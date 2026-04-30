Veintiuno, la banda de Toledo que ha pasado de hacer un “calendario de la ruina” a tocar con La Oreja de Van Gogh: “Tienes que estar a la altura del sueño”

Entrevista con Diego Arroyo, Rafa Pachón y Yago Banet, miembros de 'Veintiuno'

Ahora que están tan de moda los biopics musicales, preguntamos a los chicos de Veintiuno, la banda toledana que actuará de telonera de La Oreja de Van Gogh en sus conciertos de mayo y junio, cuál sería el título de una película sobre su historia. “La ruina”, dice Diego Arroyo, el cantante, mientras que el guitarrista Rafa Pachón opina que sería “Al final sale bien”. Sin embargo, las carcajadas se desatan cuando Yago Banet, el bajista, da su propuesta: “Estudia que te van a robar”.

A su manera, todas estas palabras encierran lo que ha sido la trayectoria de uno de los grupos más exitosos del panorama del rock alternativo en España. Más de medio millón de personas escuchan cada mes en plataformas a un grupo formado en 2011 que lanzó su primer disco, completamente autoeditado, en 2015 tras una campaña de micromecenazgo, y que poco a poco se ha ido consolidando a base de mucho trabajo y éxitos como La vida moderna o Dopamina.

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Pero no todo ha ido siempre a mejor. En verano de 2025, la banda denunció públicamente que la empresa con la que vendían las entradas se había declarado en suspensión de pagos. De un día para otro, y pese a todo el éxito cosechado, tuvieron que hacer un “calendario de la ruina” para devolver todo el dinero que debían. “Si esto nos llega a pillar hace dos años, nos hubieran jodido toda la carrera; ahora, nos hace daño, pero podemos seguir adelante”, sentenciaban en el programa de La Revuelta. Casi un año después, parece que se cumple lo de que todo “al final sale bien”, aunque para ello tal vez haga falta, como canta el grupo en Troya, su nueva canción, hacerlo todo del revés.

De izquierda a derecha: Rafa Pachón, Pepe Narváez, Diego Arroyo y Yago Banet, miembros de la banda 'Veintiuno'. (Warner Bros.)

“La música puede salvarte”

“Troya es un uptempo, una canción rápida y muy reconfortante que habla de cierto atrevimiento para con que puedan salir mal las cosas”, explica a Infobae Diego Arroyo. “No tienen por qué salir mal, simplemente se trata de atreverse a exponerse”. Una canción sobre el valor en la que Veintiuno sigue buscando “ofrecer un lugar de comodidad y seguridad” a quienes les escuchen, en la victoria y en la derrota.

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Tal vez por eso decidieron correr el riesgo de lanzar un llamamiento al aire en el que dejaron varias pistas de que iban a dar un concierto gratuito en el Planetario de Madrid, lugar en el que se les ocurrió la primera frase de la canción. Podría no haber ido nadie, o podrían haberse encontrado de frente con la Policía. “Fue un salto de fe en ambos sentidos, tanto para nosotros como para la gente que fue allí. Fue un poco como una quedada analógica, porque tenías que ir. Fue muy bonito llegar a un sitio a una hora concreta y que todo el mundo estuviera ahí”.

Además, Troya ha venido acompañada de un videoclip en el que, conectando con el de su canción Vidas pasadas y con su último disco, La balada de Delirio y Equilibrio, reformula el mito clásico de Orfeo y Eurídice. “A nosotros nos gustan mucho los artistas con un imaginario propio. Habíamos trabajado en esa dirección en anteriores discos, pero nunca nos habíamos lanzado a ofrecer una narrativa con ese grado de complejidad. La balada nos permitió demostrarnos a nosotros mismos que nuestro público quería y estaba dispuesto a disfrutar de eso, de jugar con nosotros”.

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De izquierda a derecha: Diego Arroyo, Rafa Pachón y Yago Banet, miembros del grupo musical 'Veintiuno'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Paralelamente, el mito de Orfeo y Eurídice fue el elegido por el “aprendizaje increíble” que suponía la historia de estos amantes. “Aprender que la música puede conseguir grandes cosas de las personas, que puede dar lugar a cosas maravillosas, que puede salvarte y que nadie puede salvarse por la mano de otro. Que la confianza o la falta de confianza pueden arruinarlo todo”. A través de este marco, Veintiuno maneja una “paleta de colores” con la que diseñar su particular mundo sonoro.

Lo que supuso la llamada de La Oreja de Van Gogh

Ahora se encuentran trabajando ya en el que será su sexto disco, pero antes de eso toca una larga temporada de conciertos y festivales, además de unos cuantos ‘bolos’ como teloneros de La Oreja de Van Gogh en la gira de regreso de la banda. “Es algo increíble por muchas cosas, porque quien más, quien menos aquí tiene entre uno y cinco discos de La Oreja en casa”, comentan al respecto.

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El grupo músical 'Veintiuno' presenta su nueva canción 'Troya'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

No obstante, hay otro motivo por el que tocar junto a la mítica banda es especial. “Veintuno es una banda en la que era absolutamente impensable dedicarte a la música”, cuenta Diego Arroyo. “No veníamos de un entorno artístico ni teníamos relación con el mundo artístico. La probabilidad de que hiciéramos una carrera musical era tan baja como que hay un único referente histórico de nuestra ciudad que se dedique al pop”.

“Nunca hemos tenido lo que se llama una oportunidad de vida, esta cosa de que un artista grande te dé la alternativa. Eso no había existido y hasta el día de hoy nos hemos desarrollado al margen de la idea de que eso pudiera suceder. Pero ahora nos ha llamado La Oreja en un momento poderosísimo para ellos, para que les acompañemos en muchas fechas. Y tardaríamos mucho en explicar hasta qué punto somos conscientes de que eso es una oportunidad de vida”. Un sueño del que, ahora, “toca estar a la altura”.

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