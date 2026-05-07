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La reflexión de Federico García Lorca sobre el amor y la política: “En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida”

Entre 1923 y 1925 Lorca escribió ‘Mariana Pineda’, la obra teatral inspirada en la revolucionaria granadina del mismo nombre que fue ejecutada por bordar una bandera liberal

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Imagen de Federico García Lorca

Hace nueve décadas nos dejó Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - Viznar, 1936) tras ser asesinado por el Movimiento Nacional un mes después de que comenzase la Guerra Civil en nuestro país. Uno de los grandes poetas de la historia de España, autor de Romancero gitano o Poeta en Nueva York, también fue un destacado dramaturgo con obras tan reconocidas como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba.

Pese a que Lorca fue asesinado a los 38 años, todas sus obras han sido citadas y laureadas desde su momento en vida hasta en la actualidad. Una de estas es: “En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida”, proclama que se encuentra en Mariana Pineda, obra teatral escrita entre 1923 y 1925 que retrata la vida de la liberal granadina del mismo nombre que fue perseguida y ejecutada por bordar una bandera liberal en la Década Ominosa, durante el reinado del absolutista Fernando VII.

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Heroína andaluza y referente de la lucha contra el absolutismo fernandino, Pineda nació en 1804 en Granada, al igual que Lorca. Con quince años se casó con Manuel Peralta, un hombre que le sacaba más de una década. Con apenas 18 años enviudó, siendo madre de un niño y una niña. Fue en esa época cuando sus ideales comenzaron a florecer.

En 1831 fue acusada de conspirar contra la monarquía después de descubrirse que había mandado bordar una bandera con la inscripción “Ley, Libertad, Igualdad”. Las autoridades trataron de que delatase a otros implicados en la conspiración, pero Mariana se negó a hacerlo incluso bajo amenaza de muerte.

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Finalmente el 26 de mayo de ese mismo año Pineda fue ejecutada mediante garrote vil en el Campo del Triunfo de Granada mientras la bandera liberal era quemada públicamente. Tenía apenas 26 años. Ahí es donde entró la admiración de Lorca, quien decidió escribir una obra de teatro basada en su vida. “¡Oh! Qué día tan triste en Granada, / que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere / en cadalso por no declarar", comenzaba en el prólogo de la obra.

¿Qué significa la cita?

Así, en la escena V de la estampa tres, Mariana se encuentra confinada como prisionera en un beaterio. En ese momento recibe la visita de Pedrosa, el juez, quien acude para informarle que esa misma tarde se ha ordenado que entre “en capilla”, es decir, el paso previo a su inminente ejecución.

Frente a esta sentencia de muerte, Pedrosa le ofrece una última salida a modo de chantaje: le asegura que el Rey la indultaría y le perdonaría la vida si ella decide hablar y entregar los nombres de los conjurados liberales.

Tráiler de 'Aurora (Dawn Poet), el primer videojuego sobre Federico García Lorca. (Yellow Jacket)

Ante esto, Mariana reacciona negándose rotundamente a delatar a sus compañeros y cuestiona la crueldad de su condena exclamando: “¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? ¿Dónde está la razón de la justicia?”. Es justo como culminación a esa protesta cuando pronuncia la frase: “En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida”. Mariana hace referencia a su profundo amor por don Pedro de Sotomayor, miembro de un movimiento revolucionario en la Granada de la primera mitad del siglo XIX, para quien borda la bandera liberal.

Décadas después de escribir Mariana Pineda, el propio Lorca acabaría convertido también en símbolo de la represión política en España. El poeta granadino fue detenido en agosto de 1936, pocas semanas después del estallido de la Guerra Civil, y asesinado por las fuerzas sublevadas en un camino entre Víznar y Alfacar. Tenía 38 años. Como ocurrió con Mariana, su muerte trascendió el paso del tiempo y transformó su figura en un emblema de la libertad y la cultura frente a la intolerancia.

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