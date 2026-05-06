Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo)

Koldo García ha convertido este miércoles su alegato final ante el Tribunal Supremo en una ofensiva directa contra el Partido Popular al asegurar ante los magistrados que ha recibido una oferta para colaborar en la causa “mintiendo y engañando a todos los españoles” a cambio de obtener beneficios judiciales y evitar la cárcel. La acusación, formulada durante el tramo más delicado de su intervención, ha elevado aún más la tensión política y judicial que rodea al conocido como ‘caso Koldo’, una investigación que desde hace meses mantiene bajo presión al entorno del exministro José Luis Ábalos.

“A mí también me ha ofrecido el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles”, ha afirmado el exasesor ministerial en el uso de la última palabra ante el alto tribunal. García ha sostenido que ha rechazado cualquier posibilidad de alterar su relato pese a encontrarse, según ha dicho, “destrozado” personal y económicamente. “Estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha añadido.

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La referencia al “abogado del PP” ha marcado el eje de una intervención cargada de reproches, victimismo y acusaciones cruzadas. Aunque no ha llegado a identificar expresamente a la persona con la que supuestamente ha mantenido esa conversación, fuentes conocedoras del procedimiento han apuntado a El Independiente que podría tratarse de contactos relacionados con Miguel Tellado. El Partido Popular ha negado de inmediato cualquier reunión o propuesta de pacto y ha rechazado tajantemente haber ofrecido contraprestación alguna a Koldo.

La declaración se ha producido después de que Víctor de Aldama, considerado uno de los principales implicados en la trama y pieza clave de la investigación, haya renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra. Koldo García ha asumido entonces el protagonismo de una sesión en la que ha buscado presentarse ante el tribunal como un hombre arruinado por el procedimiento judicial y mediático, alejado de la imagen de intermediario corrupto que sostiene la investigación.

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“Soy un humilde trabajador”, ha afirmado en uno de los primeros compases de su intervención. “Tan malo, tan malo, creo que no he sido”.

Un alegato centrado en las presiones

Lejos de limitarse a una defensa técnica, Koldo ha construido un discurso emocional y político en el que ha tratado de situarse como víctima de una operación judicial y mediática. Ha asegurado haber sufrido presiones constantes desde el inicio de la investigación y ha deslizado que algunas de esas advertencias han afectado directamente a su familia.

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“Tengo que permitir que ciertas personas me digan: ‘ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel, y tu hermano, entonces tu hija…’ Claro que me lo han dicho”, ha relatado ante los magistrados. “¿Porque pienso distinto? ¿Así vamos a funcionar?”, se ha preguntado.

El exasesor ha insistido varias veces en que ha recibido propuestas para modificar su versión de los hechos a cambio de aliviar su situación judicial. “La verdad es que me han ofrecido mentir para no entrar en la cárcel”, ha reiterado. En ese punto ha apelado incluso a principios personales y familiares para justificar su negativa. “Mi padre me enseñó que todo lo que digas y prometas cuando des tu palabra, cúmplelo”, ha afirmado.

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El exasesor ministerial Koldo García responde ante el juez sobre su relación con Víctor de Aldama. En el video, niega haber recibido 10.000 euros mensuales y otros regalos, aunque detalla un favor que le pidió relacionado con un viaje a República Dominicana.

La intervención ha estado atravesada por una mezcla de desafío y reivindicación personal. Koldo ha asegurado que puede demostrar todo lo que ha sostenido ante el tribunal y ha negado haber recibido pagos o comisiones ilegales. “No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva”, ha señalado antes de cargar directamente contra Víctor de Aldama, al que ha acusado de haber construido su estrategia judicial implicando falsamente tanto a él como a José Luis Ábalos.

“Aldama vive a costa de todos por habernos metido en la cárcel con mentiras”, ha sostenido.

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El registro de su casa: “Había que montar el circo”

Uno de los momentos más duros de su alegato ha llegado al recordar el operativo policial desplegado durante el registro de su domicilio en febrero de 2024. Koldo García ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado no comprender la dimensión del dispositivo utilizado pese a que, según su versión, ha mostrado plena disposición a colaborar desde el primer momento.

“Si yo les di las llaves, les dije que colaboraba y que les daba todo, ¿por qué tuvieron que entrar armados hasta los dientes y con el dedo en el disparador?”, ha planteado ante el Supremo.

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El exasesor ha descrito entonces una escena especialmente sensible al mencionar la presencia de una menor durante aquella actuación. “Apuntando a una niña de tres años corriendo”, ha afirmado. “Métanme en la cárcel, pero que alguien me explique por qué había que montar ese circo”.

La crítica a la investigación policial ha ocupado buena parte de su intervención. Koldo ha tratado de reforzar su credibilidad reivindicando la relación que durante años ha mantenido con las fuerzas de seguridad. “He dedicado 27 años de mi vida a ayudarles”, ha asegurado, en referencia a su colaboración con la Guardia Civil a lo largo de distintas etapas profesionales.

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El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo)

También ha rechazado que su situación patrimonial encaje con el perfil de alguien enriquecido ilícitamente. “No tengo millones, nadie me ha pagado nada”, ha afirmado, antes de pedir que se revise minuciosamente toda la prueba digital incorporada a la causa. “Hay que averiguar qué es falso y qué no”, ha sentenciado.