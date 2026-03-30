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El ‘LUX Tour’ de Rosalía llega a España: estas son todas las canciones del setlist

La artista presenta este lunes en la capital la etapa española de su nueva gira, con un total de ocho conciertos repartidos entre Madrid y Barcelona hasta el 18 de abril

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No hay fecha más propicia para comenzar el LUX TOUR que en plena Semana Santa. Este lunes 30 de marzo, Rosalía retoma en España la gira de su cuarto álbum de estudio que inauguró hace unas semanas en Francia. Ya recuperada de su intoxicación alimentaria en Milán, por la que se vio obligada a cancelar el concierto, será durante cinco noches que la catalana actúe en el Movistar Arena: a la de este lunes se suman los días 1, 3 y 4 de abril y continuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 13, 15, 17 y 18.

Así, este lunes la catalana ofrecerá un concierto de casi dos horas en el que, con una escenografía alineada con la temática religiosa del disco, interpretará 25 canciones divididas en cuatro actos, acompañada por una orquesta de una veintena de músicos. Rosalía se embarca así en toda una misa pagana —con confesionario incluido—.

Como es obvio, Lux ocupa la mayoría del repertorio, pero también encuentra un hueco para cantar temas de Motomami, de Los Ángeles e incluso versiones y colaboraciones en las que ha trabajado a lo largo de su carrera.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Sin embargo, el repertorio no ha sido estático desde el inicio del tour. Desde su arranque en Lyon, la artista ha ido ajustando el setlist, eliminando algunas canciones que formaban parte de la primera versión del espectáculo. Temas como Mundo Nuevo, Jeanne, Memòria, tres canciones de este último álbum; o La Noche de Anoche, colaboración junto a Bad Bunny publicada en 2020, han desaparecido de la lista, dejando margen para posibles incorporaciones en esta etapa española.

El setlist del ‘LUX Tour’

Por el momento, no se ha confirmado si habrá cambios específicos en los conciertos de Madrid o Barcelona, pero el último show completo celebrado en París sirve como referencia. En él, la cantante interpretó un total de 25 canciones que combinan nuevas composiciones con algunos de sus mayores éxitos.

  • 1. Sexo, violencia y llantas
  • 2. Reliquia
  • 3. Porcelana
  • 5. Divinize (con cover de Thank You de Dido, al final de la canción)
  • 6. Mio cristo piange diamanti
  • 7. Berghain
  • 8. SAOKO
  • 9. La Fama
  • 10. La Combi Versace
  • 11. De Madrugá
  • 12. El Redentor
  • 13. Can’t Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)
  • 14. La Perla
  • 15. Sauvignon Blanc
  • 16. La Yugular
  • 17. Dios Es Un Stalker
  • 18. La Rumba del Perdón
  • 19. CUUUUuuuuuute
  • 21. Bizcochito
  • 22. Despechá
  • 23. Novia Robot
  • 24. Focu ‘ranni
  • 25. Magnolias
Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'
Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

Tras su paso por España, la gira continuará su recorrido europeo con paradas en Países Bajos, Bélgica, Alemania y Reino Unido, donde Rosalía actuará en algunos de los principales recintos del continente, como el Ziggo Dome de Ámsterdam, el AFAS Dome de Amberes o el O2 de Londres.

El LUX TOUR 2026 está concebido como la gira más extensa de la artista hasta la fecha, con un total de 42 conciertos en 17 países. Tras Europa, el tour cruzará el Atlántico para iniciar su tramo americano con una primera serie de fechas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo paradas en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York o el United Center de Chicago. La gira continuará después por Latinoamérica, cuyo broche final llegará el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

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