Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘El diablo viste de Prada 2′ a ‘Strangers: Capítulo final’

El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su último tráiler.

El mes de abril toca a su fin por todo lo alto, con una semana de estrenos nuevamente adelantados para disfrutar como se merece del puente de mayo. Además de los eventos musicales que se preparan desde la Comunidad de Madrid, todos los espectadores podrán acudir a las salas para descubrir nuevos y esperados estrenos en cines, después de unas semanas protagonizadas por el terror de La momia de Lee Cronin y Turno de noche o de bailar al ritmo de Michael Jackson en Michael.

En esta semana las protagonistas son indiscutibles. Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven con El diablo viste de Prada 2, el que sin duda es el estreno más destacado, pero no el único a tener en cuenta. El cine español tiene presencia de la mano de Carmen Machi en una suerte de 12 hombres sin piedad sobre corrupción, el cine de autor tiene su hueco con Resurrection, la ambiciosa película del chino Bi Gan, el acoso escolar del drama australiano La plaga o el terror de Strangers: Capítulo final, cierre de la exitosa franquicia.

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El diablo viste de Prada 2

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

Han pasado unos cuantos años, pero hay cosas que nunca pasan de moda. Miranda Priestly y Andie Sachs, los personajes de Meryl Streep y Anne Hathaway en El diablo viste de Prada, regresan con esta esperada secuela de las peripecias en la revista Runway. Mucho ha cambiado en el mundo de la moda, pero estas dos mujeres siguen entendiendo de estilo y tendencias como nadie, aunque han surgido nuevos problemas. Con la jubilación de Miranda a la vista y los crecientes problemas de publicidad, la estricta jefa tendrá que pedir la ayuda de su antigua secretaria y dejar a un lado su orgullo para salvar su carrera.

Los justos

Imagen de 'Los justos'

La gran Carmen Machi encabeza un jurado popular que delibera un caso de corrupción. Aunque las pruebas parecen bastante irrefutables, una noticia de última hora lo cambia todo. Cada uno de ellos recibirá un millón de euros si declaran al acusado inocente en vez de culpable. Pero claro, para que el veredicto y el premio se den, tienen que coincidir todos, y eso hará que cada uno tenga que velar por sus intereses. ¿Un millón de euros o la conciencia tranquila? Poco a poco, las nuevas deliberaciones irán mostrando la verdadera cara de cada uno de ellos.

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Resurrection

Imagen de 'Resurrection' de Bi Gan

Una de esas películas imposibles de clasificar, quizá porque contiene dentro de ellas otras tantas de lo más peculiares. El director chino Bi Gan vuelve años después de sorprender con la inmersiva Largo viaje hacia el fin de la noche con esta Resurrection, en la que narra un mundo que ha perdido la capacidad para soñar. Fiel a sus planos secuencia, el director hace recorrer a sus personajes por fastuosos y exóticos escenarios, desde un viejo teatro a un templo, pasando por un club nocturno en el que nada es lo que parece. Pero los sueños tampoco lo son.

La plaga

Imagen de 'La plaga'

El cine sobre acoso escolar escribe un nuevo capítulo con La plaga, película australiana que aterriza en cartelera encabezada por Joel Edgerton, actor en películas como Warrior o la reciente Sueños de trenes en Netflix. La película cuenta la historia de Ben (Everett Blunck), un joven que entra al campamento de waterpolo, sin saber que está a punto de formar parte de una cruel tradición, por la cual tiene que atacar a todo aquel que no se integre con una enfermedad conocida como La Plaga. Aunque al principio accede fruto de su ansiedad social, con el tiempo se dará cuenta del peligro que entraña la broma y del daño real que puede estar ocasionando alrededor y a sí mismo.

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Strangers: Capítulo final

Imagen de 'Strangers: Capítulo final'

La saga de terror que repopularizó el llamado home invasion llega a su capítulo final esta semana. Después de volver por todo lo alto en 2024 de la mano de Gabriel Basso y Madeleine Petsch, con otra aventura estrenada el año pasado, Strangers concluye de una vez por todas. En esta ocasión, la joven protagonista, Maya, se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados. Un brutal y sangriento ajuste de cuentas, donde saldrán a la luz horribles secretos, y en el que ella deberá decidir si vengarse o convertirse en aquello que le arruinó la vida.