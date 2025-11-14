Regresa el comisario Montalbano: la leyenda de Andrea Camilleri continúa intacta tras celebrar el 100 aniversario de su nacimiento

El pasado 6 de septiembre de 2025 se celebró 100 aniversario del nacimiento de Andrea Camilleri, el narrador siciliano que transformó la literatura popular italiana consolidándose como uno de los autores más leídos y apreciados de Europa.

Se rindió homenaje a un creador, que ha vendido más de 30 millones de ejemplares, traducidos a cuarenta lenguas, y que ha dejado una huella indeleble con la invención del comisario Salvo Montalbano.

Andrea Camilleri sigue vivo... para los lectores

El célebre autor falleció el 17 de julio de 2019, pero cada año se publican tanto nuevos textos inéditos como recuperaciones de algunas de sus obras más míticas.

Ahora, la editorial Salamandra (donde se puede encontrar buena parte de su obra) publica La Nochevieja de Montalbano, en una edición especial de la sexta entrega de la serie de novela negra más famosa de los últimos tiempos.

Se trata de una recopilación de 20 relatos con la ironía y perspicacia que caracterizó a este personaje, de forma que, el sagaz detective, navegará entre crímenes cotidianos y un crisol de criaturas pintorescas que se irá cruzando en su camino. Cualquier palabra o detalle imperceptible, le servirán para resolver complicados misterios que en apariencia son imposible descifrar.

'La Nochevieja de Montalbano', de Andrea Camilleri (Salamandra)

Así, entre las llamadas de su querida Livia, las delicias culinarias de Adelina, sus míticos paseos por el muelle y esos silencios cargados de sentido que lo caracterizan, cada historia perfilará un fragmento del universo moral de Montalbano.

En ese sentido, en el punto culmen, cuando llegue la víspera de Año Nuevo, un plato de ‘arancini’ se convirtirá en una autentica revelación, como suele ocurrile al personaje.

Un reconocimiento tardío

El éxito literario de Camilleri le llegó de forma tardía, ya que no fue hasta poco antes de cumplir los setenta años cuando su primera novela de Montalbano, La forma del agua (1994), se ha trasformó en un fenómeno editorial inesperado.

Desde entonces, sus novelas policíacas y sociales han proliferado a un ritmo imponente, consolidando un estilo propio: un italiano salpicado de sicilianismos fonéticos y léxicos, que el propio Camilleri denominaba con ironía “italiano bastardo”.

A pesar de la fama internacional, el escritor mantuvo una vida cotidiana sencilla, residiendo durante más de sesenta años en el barrio romano de Prati junto a su esposa Rosetta dell Siesto, a quien describía como «la espina dorsal de mi existencia».

Tras su fallecimiento vecinos y amigos recordaron a Camilleri como una persona accesible y cercana, incluso después de que la ceguera le obligara a depender de los demás a partir de 2016.

Desde Infobae España repasamos algunas de las más importantes novedades literarias que llegarán a las estanterías en el mes de noviembre de 2025.

Otra de las razones de la expansión de su éxito fue a través de la adaptación televisiva El comisario Montalbano, emitida desde 1999 a lo largo de 27 episodios que incluso reactivó el turismo de Sicilia.

La influencia de Camilleri se extiende más allá de la literatura, ya que sus personajes, su lengua híbrida y su ironía se han integrado en la identidad italiana contemporánea y han dado forma a un modo mediterráneo de narrar el presente.

El propio autor repetía que la literatura debía servir para «contar cómo somos». Ahora, un siglo después de su nacimiento, Camilleri regresa como un clásico popular dentro de su extensa obra.