pictures en el género. El estudio ha construido un portafolio robusto mediante alianzas con entidades dedicadas al terror, como la productora dirigida por J.D. Lifshitz y Raphael Margules, y 18Hz de Walter Hamada, responsable de Passenger, próxima a estrenarse el 22 de mayo. Además, Paramount mantiene acuerdos con cineastas como Parker Finn, responsable de las películas Smile, y prepara el relanzamiento de la franquicia Paranormal Activity, con James Wan y Jason Blum en la producción. El reciente éxito de Scream 7, que alcanzó $211,9 millones en taquilla este año, refuerza el contexto favorable para el desarrollo de nuevos títulos de terror.

Osgood Perkins ha mantenido un ritmo constante en la dirección de películas de terror. Tras Longlegs, dirigió The Monkey y Keeper, y culminó la producción de The Young People, protagonizada por Nicole Kidman, Lola Tung y Nico Parker. Por su parte, Nicolas Cage amplía su presencia en la industria. En mayo, encabeza la serie Spider-Noir de Amazon Prime Video y, antes de finalizar el año, interpretará a John Madden bajo la dirección de David O. Russell en el filme Madden.