Carmen Machi ante un dilema "tan absurdo como peligroso" en el drama judicial 'Los justos'

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 28 abr (EFE).- Carmen Machi es la portavoz de un jurado popular cuyos miembros reciben una oferta "tan absurda como peligrosa" en 'Los justos', el debut en la dirección de los guionistas de Jorge A. Lara y Fer Pérez, que han querido retratar el relativismo moral de los españoles y su obsesión por el dinero.

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Este jueves se estrena en cines este drama judicial con trazas de comedia negra y un tono teatral a la manera de los 'Doce hombres sin piedad' de Sidney Lumet. En el elenco participan, además de Machi (que coincidió con Lara y Pérez en la serie 'Aída'), Vito Sanz ('Pequeños calvarios'), Pilar Castro ('Todos los lados de la cama'), Bruna Cusí ('Verano 1993) y Marcelo Subiotto ('Puan').

Son parte de un jurado popular de nueve miembros que delibera aislado sobre un claro y polémico caso de corrupción. Entonces, reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente, siempre que sea por unanimidad.

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"El tema es interesantísimo, la situación es tan absurda como peligrosa y han encontrado el tono", reflexiona en una entrevista con EFE Carmen Machi, que confiesa que le gusta "mucho" hacer óperas primas porque "siempre aprendes", entre otras cosas por las grandes dificultades para sacarlas adelante.

En este caso, los directores y guionistas ponen al espectador ante un espejo moral y le hacen "entrar al trapo", remarca la intérprete, que asegura que le habría resultado igualmente interesante desempeñar cualquiera de los papeles de sus compañeros, porque son "de carne y hueso".

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"La película no es nada pretenciosa, pero es cine con letras grandes", asegura la actriz.

Para Pilar Castro, una de las grandes virtudes de esta cinta es que "el castin es espectacular" y cada actor tiene "un momento más protagónico". "Tú veías cómo lo hacían Carmen, Vito, Bruna o Aimar (Vega) y eso generaba algo de superarte a ti mismo. Yo creo que todos pusimos más de nosotros, se generó algo de lucha hacia adelante", asegura sobre el ambiente de un rodaje que tuvo lugar prácticamente en dos únicos escenarios.

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Por su parte, Vito Sanz ha destacado que si hay algo que le "encanta" de la carrera de Machi y Castro es que, sin tener por qué hacerlo, son actrices que participan en primeras películas. "Por eso las quiero tanto y se generó un ambiente tan bonito en el rodaje", asegura. En su caso, dice haber disfrutado con un personaje con más aristas de lo habitual: "Generalmente me dan personajes un poco más frágiles, más ilusos", afirma.

Todo al servicio de la película con la que Jorge A. Lara y Fer Pérez -que coincidieron en 'Aída'- han querido "continuar avanzando y dar el salto del guion a la dirección" para así conseguir "profundizar más" en sus historias, explica el primero. "La escritura de guion es muy solitaria y aquí hay algo de poder trabajar con el equipo muy enriquecedor y que te carga mucho de energía", añade.

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Cuando empezaron a escribir en 2018, había un caso de corrupción bastante importante que generó una gran corriente de indignación popular. "Quisimos preguntarnos por la corrupción pero no solo de los poderosos, sino de la gente del pueblo", subrayan.

El resultado es esta radiografía social que bebe del cine de Luis García Berlanga y Rafael Azcona para retratar "esta obsesión que casi tiene España con el tema del dinero, que quizás es porque no lo tenemos a la vista", dice Pérez.

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"Ese es el cine que a nosotros nos maravilla, el que retrata todo el tiempo una clase obrera intentando escalar, agobiada, que sentía que alrededor de ellos estaba pasando algo y se lo estaban perdiendo", reflexiona.

Una esencia del cine español presente en 'El cochecito' o 'Bienvenido, Míster Marshall' que querían de alguna forma replicar en el siglo XXI.

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Y para ello han colocado al espectador ante un espejo sin ofrecer la solución sobre los mejores caminos a tomar. "Creo que hay algo muy feo en las películas que te aleccionan", subraya Fer Pérez, y como "todos somos iguales para cogerlo o para no cogerlo", la película propone un "ejercicio de enfrentarte a los valores que tú mismo promulgas", añade Lara. EFE

(vídeo)

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