Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Un avión de Ascend Airways con su distintiva librea azul y blanca vuela alto sobre una capa de nubes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra en Oriente Medio deja también cadáveres empresariales. Ascend Airways, aerolínea británica, entró en situación de liquidación este lunes, apenas tres años después de su relanzamiento, según informó The Sun. El cierre fue repentino: la tripulación recibió las cartas de notificación esa misma tarde, mientras los directivos esperaban a que el último vuelo operativo, el YD187 procedente de Mascate (Omán), aterrizara sin incidentes en el aeropuerto de Stansted antes de hacer el anuncio público.

Un correo electrónico interno atribuyó el colapso a una combinación de presión económica, aumento de costes en el Reino Unido y falta de contratos. “Hoy ha quebrado, nos enteramos esta tarde. Todos hemos recibido las cartas informándonos de que la empresa entrará en liquidación”, declaró una fuente interna al diario británico. El mismo empleado apuntó directamente al diferencial de costes con el continente: “El Reino Unido es un 40% más caro que Europa porque los impuestos son demasiado altos”.

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La crisis del combustible de aviación también pesó de forma determinante. Los precios del queroseno en Europa se dispararon hasta los 1.570 euros por tonelada a principios de abril, frente a los 709 de febrero, en un contexto de tensión geopolítica vinculada al conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. Fuentes internas de la aerolínea reconocieron al medio británico que “la situación del combustible influyó muchísimo” en la decisión final.

El detonante, el impago del alquiler

El detonante inmediato fue el impago a la empresa de alquiler de aeronaves. “Cuando supimos que no habían pagado, supimos que todo iba cuesta abajo rápidamente”, admitió una fuente interna al rotativo. Las negociaciones de última hora para encontrar socios que adquirieran suficientes aviones y mantuvieran la operativa a flote fracasaron, y la aerolínea devolvió su flota de seis Boeing 737 MAX 8 a los arrendadores.

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Meses antes del cierre, la compañía había depositado sus esperanzas en obtener la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit), una licencia que le habría abierto el acceso a rutas internacionales. El intento, que se extendió hasta marzo de 2026, terminó en fracaso. Pese a ello, la empresa continuó con nuevas contrataciones hasta semanas antes del colapso, lo que generó confusión e indignación entre el personal. “Nos sorprendió bastante que contrataran a más personal; creo que contaban con obtener el certificado IOSA”, señaló una fuente interna a The Sun.

El analista internacional Andrei Serbin, explicó sobre el mercado global del petroleo que impactó debido a la guerra en Medio Oriente

Los trabajadores no recibirán los salarios pendientes en su totalidad. A través del proceso de liquidación, podrían percibir una compensación de hasta 750 libras esterlinas semanales (865 en euros), una cifra que no cubre el total de las cantidades endeudadas. “No nos van a pagar lo de mayo y tenemos que pasar por el proceso de liquidación”, lamentó uno de los empleados afectados.

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Ascend Airways había operado como proveedor ACMI (un tipo de contrato de alquiler de aeronaves) para aerolíneas como TUI Airways, Oman Air y Air Sierra Leone. La compañía fue fundada originalmente como Synergy Aviation en 2004 y adoptó su último nombre en 2023, año en que también amplió su flota con los Boeing 737 MAX 8. Su propietaria, el grupo lituano Avia Solutions Group, describió el cierre como una “optimización estratégica”. El colapso de Ascend se produce en un momento de fuerte presión sobre el sector aéreo europeo. Sin ir más lejos, y aunque a España no le afecta tanto esta crisis como a otros países europeos, aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea han anunciado que recortan vuelos por el aumento del precio del queroseno.