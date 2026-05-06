España

¿Puedo contagiarme de hantavirus? ¿Es más peligroso que el coronavirus? Todas las preguntas y respuestas sobre la crisis del crucero

En tres días los pasajeros del MV Hondius desembarcarán en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde recibirán atención médica especializada y se intensificarán las labores de control epidemiológico

Guardar
Google icon
Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
El crucero MV Hondius que ha detectado un brote de hantavirus en Cabo Verde (AFP)

La atención internacional se ha concentrado en el MV Hondius, un crucero de lujo que ha confirmado un brote de hantavirus a bordo. La nave transporta a 147 personas, de las cuales tres han fallecido durante el trayecto (dos de ellos confirmados como consecuencia del virus) Mientras que otras cinco personas permanecen bajo observación clínica ante sospechas de contagio aún sin confirmación de laboratorio.

Las autoridades españolas han informado que, en tres días, los pasajeros desembarcarán en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde recibirán atención médica especializada y se intensificarán las labores de control epidemiológico. Entre los viajeros hay 14 ciudadanos españoles, y la Organización Mundial de la Salud ha desplegado un equipo de seguimiento que trabaja en conjunto con los operadores del crucero para monitorizar el estado de salud de quienes continúan a bordo, así como rastrear y contactar a los pasajeros que bajaron antes de que se declarara el brote.

PUBLICIDAD

En paralelo, tres pasajeros han sido evacuados en dirección a Países Bajos, con llegada prevista para la noche de este miércoles. Dos de ellos, incluido un médico neerlandés de 41 años, se encuentran en estado grave, mientras el tercero, aunque asintomático, estuvo en contacto cercano con una de las víctimas mortales. El director general de la OMS ha reiterado que el riesgo para la salud pública se mantiene bajo, aunque la incertidumbre persiste entre familiares y autoridades. Aun así, la población está espectante, sobre todo tras haber pasado la mayor pandemia del siglo hace apenas seis años. Por eso te respondemos a todas las preguntas sobre esta crisis.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son patógenos capaces de infectar a personas en distintas regiones del mundo y provocar enfermedades graves. El contagio suele producirse por contacto directo con roedores, como ratas y ratones, principalmente al manipular o inhalar partículas de su orina, excrementos o saliva. Si bien es menos frecuente, la transmisión también puede ocurrir a través de mordeduras o rasguños de estos animales.

PUBLICIDAD

Aunque hay que tener en cuenta que existen dos síndromes principales relacionados con los hantavirus. En el hemisferio occidental, incluido Estados Unidos, estos virus pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), con el ratón ciervo como principal vector en ese país. Por otro lado, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) corresponde a un grupo de enfermedades similares asociadas a hantavirus presentes sobre todo en Europa y Asia, según Centers for Disease Control and Prevention. Además, el virus de Seúl, una variedad de hantavirus causante de HFRS, se ha detectado en diversas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Mapa global que muestra la ruta marítima del MV Hondius con flechas rojas, desde Ushuaia, Argentina, hasta España, pasando por Cabo Verde en el Océano Atlántico.
La ruta del MV Hondius,el crucero en el que han detectado varios casos de hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde viene y donde está el barco con hantavirus

El barco, que realizaba la travesía entre Argentina y las islas Canarias, permanece retenido frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres personas a causa del virus. En estos momentos, el crucero se dirige al archipiélago canario para que todos los pasajeros embarquen dentro de tres días en el Hospital de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

Por qué llegarán los contagiados de hantavirus a Canarias

La llegada de los contagiados a Canarias responde a una decisión coordinada entre España y organismos internacionales, conforme al Reglamento Sanitario Internacional. Así lo ha explicado Maria João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, quien subraya que el país dispone de los recursos y la coordinación necesarios para enfrentar este tipo de emergencias. Asimismo, la investigadora en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha asegurado para SMC España que España realiza simulacros periódicos de emergencias sanitarias en puertos designados y cuenta con una red hospitalaria dotada de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, preparadas para atender estos casos.

Por su parte, Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, considera “razonable y justo” que España acoja al buque, ya que es el país más próximo con capacidad para gestionar la situación. Del mismo modo, Pedro Ignacio Arcos, profesor de Epidemiología e investigador de la Universidad de Oviedo, señala que la medida es coherente con el bajo riesgo sanitario que representa el brote y responde al deber de cooperación internacional.

Sin embargo, el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado visiblemente molesto por la falta de “lealtad institucional”, ya que el Ejecutivo ha diseñado este operativo sin haberse reunido previamente con él. Por este motivo ha exigido una reunión urgente con el presidente Pedro Sánchez.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, en el evento por el quinto aniversario de la pandemia. (Alberto Ortega / Europa Press)
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, en el evento por el quinto aniversario de la pandemia. (Alberto Ortega / Europa Press)

¿Qué ha dicho Fernando Simón sobre el hantavirus?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha afirmado que el crucero MV Hondius saldrá de Cabo Verde “sin casos”, ya que evacuarán a los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido. Por lo que, “a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie”. El epidemiólogo ha señalado que, durante el trayecto, si algún pasajero presenta síntomas, “obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios”.

También, ha subrayado que no considera que el hantavirus represente un riesgo para España, pero: “Lo que no podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos”. En definitiva, Simón ha reitarado que “ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos”. Así que “lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros”.

Cómo es la cepa Andes de hantavirus

La cepa Andes del hantavirus es la responsable del brote registrado a bordo del crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, a principios de abril. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica identificó el virus Andes en las muestras de una mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo y de un hombre británico que permanece hospitalizado. Esta variante pertenece a la familia Hantaviridae y circula principalmente en las regiones australes de Argentina y Chile. Su reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Cuáles son los sintomas del hantavirus

El síndrome pulmonar por hantavirus es una infección grave que compromete principalmente los pulmones y puede ser mortal. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. Al inicio, los pacientes pueden experimentar fatiga, fiebre y dolores musculares, sobre todo en los muslos, caderas, espalda y, en ocasiones, hombros.

Aproximadamente la mitad de los infectados también presenta dolores de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. En una segunda fase, entre cuatro y diez días después de los primeros síntomas, se manifiestan tos y dificultad para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede generar una sensación de presión en el pecho.

Mientras, la fiebre hemorrágica con síndrome renal es una afección seria que afecta los riñones y, en ciertos casos, puede ser mortal. Los síntomas iniciales surgen bruscamente una o dos semanas tras la exposición e incluyen dolor de cabeza intenso, dolor en la espalda y abdomen, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa. Pueden presentarse enrojecimiento facial, inflamación ocular o sarpullido. Los síntomas avanzados abarcan presión arterial baja, shock, hemorragia interna y daño renal agudo. La gravedad depende del tipo de hantavirus, con tasas de mortalidad variables según la cepa.

Como se contagia el hantavirus entre personas

En las Américas, la transmisión suele estar vinculada al contacto con roedores reservorio y sus excretas, aunque existen antecedentes de transmisión persona a persona, especialmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur. Este tipo de contagio se ha documentado en brotes previos ocurridos en Argentina y Chile, generalmente en situaciones de exposición estrecha y prolongada, como en entornos domésticos o durante la fase inicial de la enfermedad en el paciente índice, según informa el Ministerio de Sanidad. Aunque, según Fernando Simón, “la transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil”.

Un científico sostiene una placa de bacterias
Un científico sostiene una placa de bacterias (Freepik)

Cuánto dura el periodo de incubación del hantavirus

El periodo sin síntomas suele oscilar entre 1 y 3 semanas, aunque puede abarcar desde 3 hasta 45 días. Además, se han documentado casos de personas infectadas con hantavirus que no desarrollan síntomas o presentan manifestaciones leves de la enfermedad.

¿El hantavirus es más mortal que el covid-19?

La mortalidad asociada al hantavirus puede ser considerablemente alta, dependiendo del tipo de infección que desarrolle el paciente. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) alcanza tasas de mortalidad de entre 30% y 40%, mientras que la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) presenta una letalidad más baja, según el Semicyuc. En los casos con síntomas respiratorios, la enfermedad es letal en el 38% de los afectados. En cambio, el covid-19 tiene una letalidad de la infección por SARS-CoV-2 entre el 0,8% y el 1,1%, según un estudio del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

¿Hay vacuna contra el hantavirus?

Tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad, no hay un tratamiento específico para el hantavirus. Los pacientes necesitan atención espacial en hospitales, preferentemente en unidades de terapia intensiva equipadas con asistencia respiratoria mecánica. Tampoco existe una vacuna contra este virus. De hecho, Pfizer ha desmentido los rumores sobre la existencia de una vacuna propia y ha señalado que esas afirmaciones “son incorrectas”.

Google icon

Temas Relacionados

HantavirusZoonosisEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedadesCanariasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres tras su boda secreta: Tamara Falcó sumará 17 sobrinos con el hijo de su cuñada y el actor internacional

Después de su sorprendente boda en Estados Unidos, el actor de ‘Anatomía de Grey’ y la hermana de Íñigo Onieva tendrán a su primer hijo juntos

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres tras su boda secreta: Tamara Falcó sumará 17 sobrinos con el hijo de su cuñada y el actor internacional

Lesiones accidentales en el deporte: estos son los consejos que dan los expertos para evitar caídas, esguinces o roturas

Es importante seguir estas pautas para evitar accidentes innecesarios

Lesiones accidentales en el deporte: estos son los consejos que dan los expertos para evitar caídas, esguinces o roturas

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

El 31% de las casas en España cuenta con balcón, una característica que eleva su valor medio en un 17% respecto a las que no lo tienen

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

Pello Latasa, epidemiólogo, sobre el brote de hantavirus en el crucero: “El riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) aboga en una entrevista con ‘Infobae’ por medidas sanitarias que tengan en cuenta la “sensibilidad social”

Pello Latasa, epidemiólogo, sobre el brote de hantavirus en el crucero: “El riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

Los principales organismos agrarios han calificado de insuficiente la reacción de la Comisión Europea, llevando a una situación límite a las explotaciones agrarias

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

ECONOMÍA

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

70 ovejas asturianas van a la universidad: la Complutense acoge una experiencia de pastoreo urbano en el campus de Moncloa

DEPORTES

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones