Eros Ramazzotti anuncia dos conciertos en España en su nueva gira mundial: estas son las fechas en las que actuará el cantante italiano más famoso de la historia

El cantante de pop rock italiano pasará por Madrid y Barcelona en la promoción de un disco con algunos de sus temas más célebres

Nel Gómez

Nel Gómez

Italian singer Eros Ramazzotti performs
Italian singer Eros Ramazzotti performs during his Battito Infinito World Tour at Microsoft theatre in Los Angeles, California, U.S., October 30, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

El pop rock en Italia tiene nombre propio, y ese es el de Eros Luciano Walter Ramazzotti, más conocido como Eros Ramazzotti. El cantante, reconocible por su inconfundible timbre nasal, ha alcanzado una posición privilegiada tanto en su país natal como en Europa y el ámbito hispanoamericano, con una cifra superior a 70 millones de discos vendidos que avala su éxito comercial y popularidad.

Pero, por si esto no fuera suficiente, el cantante, ya con más de 60 años, ha anunciado una nueva gira mundial llamada Una Historia Importante en la que pasará por diferentes ciudades europeas y americanas. Junto con un disco, cuyo lanzamiento se producirá el próximo 21 de noviembre de 2025, la música del creador de temas como La Cosa Más Bella, Otra Como Tú o Cosas De La Vida volverá a sonar en todo el mundo.

Destacando por reunir algunos de los éxitos más emblemáticos de Ramazzotti, este trabajo ofrece piezas revisitadas con arreglos renovados, junto con composiciones inéditas y colaboraciones tanto italianas como internacionales. El sencillo Il mio giorno preferito (Mi día preferido) sobresale en el repertorio por haber convertido a Ramazzotti en el primer artista de 2025 en alcanzar directamente el número uno del EarOne Airplay durante la semana de su estreno, según detalló la promotora del artista. Además, también ha destacado la colaboración con la cantante Elisa en el tema Buona Stella.

Estas son las ciudades en las que actuará Eros Ramazzotti

La gira mundial que acompañará el lanzamiento arrancará en París (Francia) el 14 de febrero de 2026 y tiene previsto hacer escala en diversas capitales europeas, como Bruselas, Berlín, Lisboa y la esperada presentación en Roma, donde el cantante regresará a los estadios italianos el 6 de junio de 2026. Pero eso no es todo, ya que Eros Ramazzotti pasará por España, país en el que realizará dos actuaciones en dos ciudades diferentes.

La explicación de Eros Ramazzotti sobre el beso con Evangelina Anderson

El 2 de mayo de 2026, se le podrá ver en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mientras que el 4 de mayo de 2026 cantará en el Movistar Arena de Madrid. El recorrido internacional se prolongará después por distintas ciudades de Norteamérica y Latinoamérica, entre ellas Montreal, Nueva York, México y Buenos Aires, con el cierre previsto para el 30 de noviembre de 2026 en São Paulo (Brasil), consolidando la proyección global del nuevo proyecto de Ramazzotti.

Cuatro décadas sobre el escenario

Esta gira coincide con el 40 aniversario del comienzo de la carrera discográfica del famoso cantante, quien debutó con un primer disco en 1985, Cuori agitati (Almas rebeldes). “Lo fundamental es tener personalidad. Muchas voces se parecen entre ellas, pero cuando escuchas a Eros, lo reconoces porque la voz es distintiva”, reflexionaría el propio cantante en una entrevista con El Periódico en 2022 cuando hablara de su propio éxito.

Por aquel entonces, el cantante había lanzado el que ahora será su penúltimo disco, Latido Infinito, el cual tuvo una buena recepción tanto a nivel de ventas como de crítica. Junto a ese CD, el cante también se embarcó en una gira mundial que le llevó por varios continentes, una experiencia que ahora parece dispuesto a repetir.

