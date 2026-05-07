El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Un cartel anuncio pisos en venta. (David Zorrakino / Europa Press)

La subida del precio de la vivienda sigue sin tocar techo y vuelve a encarecerse este abril, según los datos más recientes de Tinsa. En concreto, la firma de tasación cifra en un 15,4% interanual el aumento del coste de inmuebles tanto nuevos como usados en el cuarto mes del año, el incremento más fuerte registrado desde octubre de 2006.

Este nuevo impulso se debe en gran parte al impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía global, que se ha trasladado también al mercado inmobiliario. Según explica la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, el fuerte repunte de la inflación como consecuencia de la escalada bélica en Irán ha hecho notar también el el precio de la vivienda, que ha acelerado el ritmo de subida en todos los territorios.

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Las Islas Canarias y Baleares anotan las subidas más pronunciadas, con tasas que superan el 20%, seguidas de las zonas cercanas al litoral mediterráneo con un aumento medio del 16,7%. Sumado a la importante presión del turismo en las áreas costeras, la fuerte demanda en municipios de gran población también apuntalan encarecimientos relevantes en áreas metropolitanas, donde el precio sube un 15,5%, y grandes ciudades, con un aumento registrado del 15,1%. A la cola quedan el resto de localidades, que pese a todo contabilizan un alza más humilde pero aún destacable del 12,4%.

A un 2,2% de igualar los precios de la burbuja

Aún con la fuerte subida de abril, el precio medio de la vivienda nueva y usada sigue sin alcanzar los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 y 2008. Tras incorporar el impacto de las tensiones a los precios por la guerra, la media se encuentra un 2,2% por debajo de aquel pico en términos nominales y un 34% por debajo si se descuenta el efecto de la inflación. Solo las islas han superado su máximo nominal, con un crecimiento del 24%, aunque en términos reales, el precio insular todavía está un 14% por debajo del nivel registrado en los años del “boom”.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

En el resto del país, las capitales y grandes ciudades están a punto de igualar el valor máximo previo (-0,5%), mientras que las áreas metropolitanas mantienen una diferencia negativa del 1,6%. El resto de municipios, aunque también han registrado subidas, continúa más distante de esos máximos históricos. Desde los mínimos tras el estallido de la burbuja, el precio de la vivienda en España se ha incrementado un 73,2%, con las islas a la cabeza (96,2%), seguidas por capitales y grandes ciudades (82,7%) y áreas metropolitanas (82,4%).

El buen comportamiento del empleo mantiene las compraventas

En comparación intermensual, el mercado de la vivienda en España también continuó con su tendencia al encarecimiento en abril, con un aumento mensual del 1,6% respecto a marzo, según los datos de Tinsa. En este caso, las capitales y grandes ciudades encabezaron la subida con un 1,9%, seguidas por la costa mediterránea (1,6%), las áreas metropolitanas (1,3%), las islas (1%) y el resto de municipios (1,7%).

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Este comportamiento generalizado responde a la resistencia que sigue mostrando el empleo, que sostiene la capacidad de compra de los hogares, según los analistas de la tasadora. Además, Arias destaca que aunque el volumen de compraventas sigue por encima de la media histórica, la actividad inmobiliaria en los primeros meses de 2026 muestra ya una ligera moderación respecto al mismo periodo del año anterior.