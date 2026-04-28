Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Congreso de los Diputados. (EFE/ Fernando Villar)

Casi 3 millones de personas inquilinas volverán a exponerse a subidas desorbitadas tras la derogación del decreto de vivienda en el Consejo de los Diputados. De nuevo, el bloque progresista ha sido incapaz de sortear el bloqueo de las derechas de PP, Junts y Vox, que por tercera vez han votado en contra de la medida. La votación se ha producido con 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones.

El decreto, aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros permitía a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta. El socio minoritario del Gobierno ha tratado de luchar los apoyos hasta el final, confiando en su “altísima capacidad negociadora”.

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Horas antes de la votación, el ministro de Cultura hacía un llamamiento desesperado a la responsabilidad, retando a los diputados a posicionarse “de manera muy clara” entre los derechos de sus ciudadanos o “los intereses espurios de una minoría que juega con los derechos de la gente”.

Desde la Cámara Baja hacía lo propio en una rueda de prensa la portavoz de Sumar, Verónica Babero, quien pidió explicaciones a los grupos que se opondrían a la medida. “Insisto en que quienes hoy voten en contra tendrán que explicárselo a los votantes. No vale distancia ni medias tintas”, afirmó.

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Y desde el Pleno, secundó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy: “Lo que hoy se vota es evitar que este expolio continúe. Toda esa inversión especulativa no solo exprime a las familias, sino que es una amenaza para el desarrollo económico del país. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino”, aseveró.

Sumar se aferró al milagro, pero era una misión imposible

Pero en realidad nunca estuvo cerca de conseguir convencer a los de Puigdemont, que, como PP y Vox, se instalaron en el ‘no’ desde que la medida se aprobó en el Consejo de Ministros.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

Ya el inicio de la jornada se presentaba todavía más complicado para los de Yolanda Díaz. El PNV, vista la imposibilidad de sacar adelante un decreto que ya provocaba reticencias en el grupo, se desmarcaba en una entrevista anunciando su abstención, argumentando que no compartía “ni el contenido ni las formas” del Gobierno.

Desde Junts per Catalunya llevaban días argumentando que el decreto no respetaba el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. Además, como también señaló el PP, generaba inseguridad jurídica y desincentivaba la oferta de viviendas en alquiler. “No vamos a votar algo que es totalmente lo contrario. España tiene un problema de vivienda que es estructural, nosotros presentamos nuestro plan, pero está bloqueado por la Mesa de Francina Armengol”, denunció la portavoz popular Ester Muñoz.

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La explicación de Vox, que ni siquiera fue invitado a la ronda de negociaciones impulsada por Sumar, fue más escueta, señalando que la única medida de vivienda que vale es la que implique la salida del presidente del Gobierno.

Aunque Sumar sostenía que todavía existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de último momento, los socios progresistas de Sánchez y el propio PSOE ya dieron por perdida la votación antes del Pleno. Desde Podemos lamentaron la “mala noticia”, señalando que este decreto, a pesar de sus limitaciones, “sí que era una medida de mínimos”. Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, alentaba a los inquilinos a apurar las últimas horas del decreto para solicitar las prórrogas.

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Los socios de Sánchez señalan a la ministra de Vivienda

A pesar de cosechar el tercer fracaso, desde Sumar han hecho poca autocrítica sobre su estrategia negociadora. Es más, desde la coalición plurinacional han afeado la poca presencia del PSOE en las conversaciones; particularmente, de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La representante de Más Madrid, Tesh Sidi, llegó incluso a denunciar que los socialistas les habían “dejado solos”.

El portavoz socialista en el Congreso responde a las críticas por la supuesta falta de implicación y asegura que todo el PSOE respaldará la prórroga de los contratos de alquiler.

La réplica llegó a través del portavoz de los socialistas, Patxi López, quien pidió a Sumar que “no se equivocase de enemigo”, asegurando que desde el Gobierno “es uno y cuando negocia un ministro, dos o tres, negocia el Gobierno, no una parte”. “El Gobierno ha hablado y sigue hablando”, reiteró el diputado socialista tras asegurar que le “consta que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (Rafael Simancas) ha hablado todos los días con Junts para sacar el decreto adelante”.

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