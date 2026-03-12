Rousseau y la frase sobre la libertad que marcó la política moderna

Jean-Jacques Rousseau revolucionó la filosofía política al proponer el contrato social como base de la libertad y la igualdad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau surgió como una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental. Su obra abarcó la filosofía política, la pedagogía, la música y las ciencias naturales, lo que lo convirtió en un referente multidisciplinario. Nació en Ginebra en 1712 y vivió una vida marcada por el exilio, la reflexión intelectual y el cuestionamiento permanente de las estructuras sociales y políticas de su tiempo.

Según The Guardian, la producción intelectual de Rousseau sentó las bases del debate moderno sobre la libertad, la igualdad y el contrato social. En su libro más célebre, El contrato social, publicado en 1762, estableció una premisa que sigue generando debate: “El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado”. Esta frase, que resume el núcleo de su pensamiento, transformó la manera en que generaciones posteriores analizaron la relación entre el individuo y el Estado.

La cita “El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado” encabeza El contrato social y genera interpretaciones y polémicas durante más de dos siglos. Según un análisis del artículo publicado por The Guardian, Rousseau usó esta expresión para describir el contraste entre la libertad natural y la realidad de las sociedades modernas, donde los individuos se someten a reglas, jerarquías y desigualdades.

El sentido de la frase va más allá de la denuncia: plantea el dilema sobre cómo la humanidad puede recuperar la libertad perdida en el tránsito de la vida en estado natural a la vida en sociedad. Para Rousseau, este proceso es inevitable y necesario, ya que los seres humanos están destinados a organizarse y progresar colectivamente.

El origen de la frase de Rousseau

De acuerdo con estudios realizados por la Stanford Encyclopedia of Philosophy y la Universidad de Yale, el contexto en el que Rousseau escribió El contrato social responde a una época de profundas transformaciones políticas en Europa. Inspirado por los debates filosóficos de la Ilustración, Rousseau retomó la reflexión sobre el origen de la desigualdad, que ya abordó en su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres.

En ese texto, el pensador suizo sostuvo que el ser humano, en estado natural, vivía libre y feliz, sin las ataduras que imponía la civilización. El contrato social representa el intento de resolver la contradicción entre la libertad individual y la necesidad de una vida en común. El concepto central que introdujo es el de la voluntad general, una forma de asociación política en la que el individuo se entrega al interés colectivo sin perder su autonomía.

La frase emblemática surgió entonces como punto de partida para cuestionar el fundamento de la autoridad política y proponer una nueva legitimidad basada en el consentimiento y la igualdad de los miembros de la sociedad. Así lo afirma la Stanford Encyclopedia of Philosophy en su entrada dedicada a Rousseau: “La libertad es el principio rector de la teoría política rousseauniana, que busca reconciliar la autonomía individual con la vida en comunidad”.

Qué quiere decir la frase de Rousseau

El significado de “El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado” generó extensos debates en la teoría política y social. Según The Guardian, Rousseau advirtió sobre la alienación producida por las estructuras de poder, la desigualdad y la dependencia. El pensador suizo distinguió entre la libertad natural, propia del estado original del ser humano, y la libertad civil, que se alcanza a través de un pacto social legítimo.

El “encadenamiento” no representa solo la sumisión a leyes arbitrarias, sino la pérdida del control sobre la propia voluntad. Rousseau argumentó que, para recuperar la libertad, la sociedad debe organizarse bajo la premisa de la voluntad general, donde el interés común prevalece sobre los intereses privados. “Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes”, escribió el autor en El contrato social.

En la interpretación de la Universidad de Yale, la solución de Rousseau radica en transformar la alienación en libertad a través de una nueva forma de contrato, en la que los ciudadanos participan activamente en la creación de las leyes y se vinculan por un acuerdo de igualdad. Esta propuesta fue considerada por académicos como Louis Althusser y Quentin Skinner como uno de los aportes más revolucionarios de la filosofía política moderna.

Por qué sigue tan vigente

La actualidad del pensamiento de Rousseau aparece en debates contemporáneos sobre democracia, derechos humanos y justicia social. Como destaca The Guardian, la tensión entre libertad e imposición social persiste en contextos de tecnologías emergentes, vigilancia y desigualdad económica. La frase de Rousseau se cita en movimientos políticos que reclaman una mayor participación ciudadana y cuestionan la legitimidad de los poderes establecidos.

La Stanford Encyclopedia of Philosophy señala que el modelo de contrato social rousseauniano influyó en la formulación de constituciones modernas, especialmente en la Revolución francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El concepto de voluntad general continúa siendo un punto de referencia para quienes buscan fundamentar el poder político en la soberanía popular.

Además, la advertencia de Rousseau sobre “la explotación de los recursos naturales y los límites de la naturaleza” aparece en discusiones actuales sobre sostenibilidad y responsabilidad ambiental, como subraya la Universidad de Cambridge en sus estudios sobre el pensamiento ilustrado.

Quién fue Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra y murió en 1778 en Ermenonville, Francia, donde descansa en el Panteón de París. Su vida se marcó por la adversidad familiar, el autoexilio y la búsqueda constante de nuevos saberes. Según Infobae, Rousseau desarrolló una trayectoria que incluyó la música, la botánica y la literatura, además de la filosofía y la pedagogía.

Entre sus obras más reconocidas figuran Emilio o De la educación, considerada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el primer tratado moderno sobre filosofía educativa, y El contrato social, referencia ineludible para los estudios de derecho y ciencias políticas. Su influencia se extendió a la Revolución francesa y a la configuración de los sistemas democráticos modernos.

Rousseau fue uno de los autores más leídos y debatidos de su tiempo, y que su legado sigue alimentando el pensamiento crítico sobre la libertad, la igualdad y la legitimidad del poder político. Su frase sobre la libertad continúa interpelando a quienes reflexionan sobre los límites y posibilidades de la vida en sociedad.