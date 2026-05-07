Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

Una persona realiza las oposiciones para diferentes cuerpos de la Administración General del Estado (AGE), en el Instituto Nacional de Administración Pública (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. El Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, aprobado por el Consejo de Ministros y ya publicado en el BOE, autoriza 27.232 plazas para la Administración del Estado, la Justicia, la sanidad estatal, el ámbito educativo, la Administración local con habilitación nacional y el Consejo General del Poder Judicial. La cifra asciende hasta 37.017 plazas si se suman las ya aprobadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El grueso de la oferta corresponde a la Administración General del Estado y a los entes públicos, con 21.947 plazas: 16.988 de nuevo ingreso y 4.959 de promoción interna. A ellas se añaden 3.195 plazas para la Administración de Justicia —2.264 de acceso libre y 931 de promoción interna—; 1.232 plazas para personal estatutario de la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; 443 plazas para funcionarios de Administración Local con habilitación nacional; 64 plazas para personal funcionario docente no universitario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y 5 plazas para letrados del Consejo General del Poder Judicial.

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El real decreto incluye también una convocatoria extraordinaria de 346 plazas vinculada a la respuesta frente a emergencias climáticas, especialmente en infraestructuras hidráulicas, protección de la costa y predicción de fenómenos meteorológicos extremos. Al conjunto de la OEP se suman, además, las plazas ya aprobadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas: 2.854 para la Policía Nacional, 3.240 para la Guardia Civil y las correspondientes a la provisión de efectivos militares aprobada en marzo.

La funcionaria del centro penitenciario de Más d'Enric, Francina: "En 6-7 años, el nivel de agresiones se ha incrementado un 300%. Hemos acabado con el asesinato brutal de una compañera. ¿Cómo los trabajadores que estamos a pie de patio con los internos, codo a codo 24 horas, podemos decir que este sistema es un sistema de éxito?'' (Fuente: Europa Press)

Más plazas para clima, tecnología y atención ciudadana

El texto del BOE justifica la oferta por la necesidad de reforzar áreas consideradas prioritarias por el Gobierno. Entre ellas figuran la lucha contra las emergencias climáticas, la protección civil, la seguridad ferroviaria, las infraestructuras de transporte, la tecnología, la economía y el comercio, así como la defensa, la ciberdefensa, la seguridad ciudadana y la política penitenciaria.

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En el ámbito tecnológico, el real decreto señala un incremento del 40% de las plazas en cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de avanzar en la transformación digital de la Administración y en las competencias vinculadas a la inteligencia artificial.

También se refuerzan los cuerpos vinculados a la atención directa a la ciudadanía, como el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y el Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social, con el objetivo declarado de avanzar hacia la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria en las más de 3.200 oficinas estatales de atención al público.

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Plazos para convocar y resolver

La publicación en el BOE no equivale a la apertura inmediata de todos los procesos selectivos, pero sí fija el marco para las próximas convocatorias. El real decreto establece que las convocatorias derivadas de esta oferta deberán publicarse durante este año.

Además, deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años desde su publicación y las fases de oposición deberán desarrollarse en un año, salvo causa motivada. Los órganos de selección también tendrán que publicar un cronograma orientativo con las fechas previstas de las pruebas y, con carácter general, entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente no podrán pasar más de 45 días naturales.

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El BOE introduce además medidas para los procesos con baja cobertura. Si en la última convocatoria de un cuerpo, escala o categoría profesional se cubrió menos del 75% de las plazas, el órgano convocante deberá presentar un informe de diagnóstico con medidas correctoras, como adaptar pruebas, revisar temarios, agilizar el proceso o mejorar la captación de talento. En los cuerpos de tecnología e ingeniería, esa revisión será obligatoria en todo caso.