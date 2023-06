Laura Pausini: “Cuando ayudas a los demás, recibes más de lo que das, y eso es muy enriquecedor”

ARCHIVO - Laura Pausini llega a los Oscar el 25 de abril de 2021, en Union Station en Los Angeles. Pausini fue anunciada como Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación el 31 de mayo de 2023. Pausini será reconocida en noviembre en Sevilla, España. (Foto AP/Chris Pizzello, Pool, archivo)

Hay artistas cuya estela nunca se agota y que más allá de los éxitos profesionales que puedan tener, se convierten en auténticas estrellas de referencia que terminan por formar parte de la cultura popular. Es el caso de Laura Pausini, a la que conocimos en los años noventa gracias a su canción La solitudine, que se coronó en el Festival de Sanremo para pasar a convertirse en un hit internacional que lanzó su carrera a otra dimensión. Poco tiempo después, estrenó su primer sencillo en castellano, Se fue, y a partir de ese momento, la relación con nuestro país fue constante.

Su música ha roto fronteras y esa filiación especial con nuestro idioma ha sido reconocida ahora con un premio muy especial, el de Persona del año 2023 otorgado por la Academia Latina de Grabación, la misma que entrega los Grammy. Un galardón que se suma a la larga lista que ya tiene y, entre los que se encuentran, en efecto, un buen número de Grammys Latinos, un Emmy y un Globo de Oro por Io sì, que formaba parte de la película La vida por delante.

Se premia a Pausini por su música, por tender puentes entre las culturas, pero también por su apoyo a causas sociales, por su compromiso y su constante reivindicación de los derechos de las personas más desfavorecidas, porque es una gran cantante, pero también una persona humilde, sencilla y cercana. Tiene además una particularidad que no conocíamos, sabe identificar a la perfección los acentos. Y así empieza la entrevista para Infobae España nada más conocerse este reconocimiento.

Enhorabuena por el premio, Laura

¿Eres española? ¡Qué lindo! Es que escuchando una voz, sé reconocer de dónde es la persona, sobre todo si pertenece al ámbito hispano y latinoamericano. Reconocer acentos significa sentirme cerca del idioma.

Es la primera vez que este galardón, el de Persona del año 2023 que otorga la Academia Latina de Grabación, va a parar a un artista que no es ni latinoamericano ni español, ¿qué ha significado para usted?

Es lo que tiene la música, que es capaz de unir a las personas, de derribar barreras y abrir puertas. Y ser la primera persona que no tiene el español como lengua materna que consigue este premio es algo muy especial para mí. Para mí es un día histórico en ese sentido, porque yo me enamoré del idioma cuando era pequeña.

¿Cómo fue?

Desde los diez años a los dieciocho yo cantaba piano-bar con mi padre y él se esforzó por enseñarme canciones en otros idiomas, porque lo consideraba importante como vehículo para llegar a más personas. En ese momento, no podía imaginar que grabaría canciones y discos en español. Así que valoro mucho todo lo que me enseñó mi padre. Con el paso del tiempo, yo por mi cuenta he ido completando el aprendizaje con la lectura, con las películas... aunque tengo una asignatura pendiente, estudiar con un profesor que me enseñe lo que me falta. Pero es cierto, siempre he tenido una conexión muy especial con el español, a menudo pienso en español e intento hablar con mi hija en casa para enseñarle.

Es muy bonito eso que cuentas sobre tu padre, que te enseñó el poder de la cultura a través de otros idiomas, y que ahora intentas hacer también con tu hija. Hay como un traspaso generacional precioso ahí.

Es como una canción que se pasa de generación en generación, ¿no? Sí, es bonito. En un tema está la parte musical, la melodía, que te puede enganchar, crear conexiones inmensas, pero para mí siempre ha sido importante lo que se trasmite a través de las palabras. Y lo que he tratado en este tiempo es incluir en las letras de mis canciones aquello que he aprendido y que me preocupa. Y es algo que hago con mi hija, intento proporcionarle raíces al mismo tiempo que adquiere su propia identidad, hablar de las diferencias de los seres humanos y de lo que nos une. Me parece fundamental.

ARCHIVO - Laura Pausini canta "Sigue sin mí" en la gala en honor a Marco Antonio Solís, Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 16 de noviembre de 2022 en Las Vegas. Pausini fue anunciada como Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación el 31 de mayo de 2023. Pausini será reconocida en noviembre en Sevilla, España. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

¿De qué forma le ha enriquecido cantar en español?

Siempre he pensado que en la carrera de un cantante siempre hay un poso de incertidumbre. Es decir, que puedes tener un gran éxito y después de repente no gustas más y desapareces. Pero lo que aprendas por el camino, es cosa tuya, y a mí cantar en otros idiomas me ha abrió múltiples perspectivas. Y ha sido una de las cosas más importantes, como mujer, como persona, como ser humano. Me ha abierto a la cultura de España y Latinoamérica, tan diversa, me ha permitido reflexionar sobre muchas cosas, sobre los valores sociales y humanitarios, sobre el sentimiento de sentirse cercano a algo.

Precisamente este premio también hace hincapié en esa labor suya comprometida y reivindicativa, que lucha contra las injusticias y la discriminación

En mis discos siempre hay alguna canción que aborda algún tema social porque quiero que sean un reflejo de cómo soy. Todo empezó cuando era muy pequeña, cuando mis padres, durante las Navidades, me enviaban a mí y a mi hermana a una especie de asilo donde habían personas ancianas que no tenían familia. Me di cuenta de lo bello que era poder pasar tiempo con esas personas y creo que todo viene de ahí. Al principio me uní a UNICEF, pero después a pequeñas asociaciones benéficas que no son tan famosas, pero que hacen cosas concretas en entornos cercanos. Por ejemplo, ayudar a las madres solteras en riesgo de exclusión, a las mujeres que han sufrido violencia machista.

¿Es algo que también intenta inculcar a su hija?

Es imprescindible para mí a la hora de prepararla para vida. Nosotras hemos adoptado a niños en diferentes partes, en Brasil, en Ghana, en España, en Italia... pero no me gusta hacer publicidad de nada de esto, y creo que lo hubiera hecho igual si no hubiera sido famosa. A mí me gusta el calor y el contacto humano, las colaboraciones entre personas, porque sí, yo doy, pero también recibo más. No es una cuestión de dinero, es mucho más profundo y enriquecedor. Hace poco con mi hija pintamos un pañuelo solidario para una asociación de niños con cáncer para recaudar fondos y, mientras estuvimos haciéndolo, aprendimos un montón de cosas juntas. No nos damos cuenta de que, cuando ayudamos a los demás, lo que hacemos en realidad es ayudarnos a nosotros mismos.

¿Prefiere proyectos solidarios más pequeños para involucrarte más y poder ver los resultados?

A veces la gente tiene la sensación de que dona dinero y no sabe muy bien cómo se utiliza. Así que la cercanía para mí es importante. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Italia en el que murieron tantas personas, organicé un concierto para recaudar fondos, un concierto en el que solo actuasen cantantes italianas, mujeres. Fue un éxito de convocatoria y lo que se sacó fue a parar a la construcción de una escuela para niños, que yo misma supervisé. Es importante que la gente confíe en nosotros, que sepa el significado especial que puede tener un concierto solidario, que no solo se trata de escuchar música, sino de ayudar a la gente. A mí lo que no me gusta es que nadie se haga publicidad a través de la beneficencia.

Laura Pausini, nombrada Persona del Año 2023.

¿Qué significa para usted este premio?

Todavía intento entender por qué me lo han dado a mí. Cuando me llamaron para comunicármelo me puse como una niña de tres años. Por supuesto, jamás lo hubiera esperado, porque no hay precedentes, aunque yo me sienta que formo parte de España o Latinoamérica. Pero, no sé, yo como buena Tauro soy muy cabezota y terca, y me gusta merecer todo aquello que consigo.

¿Por qué cree que en Italia hay tanta tradición de cantar en español?

Yo creo que los italianos amamos la cultura en general porque, no sé, hemos nacido con ese peso histórico y se estudia, se conoce, se siente desde que eres pequeño. Y creo que eso te hace más sensible hacia otras cosas. En el caso entre el italiano y el español, tienen la misma raíz latina y como ya te he dicho, yo, de forma inconsciente, me enamoré de un sonido. Pero es que a mí me encantan los idiomas. Me encantaría algún día cantar en chino, o en alemán. Son retos que me pongo a mí misma.

¿Y recuerda cuál fue la primera canción en español que cantó junto a su padre en el piano-bar?

Claro, fue de Gloria Estefan. Porque todas las que cantaban hombres las quería hacer él, y me acuerdo que peleábamos un poquito por este asunto. Y es que, en los años ochenta, no habían tantas artistas mujeres que cantaran en español que conociéramos en Italia, porque yo creo que fue en los noventa cuando se fue abriendo un poco el paso. Así que fue Gloria Estefan, sin ningún género de duda.

Este año también es especial para ti porque cumples treinta décadas en la música

Mi 30 aniversario, muy fuerte. Y me ha pasado una cosa curiosa. Estaba preparando un gira especial para celebrarlo y quería hacer dos conciertos, uno en Italia y otro en España y pensé que sería bonito parar en una ciudad donde nunca hubiera tocado, así que elegí Sevilla. Cuando me enteré de que los Grammy Latinos iban a celebrarse por primera vez en Europa y que serían en Sevilla no me lo podía creer. Así que para mí Sevilla este año es una ciudad mágica.

