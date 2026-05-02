Uno de cada diez niños sufre acoso escolar en España: ¿qué hago si sospecho que mi hijo es uno de ellos?

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

Romper el silencio y hablar del acoso escolar en casa es el primer paso para que los niños y adolescentes que lo sufren encuentren la ayuda que necesitan. En España, uno de cada diez niños se enfrenta a esta lacra en su colegio o instituto y los padres no siembre son conscientes. También los hay que tienen sospechas pero no saber cómo actuar, incluso quienes restan importancia a este hostigamiento. Por eso, en 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), designó oficialmente el 2 de mayo como el Día Internacional contra el Acoso Escolar con el darle visibilidad a este problema.

En España, el 12,3% de los estudiantes afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo esta realidad, ya sea en el aula o a través de la pantalla. El dato se extrae del VII estudio ‘La opinión de los/as estudiantes’ de la Fundación ANAR realizado el pasado curso. Del total, el 6,5% del alumnado sufre acoso presencial. El 2,2% corresponde a casos de ciberbullying y un 3,6% sufren acoso de ambas formas. Y muchas veces, su dolor es invisible a ojos de sus profesores. Seis de cada diez docentes consideran que centros solo intervienen “a veces” frente al acoso escolar, especialmente en secundaria (71%). Por el contrario, solo tres de cada diez consideran que los centros intervienen de forma adecuada. Ante este escenario, les corresponde a los padres prestar especial atención ante las señales de sus hijos.

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Cómo saber si mi hijo sufre acoso escolar

El manual para madres y padres de ANAR establece una serie de pasos a seguir para que sea el menor el que de a conocer cuál es la situación que está atravesando. Ahora bien, no siempre son capaces de tomar la iniciativa, por eso es importante prestar atención ante los cambios. Hay síntomas que nos pueden hacer sospechar:

El menor se aísla o no se relaciona como antes .

Dice que tiene enfermedades psicosomáticas, como el dolor de barriga o de cabeza, que pueden ser indicadores de ansiedad relacionada con el acoso.

Pone excusas para no ir al colegio o al instituto.

Cambia el carácter y su forma de ser de forma drástica. En este sentido se pueden observar sentimientos de tristeza, de ira o desgana . También puede volver más introvertido y mostrarse preocupado , con una mirada huidiza.

Evita hacer actividades que antes le gustaban y experimenta el aislamiento social.

Vuelve del colegio con material roto o perdido y no da explicaciones claras de cómo ha sucedido.

Disminuye su rendimiento académico al sufrir dificultades para concentrarse.

Presenta cambios posturales o cambia sus hábitos de vestimenta para cubrirse y esconderse.

Un adolescente se sienta solo y cabizbajo en el suelo de un pasillo escolar.

Qué hacer ante la sospecha de que sufre acoso

En primer lugar, es vital establecer una comunicación cómoda y fluida. Se le puede preguntar por las clases y cómo ha ido el día, de manera que cualquier variación nos ponga en alerta. En caso de sospecha, se pueden introducir preguntas más concretas sobre sus compañeros o el desarrollo de los recreos. “Si estamos preocupados, es importante verbalizar la preocupación desde la tranquilidad y la calma, sin adornarla”, explican con ejemplos como: “Me preocupa que pueda estar pasándote algo, te veo preocupado, con la cabeza en otra parte, ¿hay alguien que te está molestando en clase?”. Es importante que el menor no sienta la angustia de los padres para que la situación no se magnifique y no esconda ningún hecho.

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Si empieza a contar episodios preocupantes, se debe establecer si se trata de un caso aislado o de acoso escolar, que se caracteriza por la existencia de un agresor o agresores que hacen daño de forma consciente y provocan la sensación de indefensión por parte de la víctima, en una situación que se mantiene en el tiempo.

En caso de que se trate de bullying y, por lo tanto, precise de la atención de adultos, se deben tener en cuenta varias pautas. “Recuerde que nunca se debe resolver el problema por nuestra cuenta, llamando a otros padres o compartiéndolo a través de un grupo de WhatsApp, entre otras cosas, porque en caso de haber delito se pueden destruir pruebas”, explican desde ANAR.. También es importante acudir en primer lugar al centro para compartir la información con del tutor y el equipo directivo. El protocolo del centro escolar variará en función de la comunidad autónoma de residencia. No obstante, si el centro no se muestra con la predisposición necesaria, el siguiente paso sería acudir a una inspección educativa o interponer una denuncia, en última instancia.

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Una vez se activen los protocolos, es importante valorar si el niño o niña necesita asistencia psicológica para trabajar las dificultades y el desarrollo de habilidades sociales que les permitan establecer nuevos vínculos. Un 85% de los casos en los que el alumno es cambiado de centro escolar, vuelve a sufrir la misma situación en el nuevo centro. Por ello, aunque lo ideal sería quelas escuelas y aulas se convirtieran en espacios sanos y seguros, la solución más eficaz es que el menor también desarrolle habilidades sociales para generar vínculos y poder enfrentar este tipo de situaciones. Por ello, recurrir a un especialista es una de las recomendaciones de la fundación.