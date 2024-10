La película de terror que está provocando vómitos y abandonos en su estreno: llega pronto a España

Tercera entrega de la saga escrita y dirigida por Damien Leone. (Cineverse)

No todas las películas de terror son aptas para todos los públicos, y hay una serie de filmes concretos que no son para estómagos sensibles. Aunque pueda parecer que el cine de la actualidad es cada vez menos sangriento y cruel, lo cierto es que aun quedan muchos directores que no teman hacer un uso excesivo de la sangre y escenas de lo más macabras para sobrecoger a los espectadores. Lo que a veces sucede es que esto se puede ir de las manos y los espectadores acaben sintiéndose mal al ver la película o lo que es peor, abandonando directamente la sala para dejar de verla.

Eso es exactamente lo que acaba de pasar con la que se espera sea una de las grandes películas de terror para acabar el año. Tras propuestas tan interesantes que nos ha dejado el cine de terror de lo que va de año como Immaculate, La primera profecía, Maxxxine o Longlegs, está a punto de llegar una que puede trastocar para siempre a muchos espectadores. Se trata de Terrifier 3, que se acaba de estrenar en Reino Unido y lo ha hecho causando estragos entre el público desplazado a verla. Según reportan varios medios, más de una decena personas abandonaron la proyección inaugural y uno de los asistentes se puso enfermo hasta el punto de vomitar.

Tras dos primeras entregas de lo más gore, la saga Terrifier se ha situado como una de las más aclamadas por los fans más acérrimos del terror sangriento y también como una de esas películas de bajo presupuesto que han recaudado muy por encima de sus expectativas. Su director, Damien Leone, admite que a pesar del éxito de las anteriores películas, en esta no quería levantar el pie del acelerador sino apostar de lleno por la misma violencia y grafismo que habían caracterizado las anteriores obras.

Terrifier 3 (Dir. Damien Leone)

Primero Sitges y luego a cines

Tras un Halloween de muerte en Terrifier 2, esta nueva película cambia el día de los muertos por Navidad, tal y como se ha podido ver en los primeros adelantos del filme, con Art el Payaso enfundado en el traje de Santa Claus. El asesino desatará el caos una vez más en el condado de Miles mientras la gente duerme pensando en los regalos y el día de la Navidad, sin saber que este año la sorpresa será más bien desagradable. Damien Leone es consciente de ello,

“Recuerden mis palabras. Garantizo que los primeros cinco minutos de esta película van a ser muy controvertidos. Si pensabas que el reinado de terror de Art el Payaso en la segunda parte era extremo, aún no has visto nada”, advertía el director, quien admite que tuvo que buscar financiación fuera de Hollywood, ya que nadie terminaba de aceptar su radical propuesta, algo que se ha comprobado por qué sucedió con las primeras reacciones al filme. “Ni siquiera el inicio es la escena de la gran matanza. Por eso me dije: tengo que hacer esta película yo solo, porque es una locura”. La película acaba de aterrizar en España a través del Festival de Sitges, donde ya se proyectó la anterior entrega, y pronto hará lo propio en cines con su estreno el próximo 31 de octubre, en Halloween.