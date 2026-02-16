¿Ha muerto el cine independiente?: Netflix arrasa en los Independent Spirits Awards con la película ‘Sueños de trenes y la serie ‘Adolescencia’

Joel Egerton en 'Sueños de trenes', adaptación de la novela de Denis Johnson que ha ganado tres galardones en los Independent Spirit Awards 2026.

Desde hace algún tiempo, la línea que separa el cine independiente de las producciones convencionales es cada vez más fina. ¿Qué es de verdad una película independiente? Se supone que debería estar al margen de cualquier gran estudio, tener un presupuesto modesto y, por supuesto, valores ‘autorales’. Pero, ¿eso siempre se cumple?

En cualquier caso, en lo que llevamos de década las ganadoras han sido The Farewell, de Lulu Wang (que inició el boom por la reivindicación de la comunidad asiática en Estados Unidos); Nomadland, el viaje por la América de la precariedad de Chloé Zhao; La hija oscura, adaptación de la novela de Elena Ferrante a cargo de Maggie Gyllenhaal (a punto de estrenar la esperada ¡La novia!); Todo a la vez en todas partes, de los Daniels; Vidas pasadas, de Celine Song y Anora, de Sean Baker, que también se llevó el Oscar.

Este año la triunfadora ha sido Sueños de trenes, la adaptación de la novela de Dennis Johnson dirigida por Clint Bentley y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones que tiene lugar durante la construcción del ferrocarril a principios del siglo XX en el Oeste americano. Una película que fue adquirida por Netflix y que se puede ver en la plataforma. Ganó tres galardones, película, director y fotografía, a cargo de Adolpho Veloso (que ha sido comparada a la de Terrence Malick).

Interpretaciones en género neutro

La mejor interpretación (que no distingue entre masculina y femenina) ha ido a parar a Rose Byrne por su arrolladora y visceral de una madre al borde del colapso en la magnifica Si pudiera, te daría una patada. En cuanto a la interpretación de reparto ha recaído en Naomi Ackie por su participación en la celebrada ópera prima de Eva Victor, titulada Sorry, baby que también protagoniza y firma el guion (galardonado como el mejor del año).

Tráiler 'Sueños de trenes', ganadora de los Independent Spirit Awards 2026 (Netflix)

El mejor debut fue a parar a Lurker, de Alex Russell, que también ganó premio al mejor guion del año, convirtiéndose en una de las sorpresas de la temporada.

Sin suerte para ‘Sirat’

En el apartado de mejor película internacional, no hubo suerte para Sirat, de Oliver Laxe. El agente secreto, la película brasileña de Kleber Mendoça Filho volvió a imponerse en esta categoría, como ocurrió en los Globos de Oro.

En cuanto al montaje, fue a parar a El testamento de Ann Lee, protagonizada por Amanda Seyfried y obra de Sofia Subercaseaux.

El premio Robert Altman, que premia el mejor trabajo independiente en todas sus categorías, la afortunada ha sido La larga marcha, la adaptación de Stephen King a cargo de Francis Lawrence (conocido por Los juegos del hambre).

Stephen Graham en 'Adolescencia' (Netflix)

En televisión, Adolescencia volvió a arrasar y añadió otro nuevo galardón para Stephen Graham por su interpretación de padre superado por las circunstancias tras descubrir que su hijo ha asesinado a una compañera del colegio. También resultaron victoriosos Erin Doherty y el joven Owen Cooper. En definitiva, ganó los cuatro premios para los que estaba nominada. Sin duda, uno de los fenómenos del año televisivo.

Por tanto, la plataforma Netflix, con Sueños de trenes y Adolescencia, se convirtió en la ganadora de los Independent Spirits Award 2026. Algo que no deja de ser una enorme paradoja.