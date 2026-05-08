Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “El magnesio tiene beneficios reales, pero también muchos mitos por culpa de las redes sociales”

Los grandes bulos y errores a la hora de consumir magnesio (Freepik)

La información sobre los beneficios del magnesio circula con fuerza en redes sociales, amplificando expectativas y generando confusión acerca de sus verdaderos efectos. El médico Sebastián La Rosa, especialista en longevidad, abordó este tema en un video publicado en su perfil de TikTok (@dr.larosa), donde analizó los alcances y limitaciones reales de este suplemento a partir de la evidencia científica disponible.

En la actualidad, plataformas como TikTok y otras redes digitales se han convertido en escenarios de divulgación donde conviven recomendaciones útiles con afirmaciones infundadas. El magnesio es uno de los suplementos más mencionados, presentado en muchos casos como una solución casi milagrosa para problemas de salud diversos. Ante esta situación, La Rosa propone separar datos probados de mitos, explicando en qué situaciones el magnesio puede resultar verdaderamente útil y en cuáles las promesas difundidas no encuentran respaldo en la ciencia.

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El propósito de este análisis es aclarar las áreas en las que el magnesio cuenta con beneficios comprobados, identificar los escenarios donde su impacto es limitado y señalar aquellos casos donde el entusiasmo digital ha distorsionado la realidad clínica. Las explicaciones y declaraciones del experto, extraídas directamente de su intervención en TikTok, permiten construir una visión precisa, lejos de los extremos que suelen dominar la conversación en redes.

Magnesio y migraña: el beneficio real

Según Sebastián La Rosa, la relación entre el magnesio y la prevención de la migraña se destaca como el caso “más fuerte” entre los beneficios reales de este suplemento. El especialista señala: “Acá estamos frente a uno de los escenarios donde el magnesio vale más la pena como suplemento”. En este sentido, explica que la American Headache Society ha incorporado al magnesio en sus guías de tratamiento como una opción “probablemente efectiva” para la prevención de episodios migrañosos.

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Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

La dosis generalmente recomendada y utilizada en estudios científicos ronda los 400 miligramos diarios. La Rosa aclara que el efecto positivo del magnesio en la prevención de migrañas es genuino, aunque limitado: “el efecto en la migraña es real, no es mágico, pero es real”. Esto significa que, aunque puede disminuir la frecuencia o intensidad de los episodios, no se trata de una solución definitiva ni de un resultado espectacular, como a veces sugieren las publicaciones virales.

Este matiz es crucial para evitar falsas expectativas. La inclusión del magnesio en las guías clínicas responde a la evidencia acumulada, pero La Rosa insiste en que su efecto debe entenderse como un aporte dentro de un abordaje integral, y no como un remedio milagroso aislado.

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Presión arterial y calambres: los mitos populares

En relación a la presión arterial, Sebastián La Rosa reconoce que el magnesio cuenta con cierta evidencia de utilidad, aunque advierte sobre la dimensión real del beneficio. Al respecto, afirma: “En presión arterial, el magnesio tiene bastante evidencia, pero el problema es que el efecto es muy modesto”. Los metaanálisis muestran que la reducción de la presión arterial al suplementar magnesio suele ubicarse entre dos y tres milímetros de mercurio. Por ejemplo, una persona podría pasar de tener una presión de 120 a 117 milímetros de mercurio. Este descenso, aunque estadísticamente real, resulta clínicamente pequeño, lejos de la eficacia que prometen contenidos virales.

La presión arterial y los calambres, entre los grandes mitos del magnesio. (Agencias de prensa)

Un punto relevante del discurso de La Rosa es el abordaje de los calambres musculares. En este escenario, desmitifica una de las creencias más difundidas en redes sociales: “Lamentablemente, si tenés calambres, no mostró efectividad el magnesio para calambres específicamente”. Aunque se suponía que el magnesio podría ayudar a relajar la musculatura y, por ende, prevenir calambres, los estudios no respaldan esa hipótesis. El médico sugiere considerar otras alternativas para quienes sufran de este problema, ya que la evidencia científica no ha demostrado una relación significativa entre el magnesio y la disminución de los calambres.

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En síntesis, el análisis de Sebastián La Rosa evidencia que el magnesio tiene beneficios reales en contextos como la prevención de la migraña, un impacto modesto en la presión arterial y carece de eficacia comprobada para el tratamiento de calambres. El especialista invita a desconfiar de las afirmaciones exageradas y a basar las decisiones sobre suplementación en datos sólidos, lejos de los mitos que circulan en redes sociales.