Inma Cuesta revela su boda secreta con Ángeles Maeso en una fecha muy significativa: “Por todas las que tuvieron que esconderse”

La actriz Inma Cuesta en una imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)

El 2 de julio de 2025 se han cumplido 20 años desde la aprobación del matrimonio igualitario en España. Nuestro país se ha convertido en el tercero del mundo en reconocer este derecho, tras Países Bajos y Bélgica. Desde aquel momento, según datos oficiales, 75.561 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio bajo la ley española. A esta cifra se ha sumado una pareja reconocida en el ámbito cultural pero reservada en su vida privada: la actriz Inma Cuesta y la guionista Ángeles Maeso.

La que fuera actriz de la serie de televisión Águila Roja ha revelado la buena nueva a través de una imagen compartida en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 700 mil seguidores. En la instantánea publicada por la de Valencia, ambas aparecen vestidas de novias y, acompañando la fotografía, se puede leer un mensaje que reivindica el valor del matrimonio igualitario y recuerda a quienes no han podido disfrutar de esta libertad.

“Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido”, ha manifestado en su escrito la valenciana. También ha subrayado la importancia de este derecho para todas las parejas que, hasta hace no mucho, carecían de protección legal. “Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás”.

Inma Cuesta y Ángeles Maeso el día de su boda (Instagram / @inmakum)

Madre de dos hijas

La publicación ha tenido una especial relevancia por el carácter reservado de Inma Cuesta respecto a su vida personal. Habitualmente ajena a los focos fuera de su trabajo, la actriz ha hecho una excepción para celebrar y visibilizar este aniversario. No se han revelado detalles sobre la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia, aunque en la imagen compartida puede verse que la boda ha tenido lugar al aire libre, probablemente en un jardín.

Sobre la relación entre Inma Cuesta y Ángeles Maeso, se han conocido pocos detalles. Fue en 2021 cuando la actriz habló por primera vez de su vínculo sentimental, también a través de Instagram. En aquella ocasión, Cuesta dedicó un premio recibido en el Festival de Cine de Alicante a sus seres queridos y a Maeso. “Gracias a los pilares de mi vida, por ser mi raíz y mi inspiración, a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más”, afirmó entonces.

Ángeles Maeso e Inma Cuesta en una imagen de redes sociales. (Instagram @inmakum)

La intérprete también se ha referido a la maternidad en sus redes sociales. Durante la pandemia, cuando ya había pasado un año y medio desde que en la familia eran tres, hizo pública por primera vez una referencia a su faceta como madre. Posteriormente, cuando ella quien quedó embarazada de su segunda hija, anunció la noticia mediante otro mensaje en sus redes. “La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad”, detalló, añadiendo que ese era su primer embarazo, dado que su pareja había sido la madre gestante de la primera hija que tienen en común. “Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, aseguró en una entrevista para ¡Hola!