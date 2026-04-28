Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha reconocido públicamente que, pese a percibir un salario bruto anual de 79.119,74 euros, se ve obligada a compartir vivienda debido al elevado coste del alquiler. Lo ha hecho durante una intervención en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, donde ha abordado la situación del acceso a la vivienda en España y las dificultades económicas que afectan especialmente a los jóvenes, incluso a aquellos con ingresos considerados altos.

Sidi ha defendido que el debate sobre la política de vivienda no puede centrarse exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas. “Se puede hacer, pero siempre que esté protegido de aquí a diez años”, ha señalado, en referencia a la necesidad de garantizar que las nuevas promociones no acaben incorporándose al mercado libre en un corto plazo, perdiendo así su carácter asequible.

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Dificultades para ahorrar pese a un salario elevado

Durante su intervención, la diputada ha puesto el foco en la situación de su generación, en torno a los 30 años, que, según ha explicado, enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. “El problema que tenemos es que ni teniendo un buen salario podemos ahorrar para la entrada de un piso”, ha afirmado. En ese contexto, ha compartido su propia experiencia personal: “Yo soy diputada y comparto piso”.

En su caso, su salario se compone de un sueldo base de 3.366,99 euros mensuales, complementos por valor de 1.252,04 euros y dietas de 1.032,38 euros, lo que suma un total bruto mensual de 5.651,41 euros distribuidos en 14 pagas anuales, según la información ofrecida por el portal ‘Transparentia’ de Newtral.

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A pesar de estos ingresos, ha insistido en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro. “A la gente se le va el salario en el alquiler”, ha subrayado. En esa línea, ha advertido de que la situación resulta aún más compleja para quienes tienen cargas familiares. “No me quiero ni imaginar a quien tenga hijos o a algún familiar a su cargo”, ha añadido.

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso (Europa Press)

Sidi ha calificado de “inasumibles” los precios actuales del mercado inmobiliario, señalando que el pago de alquileres que alcanzan los 1.500 euros mensuales se ha normalizado. “No se pueden pagar 1.500 euros de alquiler. Hemos normalizado precios abusivos”, ha denunciado.

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En este sentido, ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado del alquiler mediante medidas regulatorias que limiten los precios y amplíen la oferta de vivienda protegida. La diputada ha reiterado que el problema no se resolverá únicamente incrementando el número de viviendas disponibles, sino también garantizando condiciones de acceso sostenibles a largo plazo.

Tensiones con el socio de Gobierno

La portavoz de Más Madrid también ha hecho referencia a las discrepancias con el PSOE en materia de vivienda, particularmente en relación con el decreto de los alquileres. Según ha señalado, considera que el socio mayoritario del Gobierno “no se ha volcado” en sacar adelante esta medida.

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“Alguien que dice que genera inseguridad jurídica ya está diciendo que no nos va a apoyar”, ha afirmado, en alusión a las críticas que ha suscitado el decreto. Sidi ha defendido que existen informes jurídicos y el respaldo de sindicatos que avalan la prórroga de las medidas planteadas.

El portavoz socialista en el Congreso responde a las críticas por la supuesta falta de implicación y asegura que todo el PSOE respaldará la prórroga de los contratos de alquiler.

Asimismo, ha reconocido que hubiera sido deseable un mayor respaldo por parte del PSOE durante las negociaciones. “Hubiera estado bien que nos hubieran apoyado más”, ha admitido.

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En cualquier caso, ha asegurado que las personas que ya se hayan acogido a la prórroga prevista en el decreto contarán con el acompañamiento de su formación. La diputada ha insistido en que la prioridad debe ser garantizar la estabilidad de los inquilinos y evitar situaciones de vulnerabilidad derivadas del encarecimiento de la vivienda.