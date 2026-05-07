Las Marinas europeas refuerzan en España su misión conjunta: de la cooperación contra piratería o sabotajes a la protección de las rutas comerciales

La protección del mar como espacio estratégico para la seguridad y la economía mundial se ha convertido en una misión prioritaria para Europa. En un contexto de crecientes amenazas, desde la piratería y el sabotaje de infraestructuras hasta la competencia por rutas comerciales y recursos energéticos, los jefes navales de 35 países han reafirmado en España su compromiso con la defensa colectiva, la vigilancia y la estabilidad del dominio marítimo.
El encuentro CHENS’26, celebrado en Cartagena, es el marco donde se deciden las líneas de acción y se consolidan acuerdos para responder eficazmente a retos que ya impactan la vida cotidiana y la prosperidad de millones de personas. “La misión compartida es salvaguardar la libertad de navegación, garantizar la protección de infraestructuras críticas y preservar la paz en la mar”, explica el Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Armada española.
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Defensa de rutas e infraestructuras críticas
Más del 80% del comercio global se realiza por vía marítima y casi la totalidad de los datos de internet viajan a través de cables submarinos. La seguridad de estos flujos es fundamental para el funcionamiento de las economías y la vida diaria de los ciudadanos. Por ello, la misión de las Marinas europeas se centra en proteger rutas comerciales vitales como el Báltico, el Mar Rojo, el Mediterráneo o el Mar Negro, donde los incidentes recientes han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los corredores marítimos.
La vigilancia activa de buques mercantes, la protección de infraestructuras portuarias y energéticas, y la respuesta rápida ante emergencias forman parte de una labor diaria que exige coordinación, tecnología avanzada y entrenamiento conjunto. Las Marinas también participan en misiones internacionales para garantizar la libertad de navegación y el respeto al derecho marítimo, en un mundo donde cualquier incidente puede desencadenar efectos de alcance global.
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Cooperación ante amenazas emergentes
La misión marítima europea se enfrenta a desafíos cada vez más complejos, que van desde la presencia de buques de la flota fantasma rusa y las amenazas en Oriente Medio, la costa de Somalia o el narcotráfico, hasta la acción de grupos armados, la piratería, la competencia por el control de recursos en el Ártico y la protección frente a sofisticados ciberataques a sistemas navales.
En este escenario, la capacidad de actuar juntos de manera eficaz es clave. Las Marinas europeas, junto a aliados y organismos internacionales, refuerzan su cooperación operativa ante un entorno marítimo cada vez más disputado, perfeccionan sus procedimientos comunes, comparten información en tiempo real y desarrollan estrategias conjuntas para anticiparse a las amenazas presentes y futuras.
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El fortalecimiento de la misión colectiva se traduce en ejercicios multinacionales, intercambio de inteligencia y desarrollo de capacidades tecnológicas adaptadas a un entorno multidominio, donde el mar interactúa cada vez más con los espacios aéreo, terrestre y cibernético. El entendimiento y la confianza entre mandos navales, construidos a través de la experiencia compartida y la colaboración constante, resultan esenciales para actuar con eficacia ante crisis repentinas y proteger tanto los intereses estratégicos de Europa como la seguridad de la comunidad internacional.
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