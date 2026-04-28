España

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

La portavoz de Más Madrid advierte de que el elevado precio del alquiler impide a su generación ahorrar incluso con sueldos altos

Guardar
La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha reconocido públicamente que, pese a percibir un salario bruto anual de 79.119,74 euros, se ve obligada a compartir vivienda debido al elevado coste del alquiler. Lo ha hecho durante una intervención en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, donde ha abordado la situación del acceso a la vivienda en España y las dificultades económicas que afectan especialmente a los jóvenes, incluso a aquellos con ingresos considerados altos.

Sidi ha defendido que el debate sobre la política de vivienda no puede centrarse exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas. “Se puede hacer, pero siempre que esté protegido de aquí a diez años”, ha señalado, en referencia a la necesidad de garantizar que las nuevas promociones no acaben incorporándose al mercado libre en un corto plazo, perdiendo así su carácter asequible.

PUBLICIDAD

Dificultades para ahorrar pese a un salario elevado

Durante su intervención, la diputada ha puesto el foco en la situación de su generación, en torno a los 30 años, que, según ha explicado, enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. “El problema que tenemos es que ni teniendo un buen salario podemos ahorrar para la entrada de un piso”, ha afirmado. En ese contexto, ha compartido su propia experiencia personal: “Yo soy diputada y comparto piso”.

En su caso, su salario se compone de un sueldo base de 3.366,99 euros mensuales, complementos por valor de 1.252,04 euros y dietas de 1.032,38 euros, lo que suma un total bruto mensual de 5.651,41 euros distribuidos en 14 pagas anuales, según la información ofrecida por el portal ‘Transparentia’ de Newtral.

PUBLICIDAD

A pesar de estos ingresos, ha insistido en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro. “A la gente se le va el salario en el alquiler”, ha subrayado. En esa línea, ha advertido de que la situación resulta aún más compleja para quienes tienen cargas familiares. “No me quiero ni imaginar a quien tenga hijos o a algún familiar a su cargo”, ha añadido.

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Europa Press)
La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Europa Press)

Sidi ha calificado de “inasumibles” los precios actuales del mercado inmobiliario, señalando que el pago de alquileres que alcanzan los 1.500 euros mensuales se ha normalizado. “No se pueden pagar 1.500 euros de alquiler. Hemos normalizado precios abusivos”, ha denunciado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado del alquiler mediante medidas regulatorias que limiten los precios y amplíen la oferta de vivienda protegida. La diputada ha reiterado que el problema no se resolverá únicamente incrementando el número de viviendas disponibles, sino también garantizando condiciones de acceso sostenibles a largo plazo.

Tensiones con el socio de Gobierno

La portavoz de Más Madrid también ha hecho referencia a las discrepancias con el PSOE en materia de vivienda, particularmente en relación con el decreto de los alquileres. Según ha señalado, considera que el socio mayoritario del Gobierno “no se ha volcado” en sacar adelante esta medida.

“Alguien que dice que genera inseguridad jurídica ya está diciendo que no nos va a apoyar”, ha afirmado, en alusión a las críticas que ha suscitado el decreto. Sidi ha defendido que existen informes jurídicos y el respaldo de sindicatos que avalan la prórroga de las medidas planteadas.

El portavoz socialista en el Congreso responde a las críticas por la supuesta falta de implicación y asegura que todo el PSOE respaldará la prórroga de los contratos de alquiler.

Asimismo, ha reconocido que hubiera sido deseable un mayor respaldo por parte del PSOE durante las negociaciones. “Hubiera estado bien que nos hubieran apoyado más”, ha admitido.

En cualquier caso, ha asegurado que las personas que ya se hayan acogido a la prórroga prevista en el decreto contarán con el acompañamiento de su formación. La diputada ha insistido en que la prioridad debe ser garantizar la estabilidad de los inquilinos y evitar situaciones de vulnerabilidad derivadas del encarecimiento de la vivienda.

Temas Relacionados

SumarMás MadridViviendaVivienda EspañaAlquileresAlquileres EspañaCongreso de los DiputadosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tesoro escondido a más de 2.500 metros de profundidad que han sido halladas por la Armada francesa

La extracción de tres jarras y un plato de cerámica del naufragio más profundo de Francia permite avanzar en la datación y el análisis del yacimiento, gracias a una operación tecnológica inédita en aguas del cabo Ramatuelle

El tesoro escondido a más de 2.500 metros de profundidad que han sido halladas por la Armada francesa

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Los juristas defienden posturas contrarias: unos aseguran que la medida se mantendrá para los que la hayan pedido en tiempo y forma y otros consideran que, tras su derogación, perderá vigencia

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de abril: el chantaje del duque de Carril estalla mientras Carlo planta cara a Estefanía

La amenaza sobre la familia Luján se intensifica y una confesión de Pía podría cambiarlo todo

Infobae

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

El decreto permitía a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Los trabajadores no recibirán los salarios pendientes en su totalidad, según ‘The Sun’. Podrían percibir una compensación de hasta 865 en euros, una cifra que no cubre el total de las cantidades endeudadas

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

ECONOMÍA

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

Las aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea son las primeras en recortar vuelos por el aumento del precio del queroseno

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”