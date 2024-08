Reencuentro de ‘El indomable Will Hunting’: así será la nueva película del director con Ben Affleck y Matt Damon

Imagen de 'El indomable Will Hunting'

Fue una de las grandes películas de los años 90 y aun hoy se recuerda como el filme que hizo saltar a la fama a dos grandes estrellas. El indomable Will Hunting ha pasado a la historia como una gran película sobre amor, amistad y psicología como medio para conocerse mejor a sí mismo. Ahora, sus máximos responsables están a punto de reuinirse en una película que, aunque aparentemente no tenga nada que ver, puede que rescate el espíritu de aquel gran filme.

Gus Van Sant, el reconocido productor y director de cine, se reunirá con los actores y guionistas Ben Affleck y Matt Damon en un nuevo proyecto cinematográfico titulado Killing Gawker. Este nuevo filme abordará la polémica batalla legal entre el luchador Hulk Hogan y el medio digital Gawker. El guion de Killing Gawker está escrito ene sta ocasión por Charles Randolph y está basado en el libro Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue de Ryan Holiday. El caso jurídico en que se basa la película ocurrió en marzo de 2016, cuando Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, ganó un juicio contra Gawker por valor de 140 millones de dólares. Hogan demandó a Gawker tras la publicación no autorizada de un video sexual en el sitio web de la empresa. Este caso se convirtió en un fenómeno mediático y finalmente obligó a Gawker a cerrar sus operaciones.

La demanda de Hogan fue financiada por el empresario de Silicon Valley, Peter Thiel, en represalia por un artículo que Gawker había publicado años antes, en el que lo hicieran ver como gay sin su consentimiento. Este dato añade intriga al caso y razones personales detrás del litigio, aspectos que seguramente serán un enfoque significativo en el filme. Aunque se ha rumorado que Affleck podría interpretar el papel de Hogan, hasta el momento no se ha confirmado ningún miembro del elenco, según información de Variety. Además de esta especulación, no se han dado a conocer otros detalles sobre el reparto.

El caso Hogan-Gawker fue uno de los más comentados en su momento. Tras el veredicto, Gawker cesó operaciones. En julio de 2021, el sitio fue relanzado bajo el paraguas del Bustle Digital Group, cuyo fundador y CEO, Bryan Goldberg, compró los activos del sitio por 1.35 millones de dólares en una subasta de bancarrota en 2018. Sin embargo, la segunda etapa del sitio fue breve y se cerró nuevamente en febrero de 2023. La trayectoria de Gus Van Sant, quien anteriormente colaboró con Ben Affleck y Matt Damon en El indomable Will Hunting pero que tiene otras grandes películas como Mi idaho privado o Elephant, es otra razón por la que este proyecto ha generado altas expectativas en la industria del entretenimiento. Van Sant es conocido por su estilo único y su habilidad para capturar la complejidad emocional de sus personajes.

Gus Van Sant en el rodaje de 'El indomable Will Hunting'

Del equipo

Artists Equity, la productora de Damon y Affleck, ha producido varios otros proyectos notables, incluida la película Air dirigida por el propio Affleck, se encargará de la película. En desarrollo tienen otros proyectos como la secuela de El contable, pero sus esfuerzos estarán puestos en este nuevo título. La demanda de Hogan contra Gawker no solo revolucionó la privacidad en tiempos de internet, sino que también destacó los daños potenciales de la divulgación de contenido sensible sin consentimiento. La publicación del video sexual, filmado cinco años antes de hacerse público, desencadenó una serie de eventos que resultaron en una discusión nacional sobre la ética del periodismo digital y el derecho a la privacidad.

La controversia también generó un debate robusto sobre la influencia del dinero en la justicia, dado que el respaldo financiero de Thiel permitió a Hogan llevar a cabo un costoso litigio. El juicio demostró cómo el poder y el dinero pueden manipular y influir en el resultado de casos legales de gran envergadura, un tema que probablemente será explorado en Killing Gawker. La nueva película intentará capturar todos estos elementos desde diferentes perspectivas narrativas, enfocándose tanto en los aspectos legales como en las historias personales de los involucrados. Esto incluye no solo a Hogan y Thiel, sino también a los redactores y editores de Gawker y cómo estos eventos impactaron sus vidas y carreras.

El veredicto original, que dictaminó que Gawker había violado la privacidad de Hogan y le provocó un estrés emocional severo, sentó precedentes importantes sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la era digital. Esta narrativa ofrecerá una inmersión profunda en los límites y riesgos del periodismo moderno y las repercusiones legales que pueden derivarse de decisiones editoriales problemáticas. Se espera que la película atraiga no solo a aquellos interesados en el mundo del entretenimiento y el derecho, sino también a una audiencia más amplia que busca comprender mejor la complejidad ética y legal de los medios digitales contemporáneos. El regreso de los máximos artífices de El indomable Will Hunting -a excepción del fallecido Robin Williams- está a punto de ocurrir tantos años después.