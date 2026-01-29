España Cultura

Ni ‘Frankenstein’ ni ‘Puñales por la espalda: de entre los muertos’: esta fue la película más vista en Netflix el año pasado

La plataforma ha emitido algunos de sus datos del curso anterior, incluida la lista de producciones con más espectadores

Netflix revela cuáles fueron los
Netflix revela cuáles fueron los títulos más vistos en 2025

En el universo del streaming en 2025, una película sorprendió a la audiencia estadounidense al convertirse en la producción no infantil más vista del año. Terminagolf 2, la secuela de la emblemática comedia protagonizada por Adam Sandler, acumuló 7.1 mil millones de minutos reproducidos en Estados Unidos según el reporte anual de Nielsen, superando a otros grandes estrenos y consolidando una tendencia inesperada entre los espectadores adultos.

Aunque los contenidos dirigidos a niños dominaron el panorama general, el caso de Terminagolf 2 revela cómo el streaming ha diversificado los hábitos de consumo. Mientras títulos como KPop Demon Hunters arrasaron a nivel global, la audiencia estadounidense adulta demostró una clara preferencia por el regreso de Sandler a uno de sus personajes más icónicos, casi tres décadas después del lanzamiento original.

El informe de Nielsen subraya que la secuela de Sandler, distribuida por Netflix, logró un hito: desplazó a Wicked (6.8 mil millones de minutos vistos en Peacock y Amazon Prime Video) y estableció un nuevo récord semanal de visualizaciones para una película en streaming al momento de su estreno en julio de 2025. Esta hazaña convierte a Terminagolf 2 en la colaboración más exitosa hasta la fecha entre Sandler y Netflix, una alianza que ya había dado frutos con otros títulos protagonizados por el cómico. Además, Nielsen señala que la popularidad del filme podría haber influido en el interés por el golf televisado en 2025, gracias a la presencia de múltiples cameos de figuras del PGA Tour. El atractivo de la película no solo radica en el regreso del personaje principal, sino también en la incorporación de figuras mediáticas como Travis Kelce y Bad Bunny. La participación de ambos, considerada por algunos como una estrategia poco convencional, logró captar la atención de nuevos públicos y amplificó la conversación en redes sociales.

Un éxito moderado

Pese a su éxito rotundo en Estados Unidos, Terminagolf 2 no logró entrar en el Top 10 global de Netflix. Este ranking, que mide la audiencia mundial, estuvo encabezado por KPop Demon Hunters, seguido por títulos de animación como Moana 2 (9.4 mil millones de minutos) y Despicable Me 4 (8.7 mil millones). En ese contexto, la película de Sandler ocuparía el cuarto lugar si se sumaran todas las categorías de películas, tanto infantiles como generales. El listado de películas más vistas por el público general en 2025 refleja una mezcla entre nostalgia y experimentación. Cameron Diaz regresó al cine con Back in Action, sorprendiendo a la industria por su buena acogida. Por su parte, El contable 2, con Ben Affleck, demostró que las secuelas pueden revivir franquicias años después de su primera entrega.

No todos los lanzamientos alcanzaron el mismo éxito. Estado eléctrico, dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Chris Pratt y Millie Bobby Brown, fue considerada uno de los mayores fracasos del año. A pesar de su presupuesto superior a los $300 millones, la película pasó inadvertida dentro del catálogo de Netflix. Una situación similar vivió Kraven the Hunter, producción de Sony que tras su paso por cines recaudó apenas $62 millones a nivel mundial frente a una inversión de hasta $130 millones. Estos datos ponen de relieve la complejidad de medir el éxito en la era del streaming, donde la rentabilidad y el impacto cultural ya no se limitan a la taquilla tradicional. El análisis de Nielsen indica que los criterios de éxito han cambiado, y lo que realmente define a un fenómeno de streaming en 2026 es su capacidad de penetrar en la vida cotidiana de millones de hogares.

En el ámbito televisivo, el dominio de los contenidos infantiles fue aún más evidente. La serie animada australiana Bluey encabezó el listado con 45.2 mil millones de minutos reproducidos en 2025, seguida por el drama médico Anatomía de Grey (40.9 mil millones). Entre las series originales, Stranger Things ocupó la primera posición con 39.9 mil millones de minutos, a pesar de que Nielsen solo contabilizó episodios estrenados hasta el 28 de diciembre. El caso de Terminagolf 2 marca un precedente en el consumo de entretenimiento digital, demostrando que la nostalgia, el humor y el atractivo de figuras populares pueden convertir una secuela en un fenómeno inesperado dentro del saturado universo del streaming.

