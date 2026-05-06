Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

Las autoridades sanitarias francesas han identificado a un ciudadano como el primer contacto de hantavirus fuera del barco. Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV, el individuo habría estado en contacto en un avión con uno de los afectados por la enfermedad del crucero MV Hondius.
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