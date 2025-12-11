Si te gusta ‘Culpa mía’, no te pierdas la nueva apuesta de Prime Video basada en otro libro de la autora súperventas Mercedes Ron

Diego Vidales, Alicia Falcó y Fernando Lindez en la adaptación de 'Dímelo bajito', de Mercedes Ron (Prime Video)

El estreno de Dímelo bajito, la nueva adaptación cinematográfica de la obra de Mercedes Ron, llega este viernes 12 de diciembre a Prime Video, consolidando la expansión del universo literario de la autora en el ámbito audiovisual.

Tras el éxito de la saga Culpables, con Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra (protagonizadas por Nicole Wallace y Gabriel Guevara), que ha batido récords como una de las producciones de habla no inglesa más vistas en la plataforma, Ron ha continuado su colaboración con Prime Video bajo el sello The House of Ron.

En esta ocasión, la historia se centra en Kamila Hamilton, interpretada por Alicia Falcó (El refugio atómico), quien se ve envuelta en un triángulo amoroso con los hermanos Di Bianco, encarnados por Fernando Líndez (Escándalo, retrato de una obsesión) y Diego Vidales. La película aborda de manera directa el deseo femenino, un tema que, según la propia autora, “siempre ha sido tabú”.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara encabezan el reparto de la película basada en el primer libro de la exitosa trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

La adaptación de Dímelo bajito no solo explora el deseo y el enamoramiento con una sensibilidad particular, sino que también introduce elementos de thriller y profundiza en cuestiones como el bullying, el amor tóxico, el aislamiento y la búsqueda de identidad.

Denis Rovira (que debutó con la película de terror La influencia), director del filme, ha destacado que la película trata estos temas con “una sensibilidad especial”, mientras que Mercedes Ron ha subrayado la importancia de mostrar cómo los jóvenes, especialmente en la era de las redes sociales, buscan ser la persona que proyectan en plataformas como Instagram o TikTok.

Borja Pena, productor de la cinta, ha señalado que el reto ha sido llegar a un público “un poquito más adulto”, ya que la película, por su género y tratamiento, puede trascender el público habitual del ‘young adult’.

El deseo femenino y la ruptura de tabúes

Uno de los aspectos más destacados de la película es la reivindicación del deseo femenino. En una de las escenas, Kamila y uno de los hermanos mantienen una conversación abierta sobre sexualidad, en la que la protagonista señala que las chicas no pueden hablar de su vida íntima sin ser juzgadas.

Mercedes Ron ha explicado que escribió esa escena movida por la indignación, ya que considera que a las mujeres “se nos critica o parece que no sentimos igual que los hombres o no podemos sentir deseo igual que ellos”. La autora ha reconocido que existe “un poquito de crítica” en esa secuencia y ha defendido la necesidad de hablar abiertamente sobre estos temas, recordando que “siempre ha sido un tema muy tabú y que las mujeres no lo hablábamos y ahora pues sí se habla”.

Diego Vidales, Alicia Falcó y Fernando Lindez durante el rodaje de 'Dímelo bajito' (Prime Video)

Alicia Falcó, a su vez, ha reflexionado sobre el doble rasero existente en la sociedad a la hora de tratar la sexualidad de hombres y mujeres, afirmando que “estamos en una sociedad patriarcal desde hace muchos años y aunque las cosas están evolucionando, evidentemente eso deja rastro”. No obstante, la actriz ha percibido que en su generación, o al menos en su entorno, “sí se puede hablar de eso”.

El público de estas ficciones suele coincidir en edad con los personajes, siendo principalmente adolescentes o jóvenes adultos. Tanto el reparto como los creadores han admitido que existe cierta responsabilidad en los mensajes que transmiten, aunque han coincidido en que su objetivo principal no es educar, sino entretener.

De Wattpad a la fama

La escritora Mercedes Ron(Foto: Santiago Díaz Benavides).

Mercedes Ron, argentina afincada en España, comenzó a escribir en Wattpad con tan solo 20 años. Poco después, participó en un concurso de la plataforma y se convirtió en finalista con su primera novela, Culpa mía, en 2016. Este reconocimiento le abrió las puertas del sello Montena, perteneciente a Penguin Random House, que adquirió los derechos de publicación. A partir de ahí, la autora se ha consolidad en el panorama narrativo

Ha publicado la bilogía Enfrentados, compuesta por los libros Marfil y Ébano, y la trilogía Dímelo, que incluye los títulos Dímelo bajito, Dímelo en secreto y Dímelo con besos, por lo que la adaptación que ahora se estrena, sería la primera de otra trilogía más.