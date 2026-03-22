Marco Aurelio, filósofo estoico: “Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: ‘Hoy me encontraré con un tramposo, un envidioso y un antisocial’”

Estatua de Marco Aurelio ubicada en Roma (Italia).

A lo largo de la historia, ha habido muchos filósofos y muchos emperadores, pero pocas veces las dos facetas se han dado en un mismo individuo. Este fue el caso de Marco Aurelio, líder del Imperio romano en el siglo II d. C. y uno de los pensadores más influyentes del estoicismo. Casi 2.000 años después de su muerte, de hecho, no son sus conquistas lo que destaca en su legado, sino sus escritos sobre temas como la razón o la virtud.

A Marco Aurelio lo conocemos sobre todo por sus Meditaciones, un conjunto de pensamientos personales que escribió en griego durante las campañas militares que realizaba. En esta suerte de diario, el emperador abordó ideas como el control de las emociones, la aceptación de la realidad y la importancia de actuar con serenidad y razón, conceptos clave en la filosofía estoica.

Entre estas meditaciones, Marco Aurelio dejó sentencias que hoy en día siguen teniendo una gran vigencia, entre ellas, también una serie de prácticas o entrenamientos que él mismo realizaba cada día. De estas rutinas nace la célebre recomendación del filósofo: “Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: ‘hoy me encontraré con un entrometido, un ingrato, un insolente, un tramposo, un envidioso, un antisocial’. Todos ellos son así por ignorancia del bien y del mal”.

Estatua de Marco Aurelio, emperador y filósofo romano.

“La naturaleza del que se equivoca es semejante a la mía”

Las palabras del emperador y filósofo romano no son un ataque misántropo contra la gente que le rodea, sino una invitación a prepararnos mentalmente para afrontar las relaciones humanas con paciencia y claridad. En su visión estoica, la mayoría de las acciones dañinas o molestas de otros provienen de la ignorancia sobre lo que es verdaderamente bueno y malo, no de una intención maligna consciente. Si lo tenemos en cuenta, dice, podemos reaccionar con compasión en lugar de irritación.

“He comprendido que la naturaleza del bien es lo bello y la del mal lo vergonzoso”, continúa más adelante, “y que la naturaleza del que se equivoca es semejante a la mía (no de la misma sangre o semilla, sino partícipe de la misma razón)”. De este modo, Marco Aurelio nos recuerda que todos compartimos el logos, es decir, la misma naturaleza a la forma de razonar. Por ello, no somos tan diferentes ni estamos tan alejados de las personas que más nos frustran.

'Meditaciones', de Marco Aurelio. (Editorial Edaf)

Las palabras del filósofo encuentran un gran eco en nuestros días, donde los choques de ideas y la polarización están a la orden del día. Además, en la actualidad vivimos en un mundo hiperconectado donde, ya sea a través de las redes, de las calles concurridas o incluso en los atascos interminables, es muy fácil encontrarse con esa ‘otra’ persona que nos ponga en problemas. Siguiendo el consejo estoico de Marco Aurelio, podemos comprender que la mayoría de reacciones problemáticas, no obstante, no nacen del mal absoluto, sino de la falta de entendimiento ante el estrés diario. “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos… Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza”.

Dejar de negar los problemas del mundo

Marco Aurelio no es un caso aislado dentro del estoicismo. Dos pensadores estrechamente vinculados con él son Séneca y Epicteto, pilares de la tradición estoica. El primero fue un gran defensor de controlar nuestras pasiones, con enseñanzas como que la mejor venganza “es no ser como tu enemigo”. El segundo, por su parte, subrayaría que “no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas”.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Para Marco Aurelio, pensar sobre las personas con las que nos íbamos a encontrar cada mañana era un entrenamiento mental con el que desarrollar otra forma de ver el mundo para no negar sus problemas y empezar a asumirlos para trabajar sobre ellos. A través de nuestra actitud y nuestras acciones, este simple acto de recordarnos cómo va a ser el día puede transformar la frustración en aceptación, y convertir a aquellas personas difíciles en oportunidades para practicar la sabiduría... o al menos la paciencia.