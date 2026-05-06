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Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

El ciudadano francés habría estado con uno de los pacientes evacuados en un vuelo

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El crucero MV Hondius detenido cerca del puerto de Cabo Verde, en una imagen de archivo. (REUTERS)
El crucero MV Hondius detenido cerca del puerto de Cabo Verde, en una imagen de archivo. (REUTERS)

Las autoridades sanitarias francesas han identificado a un ciudadano como el primer contacto de hantavirus fuera del barco. Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV, el individuo habría estado en contacto en un avión con uno de los afectados por la enfermedad del crucero MV Hondius.

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