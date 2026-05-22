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La planta perfecta para poder conciliar el sueño y reducir el estrés: un truco natural para controlar los nervios

Esta infusión puede tomarse después de la cena para dormir mejor o en momentos de tensión para ayudar a calmar la ansiedad

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Melisa hierba medicinal 1920x1080
La melisa alivia el estrés y ayuda a dormir mejor. (Freepik)

La melisa, conocida también como Melissa officinalis, se ha convertido en una de las plantas más valoradas por quienes buscan soluciones naturales para dormir mejor y reducir el estrés. Su ligero aroma a limón y sus efectos calmantes explican por qué desde la antigüedad se utiliza en remedios caseros y en la medicina tradicional. En la actualidad, la melisa se recomienda ampliamente para quienes sufren insomnio, ansiedad o molestias digestivas asociadas al nerviosismo.

El interés por esta planta no solo responde a su eficacia, sino también a la sencillez de su uso. Personas de todas las edades pueden beneficiarse de sus propiedades, ya que la melisa carece de los riesgos que presentan otras opciones como los aceites esenciales. Además, quienes la cultivan en su propio huerto o maceta resaltan la facilidad con que se adapta a distintos ambientes y su utilidad en la vida cotidiana, tanto para el bienestar físico como para el equilibrio emocional.

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Uno de los grandes atractivos de la melisa es su polivalencia. No solo se utiliza para conciliar el sueño o calmar la ansiedad, sino que también mejora la digestión y suaviza la piel sensible. El uso de la planta fresca, en infusión o como hidrolato, permite aprovechar sus beneficios de manera práctica y adaptada a las necesidades de cada persona. De este modo, la melisa se afianza como una aliada natural para quienes priorizan la salud y el descanso sin recurrir a productos sintéticos.

Cómo usar la melisa para dormir mejor y aliviar el estrés

La forma más común de beneficiarse de la melisa es mediante infusiones preparadas con hojas frescas o secas. Para preparar un té, basta con utilizar unas diez hojas frescas, o una cucharada de hojas secas, por cada 250 ml de agua. Se recomienda verter el agua hirviendo sobre las hojas y dejar reposar tapado durante diez minutos. Esta infusión puede tomarse después de la cena para favorecer el sueño o en momentos de tensión para ayudar a calmar los nervios.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Otra opción es el hidrolato de melisa, que se obtiene por destilación de la planta fresca. Este formato resulta especialmente práctico: puede añadirse una cucharada a una botella pequeña de agua para beber a lo largo del día, o simplemente una cucharadita en un vaso de agua cuando se necesita una ayuda puntual para relajarse. El hidrolato también puede aplicarse directamente sobre la piel para aliviar molestias externas o en compresas frías sobre heridas leves.

El uso regular de melisa permite notar una mejora progresiva en la calidad del sueño y una reducción de la ansiedad cotidiana. Cada persona puede ajustar la dosis y el modo de uso según su experiencia y necesidades, ya que la tolerancia es muy buena y no se han identificado efectos adversos importantes. Para quienes buscan una rutina natural que acompañe su descanso nocturno, la melisa representa una alternativa accesible y segura.

Consejos prácticos para cuidar la melisa en casa

Cultivar melisa en casa es sencillo y permite disponer siempre de hojas frescas para infusiones o preparados. La planta crece bien en suelos húmedos y soleados, y alcanza unos 50 cm de altura antes de florecer, momento ideal para cosecharla. Se recomienda cortar las hojas superiores antes de que la planta produzca semillas, evitando así que se propague sin control en el huerto.

Mujer con suéter beige riega varias plantas en macetas, incluyendo Albahaca, Romero y Crisantemo, sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Cómo cuidar la melisa y el resto de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melisa puede expandirse rápidamente por rizomas y semillas, por lo que se aconseja podarla antes de la floración o dividir la mata con regularidad. Para quienes buscan un control más estricto, cultivarla en maceta es la opción más eficaz. De este modo, se impide que invada otras zonas del jardín y se facilita su manejo diario.

Además de sus beneficios para la salud, la melisa repele insectos como mosquitos y pulgones, y atrae abejas al jardín. Así, no solo contribuye al bienestar personal, sino que también mejora el equilibrio del ecosistema doméstico. Su fragancia sutil y su adaptabilidad convierten a la melisa en una elección acertada para quienes desean sumar naturaleza y tranquilidad a su vida cotidiana.

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