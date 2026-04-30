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Nikki García, la voz de Google Maps, estrena disco en solitario: “El arte va de ofrecer un refugio a quien lo necesite”

Tras años guiando a millones de usuarios desde el anonimato, la intérprete madrileña debuta con un disco en el que explora su historia personal y emocional

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Nikki García, la popular voz de Google Maps, habla en esta entrevista sobre los prejuicios que ha enfrentado y cómo ha sido el camino hasta el lanzamiento de su primer disco en solitario.

Aunque pocos reconocen su rostro, millones de personas en todo el mundo han seguido su voz durante años en Google Maps. La actriz de doblaje Nikki García ha sido la guía invisible de infinidad de trayectos, además de intérprete en series, videojuegos y campañas publicitarias, pero ahora abandona ese anonimato para presentar su primer disco en solitario, Belleza y Terror. En él se adentra en un viaje personal donde reflexiona sobre la ansiedad, el autosabotaje y la vulnerabilidad, confiando en que su música pueda también servir como refugio a quien la escucha. La cantante madrileña cuenta en esta entrevista con Infobae el recorrido personal y creativo que la ha llevado a lanzar el álbum.

- Pregunta: ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a Belleza y Terror?

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- Respuesta: Ha sido bello y terrorífico (risas), por eso se llama así. Es una concentración de un montón de experiencias vitales y hay mucha carga emocional. Ha sido un poco tedioso, pero también interesante. Escribir las canciones ha implicado un ejercicio de autoconocimiento, que a veces se produce durante la propia escritura porque, al tratar ciertos temas, tuve que enfrentar aspectos difíciles de mi historia personal: cuentas pendientes con el pasado, cosas que he sufrido y otras que yo he hecho sufrir a otros, y eso no es fácil. Es un trabajo emocional que también debo a mi terapeuta y a las ganas de aprender.

El disco se ha grabado a lo largo de dos años porque tenía que seguir trabajando en otros proyectos para poder financiarlo. También me ha ayudado mucho trabajar mano a mano con mi productor, Francis White, con quien he compartido un proceso enriquecedor y de aprendizaje constante, tanto sobre mi musicalidad como sobre mí misma. Es una experiencia que me gustaría repetir.

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- P: Dices que ha sido difícil asumir ciertos aspectos del pasado. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué se puede apreciar en el disco?

-R: La canción más importante, en términos de darme cuenta y caerme un poco del guindo, es ‘La mejor actriz’, que aborda la necesidad de dejar de aparentar, de intentar romper un poco el teatro que todos tenemos. Todos construimos un relato en el que nos refugiamos de las cosas que duelen y en el que nos justificamos de las cosas que hacemos que duelan a los demás. Vemos lo que nos hacen, pero no terminamos de ver lo que hacemos nosotros, y mucha gente intenta mantener ese teatro todo lo posible, porque, si se le desmorona el decorado, se le desmorona la vida. ‘La mejor actriz’ habla de quitarse esa careta, no porque haya habido una intención de mentir a los demás, sino porque yo llevo diciéndome toda la vida que soy una chica muy afortunada, porque lo soy y tengo muchísima suerte, pero entonces, ¿por qué tengo depresiones cíclicas o una ansiedad crónica que no se termina de ir? Empiezas a arañar un poco la superficie y ves un montón de cosas que no estaba viendo y que nadie de mi alrededor veía y que no se van a curar hasta que las aborde. Lejos de regodearme en el dolor, es decir, ‘eso está ahí y ya sé dónde poner la tirita’. El disco también habla sobre el autosabotaje, sobre todo en términos artísticos, pero también en cuanto a las relaciones personales y familiares.

También hay que tener en cuenta que en la sociedad de hoy en día nos come la ansiedad a todos, porque vivimos en una precariedad absoluta. No puede ser que te mates a trabajar doce horas diarias y no puedas pagar el alquiler. El contexto socioeconómico no ayuda y no todo depende de la voluntad individual. Por eso es importante ver hasta qué punto hay cosas que se pueden cambiar, porque hay que intentar ser realistas, pero parto de la base de que yo he sido lo suficientemente afortunada como para pagarme una terapia, que debería estar cubierta [por la Seguridad Social], porque ahora mismo creo que la necesitamos todos. Partiendo de la suerte que he tenido, he intentado aplicarme lo mejor posible para poder aprovecharla.

Nikki García posa presentando su nuevo disco ‘Belleza y terror’.
Nikki García presenta su nuevo disco 'Belleza y terror'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

- P: ¿Qué mensaje te gustaría que le llegara al público con tu disco?

- R: No tengo ni idea, pero sí creo que el arte va de ofrecer un refugio para quien lo necesite, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe. Y el refugio puede ser escuchar este disco o ver esa película otra vez o leer ese libro, porque ahí es donde encuentro una compañía que necesito ahora mismo. Da igual la intención que tenga el autor al hacerlo, porque al final cada uno transforma la obra y la aplica a sí mismo. Si eso sucede con alguien que escuche mi disco, si a alguien le puede ofrecer compañía, seré feliz.

- P: Has interpretado numerosas voces en audiolibros, en ficciones sonoras, series, anuncios en radio y televisión. ¿Te ha costado encontrar tu propia voz?

- R: Sí, mucho. Ya no solo metafóricamente hablando, sino físicamente, porque he tenido que cantar con muchas colocaciones distintas, dependiendo del personaje que hiciera, porque la voz tiene muchas maneras de colocarse y de salir hacia afuera para generar distintos sonidos. Estoy muy acostumbrada a utilizar la voz como una herramienta al servicio de lo que el personaje requiera y no sabía de dónde tenían que salir mis propias ideas. En ese sentido, agradezco mucho a mi productor que me haya ayudado a bajarlo a tierra.

- P: En 2024 dejaste de ser la voz de Google Maps, coincidiendo con el mismo día que dabas a conocer la primera canción de este disco. ¿Qué ha supuesto en tu carrera ser ese GPS que daba indicaciones a tantos usuarios?

- R: Ha supuesto muchas cosas y algunas no necesariamente buenas, sobre todo en términos de mi alrededor y mi entorno laboral, pero también ha supuesto el cariño de mucha gente y eso es lo más bonito de haber hecho este trabajo, además de las anécdotas divertidas. Lo positivo que sacaría es que mucha gente pensaba que era una máquina y, cuando se dieron cuenta de que era una persona, tenían como una sensación de conocerte, de que era su amiga. Pero ser conocida como la voz de Google Maps también ha tenido su parte negativa, porque dicen: “Anda, ahora también canta”, cuando en realidad llevo haciéndolo toda la vida y he participado en muchos discos.

Fue bonito que el mismo día de 2024 que salía el primer single de este disco, [el 10 de octubre], donde hablo de verdad de quién soy yo, me sustituyeran como la voz en español de Google Maps sin saberlo, y es que estas cosas suceden porque son actualizaciones, al igual que pasa con otros asistentes como Siri o Alexa, que van cambiando. Ese día dejé de ser la voz que da servicio a todo el mundo que tiene el asistente de Google para recuperar la identidad de la mía. Hay quien puede pensar que ser la voz de Google Maps me ha ayudado a llegar a más gente, pero quien me sigue por ser esa voz, no tiene ningún interés en la música que hago, y no pasa nada, es normal. Puede que atraiga a una o dos personas que de repente descubran que canto, pero en general no hay conexión directa. De hecho, a veces lo que hay es un prejuicio, cuando en realidad he tenido que trabajar mucho para poder costearme el disco que llevo toda mi vida queriendo hacer, mucho antes de ser la voz de Google Maps.

Nikki García posa presentando su nuevo disco ‘Belleza y terror’.
García en la redacción de Infobae. (Alejandro Higuera López/Infobae)

- P: ¿Te preocupa cómo la Inteligencia Artificial puede afectar al sector del doblaje?

- R: Me preocupa mucho la salud de todas las artes en general y especialmente las consecuencias psicológicas y sociológicas de lo que se puede hacer con la IA. Que cada uno en su casa pueda tener una herramienta con la que sintetiza tu voz o tu imagen, me parece peligroso, además de los trabajos que se van a perder. Llevamos ya mucho tiempo viendo cómo llegan nuevas tecnologías que parece que nos van a facilitar la vida, pero no es una tecnología que me esté poniendo lavadoras ni limpiando la casa. Resulta que está haciendo las canciones, cuando yo lo que quiero precisamente es hacer las canciones. Una cosa es ayudar y otra cosa es sustituir.

- P: ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?

- R: Tengo muchísimas ganas de llevar mi disco al directo y vamos a hacer la presentación el sábado 13 de junio en el Café Berlín, en Madrid. Habiendo sido cantante de sesión encerrada en la cabina tantos años, estoy deseando volver al directo, hacer conciertos y ver al público. Ese intercambio de emociones y la conexión con la gente son aspectos que, de momento, la IA no puede hacer.

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