España

Uno de cada diez niños sufre acoso escolar en España: ¿qué hago si sospecho que mi hijo es uno de ellos?

La Fundación ANAR explica los pasos a seguir cuando un niño o adolescente manifiesta señales de alarma

Guardar
Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

Romper el silencio y hablar del acoso escolar en casa es el primer paso para que los niños y adolescentes que lo sufren encuentren la ayuda que necesitan. En España, uno de cada diez niños se enfrenta a esta lacra en su colegio o instituto y los padres no siembre son conscientes. También los hay que tienen sospechas pero no saber cómo actuar, incluso quienes restan importancia a este hostigamiento. Por eso, en 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), designó oficialmente el 2 de mayo como el Día Internacional contra el Acoso Escolar con el darle visibilidad a este problema.

En España, el 12,3% de los estudiantes afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo esta realidad, ya sea en el aula o a través de la pantalla. El dato se extrae del VII estudio ‘La opinión de los/as estudiantes’ de la Fundación ANAR realizado el pasado curso. Del total, el 6,5% del alumnado sufre acoso presencial. El 2,2% corresponde a casos de ciberbullying y un 3,6% sufren acoso de ambas formas. Y muchas veces, su dolor es invisible a ojos de sus profesores. Seis de cada diez docentes consideran que centros solo intervienen “a veces” frente al acoso escolar, especialmente en secundaria (71%). Por el contrario, solo tres de cada diez consideran que los centros intervienen de forma adecuada. Ante este escenario, les corresponde a los padres prestar especial atención ante las señales de sus hijos.

PUBLICIDAD

Cómo saber si mi hijo sufre acoso escolar

El manual para madres y padres de ANAR establece una serie de pasos a seguir para que sea el menor el que de a conocer cuál es la situación que está atravesando. Ahora bien, no siempre son capaces de tomar la iniciativa, por eso es importante prestar atención ante los cambios. Hay síntomas que nos pueden hacer sospechar:

  • El menor se aísla o no se relaciona como antes.
  • Dice que tiene enfermedades psicosomáticas, como el dolor de barriga o de cabeza, que pueden ser indicadores de ansiedad relacionada con el acoso.
  • Pone excusas para no ir al colegio o al instituto.
  • Cambia el carácter y su forma de ser de forma drástica. En este sentido se pueden observar sentimientos de tristeza, de ira o desgana. También puede volver más introvertido y mostrarse preocupado, con una mirada huidiza.
  • Evita hacer actividades que antes le gustaban y experimenta el aislamiento social.
  • Vuelve del colegio con material roto o perdido y no da explicaciones claras de cómo ha sucedido.
  • Disminuye su rendimiento académico al sufrir dificultades para concentrarse.
  • Presenta cambios posturales o cambia sus hábitos de vestimenta para cubrirse y esconderse.
Un adolescente sentado en el suelo de un pasillo escolar con la cabeza gacha, junto a una fila de casilleros, mientras otros estudiantes caminan al fondo.
Un adolescente se sienta solo y cabizbajo en el suelo de un pasillo escolar.

Qué hacer ante la sospecha de que sufre acoso

En primer lugar, es vital establecer una comunicación cómoda y fluida. Se le puede preguntar por las clases y cómo ha ido el día, de manera que cualquier variación nos ponga en alerta. En caso de sospecha, se pueden introducir preguntas más concretas sobre sus compañeros o el desarrollo de los recreos. “Si estamos preocupados, es importante verbalizar la preocupación desde la tranquilidad y la calma, sin adornarla”, explican con ejemplos como: “Me preocupa que pueda estar pasándote algo, te veo preocupado, con la cabeza en otra parte, ¿hay alguien que te está molestando en clase?”. Es importante que el menor no sienta la angustia de los padres para que la situación no se magnifique y no esconda ningún hecho.

PUBLICIDAD

Si empieza a contar episodios preocupantes, se debe establecer si se trata de un caso aislado o de acoso escolar, que se caracteriza por la existencia de un agresor o agresores que hacen daño de forma consciente y provocan la sensación de indefensión por parte de la víctima, en una situación que se mantiene en el tiempo.

En caso de que se trate de bullying y, por lo tanto, precise de la atención de adultos, se deben tener en cuenta varias pautas. “Recuerde que nunca se debe resolver el problema por nuestra cuenta, llamando a otros padres o compartiéndolo a través de un grupo de WhatsApp, entre otras cosas, porque en caso de haber delito se pueden destruir pruebas”, explican desde ANAR.. También es importante acudir en primer lugar al centro para compartir la información con del tutor y el equipo directivo. El protocolo del centro escolar variará en función de la comunidad autónoma de residencia. No obstante, si el centro no se muestra con la predisposición necesaria, el siguiente paso sería acudir a una inspección educativa o interponer una denuncia, en última instancia.

Una vez se activen los protocolos, es importante valorar si el niño o niña necesita asistencia psicológica para trabajar las dificultades y el desarrollo de habilidades sociales que les permitan establecer nuevos vínculos. Un 85% de los casos en los que el alumno es cambiado de centro escolar, vuelve a sufrir la misma situación en el nuevo centro. Por ello, aunque lo ideal sería quelas escuelas y aulas se convirtieran en espacios sanos y seguros, la solución más eficaz es que el menor también desarrolle habilidades sociales para generar vínculos y poder enfrentar este tipo de situaciones. Por ello, recurrir a un especialista es una de las recomendaciones de la fundación.

Temas Relacionados

Acoso escolarEducaciónEducación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

Los visitantes procedentes de Oriente Medio han crecido un 12,7% en marzo, que podría responder a la reubicación temporal de residentes de los países del Golfo

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

Atún: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este pescado azul reduce los niveles de colesterol y es rico en vitaminas

Atún: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Embalses España viernes 1 de mayo: reserva de agua bajó -0,09 %

La reserva de agua en el país bajó en un -0,09 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses España viernes 1 de mayo: reserva de agua bajó -0,09 %

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

ECONOMÍA

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16