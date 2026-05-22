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Claudia Chacón lleva su transformación al límite en Supervivientes: el drástico corte de pelo que aceptó para poder escuchar a su novio

La concursante protagoniza uno de los momentos más impactantes de la edición tras someterse a un cambio radical de imagen a cambio de una llamada con Sergio, su chico

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'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)
'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)

La última gala de Supervivientes ha dejado una de las escenas más impactantes y comentadas de esta edición. Claudia Chacón, una de las concursantes que más está dando que hablar dentro del reality, decidió aceptar un sacrificio que para ella suponía mucho más que un simple cambio físico: someterse a un corte de pelo radical para poder mantener contacto con su novio, Sergio.

La joven, que ya había demostrado en otras ocasiones su fortaleza ante las duras condiciones del concurso, tuvo que enfrentarse esta vez a una prueba especialmente complicada a nivel emocional. Más allá del hambre o del agotamiento, Claudia se vio obligada a renunciar a una parte importante de su imagen para conseguir una recompensa que llevaba semanas esperando.

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La propuesta llegó durante la ya conocida “mesa de las tentaciones”, uno de los momentos más duros del programa, donde los concursantes deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar a cambio de pequeños privilegios o recompensas emocionales.

'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)
'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)

Una decisión difícil marcada por la necesidad de escuchar a Sergio

No era la primera vez que Claudia aceptaba modificar su aspecto en el concurso. Días atrás ya había accedido a cortarse parte de su melena a cambio de comida, pero esta vez la oferta era mucho más exigente. La organización le propuso un corte más drástico a cambio de una hamburguesa para compartir con Maica y, sobre todo, una videollamada de diez minutos con su pareja.

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La concursante dudó durante varios minutos. Su cabello siempre ha sido una parte importante de su identidad y no ocultó su preocupación por el resultado final. Incluso buscó apoyo entre sus compañeros antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, el deseo de escuchar la voz de Sergio terminó pesando más que cualquier miedo.

'Supervivientes': Claudia ha disfrutado de una llamada con su novio. (Telecinco)
'Supervivientes': Claudia ha disfrutado de una llamada con su novio. (Telecinco)

Finalmente, aceptó el reto, aunque poco después llegó una inesperada decepción. Durante un traslado entre playas, se les olvidó coger la comida que habían conseguido como parte de la recompensa, dejando a Claudia y a Maica sin la hamburguesa prometida. Aun así, el compromiso seguía en pie y la concursante tuvo que cumplir igualmente con el corte.

Un cambio radical bajo la supervisión de su peluquero

Para evitar un resultado irreversible, el programa quiso contar con una ayuda especial. Miguel Alarcón, peluquero habitual de Claudia, intervino desde el plató para guiar paso a paso el corte y tranquilizar a la joven.

“Quédate tranquila, cuando salgas yo te lo arreglaré todo”, le aseguró, intentando calmar su evidente nerviosismo. Con sus instrucciones, María Lamela fue la encargada de cortar varios centímetros más de su melena.

'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)
'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)

Aunque durante el proceso Claudia no pudo evitar emocionarse, después reconoció sentirse orgullosa de haber dado ese paso. La experiencia, aseguró, le ha hecho entender que la imagen no es lo más importante.

El sacrificio tuvo su recompensa poco después. Sergio conectó en directo con la gala y dedicó a Claudia unas palabras que lograron emocionarla profundamente: “Estás guapísima. Vas a ganar. Eres la mejor. Te quiero mucho”. Su reacción fue inmediata: lágrimas, sonrisas y alivio tras uno de los momentos más intensos que ha vivido en el concurso. Mientras tanto, las redes sociales se dividían entre quienes aplauden su valentía y quienes consideran que Supervivientes ha vuelto a cruzar ciertos límites en busca del espectáculo.

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