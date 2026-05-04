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Carmen Avilés, la bailaora que llevará “un nuevo modo de ver flamenco” con un espectáculo pensado para miles de personas: “Estaba harta de la tabla de siempre”

La artista ha logrado hacer ‘sold out’ en el Teatro Eslava de Madrid con ‘Carmela’, un espectáculo que fusiona el género con la electrónica y la estética urbana para lograr construir un “puente” con las nuevas generaciones

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La bailaora Carmen Avilés. (Monoprod/UMO agency)
La bailaora Carmen Avilés. (Monoprod/UMO agency)

Si el nombre de Carmen Avilés (Puerto Lumbreras, Murcia, 1993) se está abriendo paso en el mundo del flamenco, es por su empeño en crear “un nuevo concepto de ver el flamenco”. La bailaora, que se hizo viral tras protagonizar la campaña publicitaria en la que daba vida a las populares muñecas Marín, lleva tiempo reinventando el género para demostrar que, más allá del arte y la tradición, el flamenco también puede cantarse y bailarse lejos de la seriedad que muchas veces se le presupone.

En vísperas del estreno de su primer gran espectáculo, Carmela, que se estrenará el próximo 7 de mayo en el Teatro Eslava de Madrid frente a más de 1.000 personas tras lograr un sold out, la artista pretende transmitir eso: una nueva propuesta de baile y al mismo tiempo un desafío a los moldes tradicionales que permita combinar folclore con otros géneros y fórmulas visuales. “Quiero que llegue a la juventud, que se divierta y pueda bailar y cantar, no tomárselo como algo tan serio, que por supuesto lo es, sino como algo que también le puede divertir a uno en una fiesta”, cuenta en su entrevista con Infobae.

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A través de esa mezcla de estéticas, buscará explorar también nuevos movimientos, músicas e identidades que dejen ver que el flamenco, si se siente, es para todos. “Quiero que para la gente sea un concierto de música y baile, más que un espectáculo de danza”, sentencia, mostrando una vez más hasta qué punto busca no resignarse con el nicho y aspirar a una actuación capaz de atraer a un público mucho más masivo.

Videoclip de 'La Torre del Oro', con Carmén Avilés y Alejandro Astola. (Monoprod/UMO agency)

Una bailaora con su propio disco

Pese a lo poco habitual que resulta ver a una bailaora con un espectáculo propio frente a 1.000 personas, Carmen Avilés no se deja intimidar por las cifras. “Me siento mucho más nerviosa en un tablao que en un escenario de un teatro grande”, apunta. “El tablao conlleva mucha más improvisación, mientras que yo soy una artista muy cuadriculada. Me gusta mucho llevar las cosas montadas”.

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La música que sonará en Carmela no será otra que la de un disco propio en el que colabora con artistas como Alejandro Astola (fundador y vocalista del grupo Fondo Flamenco, quien se ha encargado de la composición de todos los temas), Ángeles Toledano o Javi Medina, y del que ya cuenta con seis singles en las plataformas. Yo me considero gente puente. Es decir, alguien que ayuda al que no entiende nada de flamenco a llegar a lo que es el flamenco, porque nadie se va a poner a escuchar del tirón una soleá... o a ver directamente flamenco jondo”.

“Acercamos a otra gente que no sabe nada de flamenco a su raíz. No me importa que me digan que no es puro, porque yo ya lo sé. Es más, lo hago a propósito”, continúa. Carmela, así como el proyecto de su disco, son un digno reflejo de su propia identidad artística que empezó cuando ella era una niña que, en Puerto Lumbreras, escuchaba a Marea, Extremoduro o Prodigy y bailaba flamenco al mismo tiempo. “Esas han sido mis raíces, así que no puedo bailar o cantar otra cosa que no sea eso”.

La bailaora Carmen Avilés presenta 'Carmela', su nuevo espectáculo. (Monoprod/UMO agency)
La bailaora Carmen Avilés presenta 'Carmela', su nuevo espectáculo. (Monoprod/UMO agency)

El flamenco se ve

La bailaora ofrece también otra estética visual a través de sus trabajos, entre los que también destacan sus videoclips en los que baila las canciones del nuevo disco desde el interior de un cubo situado al aire libre. “Me inspiraba mucho la plataforma de Colors Show (espacio musical muy conocido en YouTube) y también las Gallery Sessions (actuaciones en vivo grabadas en un escaparate que actúa como escenario a pie de calle). Quise inspirarme en estos shows y poner atención en el paisaje de cada cubo con la canción".

“Estaba harta de la tabla de siempre, quería hacer otro tipo de escenario”, continúa Carmen Avilés, que también ha puesto un gran empeño, tanto en los vídeos como en su próximo espectáculo en vivo, en el vestuario. “Está muy pensado para la moda, un mundo en el que me estoy metiendo mucho ahora. Creo que no habrá un traje de flamenca en todo el show. Todo lo demás es ropa de calle, es ropa de marcas. Hay un vestido que viene de Australia, por ejemplo, y en general mucha variedad”.

Fotografía de la bailaora Carmen Avilés. (Monoprod/UMO agency)
Fotografía de la bailaora Carmen Avilés. (Monoprod/UMO agency)

Las raíces de una

El éxito de Carmela obedece también a un renovado interés por el género del flamenco, que tras vivir una “edad de oro” en la década de los noventa y pasar a un segundo plano a principios del siglo XXI, ha vuelto a coger fuerza en la última década. “Creo que está volviendo a ponerse de moda”, confía Carmen Avilés, quien ve fundamental lograr captar a las nuevas generaciones con propuestas alternativas.

Tras los shows que tiene preparados, la bailaora piensa incluso en aumentar la escala del proyecto, y sonar en festivales de música alternativa, electrónica y rock, convencida de que el flamenco puede dialogar con cualquier universo musical. “También me gustaría, en un futuro, hacer alguna experiencia inmersiva flamenca, un 360: una sala donde te meten y está todo lleno de pantallas para que parezca que estás ahí en el sitio”.

Eso sí, en septiembre la artista también tiene programadas actuaciones en la Sala Mamba de su Murcia natal (12 de septiembre), en la Sala Apolo de Barcelona (18 de septiembre) y en la sala Pandora de Sevilla (3 de octubre). “Está siendo un proceso muy bonito. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder sacar afuera todo lo que tengo en la cabeza”, concluye. Y sea en un lugar o en otro, desde la tradición o desde la electrónica, desde el urbano o el rock, lo tiene claro: “El flamenco es mi vida”.

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