Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

Las autoridades sanitarias francesas han identificado a un ciudadano como el primer contacto de hantavirus fuera del barco. Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV , el individuo habría estado en contacto en un avión con uno de los afectados por la enfermedad del crucero MV Hondius.

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