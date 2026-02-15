España Cultura

Marco Aurelio, filósofo estoico: “El impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino”

Inspiración para otros pensadores, corrientes religiosas y manuales de autoayuda, quien gobernara el Imperio Romano legó en sus ‘Meditaciones’ varias claves para enfrentar la adversidad conforme a su idea de lo que era una vida virtuosa

Estatua de Marco Aurelio, emperador
Estatua de Marco Aurelio, emperador y filósofo romano.

En los últimos años, el estoicismo ha vivido un verdadero renacer en forma de libros, podcasts, conferencias y todo tipo de formatos. Así, esta corriente filosófica originada en la Antigua Grecia ha pasado a convertirse para muchos en un manual práctico para lidiar con el estrés, la ansiedad o los desafíos de la vida cotidiana a través de una premisa, eso sí, algo simplificada: concentrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no en un mundo acelerado y lleno de incertidumbre.

De todos los nombres que surgen en el estoicismo, Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, es uno de los más emblemáticos. Gobernó el Imperio Romano entre los años 161 y 180 d.C., enfrentando guerras, epidemias de peste y tensiones políticas. Sin embargo, a pesar de su posición de poder, dedicó también una gran cantidad de tiempo a la reflexión, lo que quedaría plasmado en sus famosas Meditaciones, donde combina ética, filosofía y práctica cotidiana.

Es en esta obra donde aparece una de las frases que mejor sintetiza su pensamiento, núcleo a su vez de la corriente estoica: “El impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino”. Con esta frase, Marco Aurelio viene a decirnos que los obstáculos no bloquean la vida, sino que la definen. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para crecer, desarrollar resiliencia y practicar la virtud. En vez de quejarse o rendirse, el estoico enfrenta el desafío y lo transforma en experiencia y aprendizaje. Así, lo que parece un impedimento deja de ser un freno y se convierte en la misma ruta hacia la acción y la superación personal.

La filosofía en la vida cotidiana

En nuestra vida diaria, esta idea es sorprendentemente útil. Perder un empleo, enfrentar un problema familiar o tener un examen complicado puede percibirse como un desastre. Pero si aplicamos la filosofía de Marco Aurelio, esas situaciones se transforman en momentos de creatividad y adaptación que no evitan lo doloroso ni lo injusto, pero sí abren una puerta a la superación. Cada obstáculo obliga a buscar soluciones, a conocernos mejor y a fortalecer nuestra resiliencia. Así, lo que inicialmente bloquea nuestro camino se convierte en la herramienta para avanzar, recordándonos que la adversidad no es enemiga de la vida, sino parte integral de ella.

El pensamiento de Marco Aurelio se centra en la virtud, la autodisciplina y la reflexión constante. Si en sus Meditaciones nos recuerda que la felicidad de la vida “depende de la calidad de tus pensamientos”, también nos insiste en que es esa misma calidad la que puede enfrentarse de un modo u otro a esa “muerte que a todos sonríe”. Sus textos, de este modo, buscaban alejarse de la aceptación pasiva y conformar una suerte de entrenamiento diario, donde la razón y la ética fueran la brújula de cada decisión, emoción o reacción frente al mundo que nos rodea.

'Meditaciones', de Marco Aurelio. (Editorial
'Meditaciones', de Marco Aurelio. (Editorial Edaf)

Y no, no se trata de autoayuda ni de vivir mejor. Al contrario, los estoicos solo querían vivir conforme a la virtud y consideraban que cuestiones como la riqueza, la salud o el prestigio importaban poco frente a cuestiones como la sabiduría, la justicia o el coraje. Además, el estoicismo clásico insistía mucho en la responsabilidad social. Marco Aurelio recordaba que somos “miembros de un mismo cuerpo”, de tal modo que la justicia era, por ejemplo, un elemento central en su forma de ver el mundo.

El estoicismo, clave en el desarrollo de religiones y nuevas doctrinas filosóficas

Muchas ideas estoicas serían absorbidas por religiones como el cristianismo, pero tampoco puede hablarse de una equivalencia entre ambas doctrinas. Mientras el estoicismo promueve la virtud y la aceptación como fines en sí mismos, el cristianismo introduce un Dios personal, la gracia y la salvación como objetivos últimos. Las virtudes estoicas se centran en la autogestión y el cumplimiento de la razón, mientras que la ética cristiana combina la voluntad divina con la conducta humana. Son mundos paralelos que se cruzan en la moral, pero divergen en cosmovisión y propósito trascendente.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Por otra parte, el legado de Marco Aurelio y del estoicismo ha influido a lo largo de la historia en muchos pensadores y corrientes filosóficas. Desde Séneca y Epicteto hasta filósofos modernos como Immanuel Kant y William Irvine, pasando por la psicología cognitiva contemporánea, sus enseñanzas sobre autodominio, virtud y resiliencia siguen vigentes. Sobre todo, si tenemos en cuenta cómo el estoicismo proliferó en un tiempo políticamente inestable y sin garantías individuales más allá de la violencia, un contexto que, en nuestros días, puede recobrar toda su vigencia.

