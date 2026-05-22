España

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha vuelto a plantear que “¿para qué estamos en la OTAN?" si “países como España” no colaboran

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Soldados estadounidenses enviados a Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)
Soldados estadounidenses enviados a Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)

Donald Trump mueve sus fichas en el tablero de Europa. Sorprendió con el anuncio de que iba a retirar a 5.000 soldados de Alemania. Esta semana el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo confirmó y sostuvo que no sería un problema pues permitiría a las potencias europeas asumir más responsabilidad. Hace unas horas, el republicano ha dado un nuevo giro de guion y ha confirmado que enviará a 5.000 militares (no ha confirmado que sea un reajuste de los que salen de Alemania) a Polonia.

El caso de España sigue envuelto en una duda constante. En las últimas horas, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a plantear la pregunta de “¿para qué estamos en la OTAN?" si “países como España” no colaboran en sus ambiciones internacionales, en referencia al no permiso de usar las bases de Rota y Morón en sus ataques a Irán. Desde hace meses, se especula sobre una retirada de militares estadounidenses de Cádiz y Sevilla, pero logísticamente son bases muy complejas de sustituir.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

Retirada de tropa de Europa

Donald Trump confirmó la retirada de 5.000 soldados de Alemania, después de las críticas del canciller alemán Friedrich Merz sobre la gestión de la crisis en Irán, que llegó a calificar la situación de “humillante”. El máximo comandante militar de la OTAN en Europa, Alexus Grynkewich, explicó que el repliegue será gradual y se extenderá durante los próximos años. La medida incluye la retirada de una brigada blindada y la cancelación del despliegue de un batallón de artillería de largo alcance, junto con otros movimientos menores.

El anuncio generó cierta preocupación en el flanco oriental de la OTAN. A la decisión sobre Alemania se sumó las críticas por la falta de apoyo de Madrid y Roma en asuntos internacionales clave. Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 50.000 militares en Alemania, Italia y España, con infraestructuras estratégicas para operaciones en Europa, el Mediterráneo y África. Alemania alberga el mayor contingente estadounidense.

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Trump anunció el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia en medio de la tensión con la OTAN
Trump anunció el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia en medio de la tensión con la OTAN

Polonia como posible aliado

El presidente anunció ayer, en su red social Truth Social, el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia y señaló la figura de Karol Nawrocki, presidente del país, comko factor clave. En un comunicado, Trump destacó su respaldo a Nawrocki y la relación bilateral. “Me enorgulleció respaldar al ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki”, aseguró Trump. El presidente tiene, entre sus cargos, el liderazgo de las Fuerzas Armadas. El primer ministro, Donald Tusk, tiene más poder y decide sobre las relaciones exteriores e inversiones, de manera que suele imponer su visión proeuropea. Sin embargo, Nawrocki veta algunas de sus intenciones y apoya el acercamiento al movimiento MAGA.

El despliegue refuerza la presencia militar estadounidense en Europa del Este y responde tanto a la cooperación estratégica con Varsovia como al nuevo contexto de seguridad en la región. Trump subrayó la importancia de la alianza y dio las “gracias por su atención a este asunto”. El aumento de tropas en Polonia llega en un momento de tensión internacional. La medida busca fortalecer la defensa colectiva y la posición estadounidense en el continente.

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