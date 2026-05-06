¿Puedo contagiarme de hantavirus? ¿Es más peligroso que el coronavirus? Todas las preguntas y respuestas sobre la crisis del crucero

El crucero MV Hondius que ha detectado un brote de hantavirus en Cabo Verde (AFP)

La atención internacional se ha concentrado en el MV Hondius, un crucero de lujo que ha confirmado un brote de hantavirus a bordo. La nave transporta a 147 personas, de las cuales tres han fallecido durante el trayecto (dos de ellos confirmados como consecuencia del virus) Mientras que otras cinco personas permanecen bajo observación clínica ante sospechas de contagio aún sin confirmación de laboratorio.

Las autoridades españolas han informado que, en tres días, los pasajeros desembarcarán en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde recibirán atención médica especializada y se intensificarán las labores de control epidemiológico. Entre los viajeros hay 14 ciudadanos españoles, y la Organización Mundial de la Salud ha desplegado un equipo de seguimiento que trabaja en conjunto con los operadores del crucero para monitorizar el estado de salud de quienes continúan a bordo, así como rastrear y contactar a los pasajeros que bajaron antes de que se declarara el brote.

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En paralelo, tres pasajeros han sido evacuados en dirección a Países Bajos, con llegada prevista para la noche de este miércoles. Dos de ellos, incluido un médico neerlandés de 41 años, se encuentran en estado grave, mientras el tercero, aunque asintomático, estuvo en contacto cercano con una de las víctimas mortales. El director general de la OMS ha reiterado que el riesgo para la salud pública se mantiene bajo, aunque la incertidumbre persiste entre familiares y autoridades. Aun así, la población está espectante, sobre todo tras haber pasado la mayor pandemia del siglo hace apenas seis años. Por eso te respondemos a todas las preguntas sobre esta crisis.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son patógenos capaces de infectar a personas en distintas regiones del mundo y provocar enfermedades graves. El contagio suele producirse por contacto directo con roedores, como ratas y ratones, principalmente al manipular o inhalar partículas de su orina, excrementos o saliva. Si bien es menos frecuente, la transmisión también puede ocurrir a través de mordeduras o rasguños de estos animales.

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Aunque hay que tener en cuenta que existen dos síndromes principales relacionados con los hantavirus. En el hemisferio occidental, incluido Estados Unidos, estos virus pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), con el ratón ciervo como principal vector en ese país. Por otro lado, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) corresponde a un grupo de enfermedades similares asociadas a hantavirus presentes sobre todo en Europa y Asia, según Centers for Disease Control and Prevention. Además, el virus de Seúl, una variedad de hantavirus causante de HFRS, se ha detectado en diversas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos.

La ruta del MV Hondius,el crucero en el que han detectado varios casos de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde viene y donde está el barco con hantavirus

El barco, que realizaba la travesía entre Argentina y las islas Canarias, permanece retenido frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres personas a causa del virus. En estos momentos, el crucero se dirige al archipiélago canario para que todos los pasajeros embarquen dentro de tres días en el Hospital de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

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Por qué llegarán los contagiados de hantavirus a Canarias

La llegada de los contagiados a Canarias responde a una decisión coordinada entre España y organismos internacionales, conforme al Reglamento Sanitario Internacional. Así lo ha explicado Maria João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, quien subraya que el país dispone de los recursos y la coordinación necesarios para enfrentar este tipo de emergencias. Asimismo, la investigadora en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha asegurado para SMC España que España realiza simulacros periódicos de emergencias sanitarias en puertos designados y cuenta con una red hospitalaria dotada de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, preparadas para atender estos casos.

Por su parte, Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, considera “razonable y justo” que España acoja al buque, ya que es el país más próximo con capacidad para gestionar la situación. Del mismo modo, Pedro Ignacio Arcos, profesor de Epidemiología e investigador de la Universidad de Oviedo, señala que la medida es coherente con el bajo riesgo sanitario que representa el brote y responde al deber de cooperación internacional.

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Sin embargo, el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado visiblemente molesto por la falta de “lealtad institucional”, ya que el Ejecutivo ha diseñado este operativo sin haberse reunido previamente con él. Por este motivo ha exigido una reunión urgente con el presidente Pedro Sánchez.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, en el evento por el quinto aniversario de la pandemia. (Alberto Ortega / Europa Press)

¿Qué ha dicho Fernando Simón sobre el hantavirus?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha afirmado que el crucero MV Hondius saldrá de Cabo Verde “sin casos”, ya que evacuarán a los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido. Por lo que, “a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie”. El epidemiólogo ha señalado que, durante el trayecto, si algún pasajero presenta síntomas, “obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios”.

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También, ha subrayado que no considera que el hantavirus represente un riesgo para España, pero: “Lo que no podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos”. En definitiva, Simón ha reitarado que “ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos”. Así que “lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros”.

Cómo es la cepa Andes de hantavirus

La cepa Andes del hantavirus es la responsable del brote registrado a bordo del crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, a principios de abril. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica identificó el virus Andes en las muestras de una mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo y de un hombre británico que permanece hospitalizado. Esta variante pertenece a la familia Hantaviridae y circula principalmente en las regiones australes de Argentina y Chile. Su reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

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Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Cuáles son los sintomas del hantavirus

El síndrome pulmonar por hantavirus es una infección grave que compromete principalmente los pulmones y puede ser mortal. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. Al inicio, los pacientes pueden experimentar fatiga, fiebre y dolores musculares, sobre todo en los muslos, caderas, espalda y, en ocasiones, hombros.

Aproximadamente la mitad de los infectados también presenta dolores de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. En una segunda fase, entre cuatro y diez días después de los primeros síntomas, se manifiestan tos y dificultad para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede generar una sensación de presión en el pecho.

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Mientras, la fiebre hemorrágica con síndrome renal es una afección seria que afecta los riñones y, en ciertos casos, puede ser mortal. Los síntomas iniciales surgen bruscamente una o dos semanas tras la exposición e incluyen dolor de cabeza intenso, dolor en la espalda y abdomen, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa. Pueden presentarse enrojecimiento facial, inflamación ocular o sarpullido. Los síntomas avanzados abarcan presión arterial baja, shock, hemorragia interna y daño renal agudo. La gravedad depende del tipo de hantavirus, con tasas de mortalidad variables según la cepa.

Como se contagia el hantavirus entre personas

En las Américas, la transmisión suele estar vinculada al contacto con roedores reservorio y sus excretas, aunque existen antecedentes de transmisión persona a persona, especialmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur. Este tipo de contagio se ha documentado en brotes previos ocurridos en Argentina y Chile, generalmente en situaciones de exposición estrecha y prolongada, como en entornos domésticos o durante la fase inicial de la enfermedad en el paciente índice, según informa el Ministerio de Sanidad. Aunque, según Fernando Simón, “la transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil”.

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Un científico sostiene una placa de bacterias (Freepik)

Cuánto dura el periodo de incubación del hantavirus

El periodo sin síntomas suele oscilar entre 1 y 3 semanas, aunque puede abarcar desde 3 hasta 45 días. Además, se han documentado casos de personas infectadas con hantavirus que no desarrollan síntomas o presentan manifestaciones leves de la enfermedad.

¿El hantavirus es más mortal que el covid-19?

La mortalidad asociada al hantavirus puede ser considerablemente alta, dependiendo del tipo de infección que desarrolle el paciente. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) alcanza tasas de mortalidad de entre 30% y 40%, mientras que la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) presenta una letalidad más baja, según el Semicyuc. En los casos con síntomas respiratorios, la enfermedad es letal en el 38% de los afectados. En cambio, el covid-19 tiene una letalidad de la infección por SARS-CoV-2 entre el 0,8% y el 1,1%, según un estudio del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

¿Hay vacuna contra el hantavirus?

Tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad, no hay un tratamiento específico para el hantavirus. Los pacientes necesitan atención espacial en hospitales, preferentemente en unidades de terapia intensiva equipadas con asistencia respiratoria mecánica. Tampoco existe una vacuna contra este virus. De hecho, Pfizer ha desmentido los rumores sobre la existencia de una vacuna propia y ha señalado que esas afirmaciones “son incorrectas”.