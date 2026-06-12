La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

El jugador de Inglaterra Jude Bellingham (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

La selección de Inglaterra es la eterna favorita, da igual el torneo en el que participen. Desde que ganaran el Mundial de 1966, no han vuelto a sumar un título a su haber, a pesar de haber tenido oportunidades para ello. La última ocasión de alzarse con una copa fue la Eurocopa de 2024, en la que consiguieron llegar a la final donde cayeron ante España. Ahora Jude Bellingham ha hablado respecto al equipo y a aquella final.

En una entrevista con Lions Dens, el jugador del Real Madrid habló de la selección: “En la Eurocopa nos equivocamos un poco en algunos aspectos fuera del terreno de juego. No creo que el grupo conectara tan bien como podría haberlo hecho por varias razones. Las expectativas formaban parte de ello”.

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“Lo habíamos hecho bien en (Rusia) 2018 y en Catar (2022) y, cuando llegó ese torneo (Eurocopa 2024), se nos consideraba uno de los dos o tres equipos que debían ganarlo. No jugábamos especialmente bien, así que, incluso cuando ganábamos, no tenías la sensación de estar tan contento como deberías”, ha declarado Jude Bellingham al respecto. El futbolista, que apareció junto a su compañero Morgan Rogers, habló del aprendizaje vivido durante los últimos torneos y sobre las opciones del combinado nacional en el Mundial 2026.

La selección de Inglaterra (Reuters/Peter Cziborra)

Según Jude, “tiene que haber ese elemento de tenacidad y ganas de ganar. Pero la naturaleza del fútbol es que las victorias se olvidan rápidamente, y deberíamos aferrarnos a ese momento un poco más”. Y añadía: “Esta vez, tras haber vivido esas experiencias y sabiendo, por ejemplo, que el jugador que marca el gol de la victoria en la final del Mundial no siempre es aquel por el que apostarías tu casa, hay que estar siempre preparados. Todos deben sentirse queridos y parte importante del equipo”.

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Los partidos amistosos de Inglaterra ilusionan

Jude Bellingham, quien recientemente destacó en el partido amistoso donde Inglaterra venció a Costa Rica por 3-0, mantiene una reñida competencia con un futbolista del Aston Villa por ocupar el puesto de mediapunta titular en la selección inglesa. El propio Bellingham expresó que existe una gran conexión entre los integrantes del equipo nacional y que la adaptación resulta sencilla y natural para cualquier jugador, independientemente de su procedencia, club de origen o edad.

La nueva regla del lateral para el Mundial 2026 se aplicó en el amistoso Noruega-Suecia

“Nada de eso importa en este grupo. Es una alegría estar aquí”, afirmó el mediocampista. Asumirá el desafío de portar el dorsal 10 y se espera que no solo aporte su calidad futbolística, sino que también ejerza un papel de liderazgo dentro y fuera del campo. La expectativa sobre Bellingham es alta, ya que deberá guiar al equipo inglés en Estados Unidos, con la esperanza de que esta edición del torneo sea la que finalmente les permita alcanzar el éxito buscado desde hace años.

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Unas declaraciones que llegan tan solo un día después de que el centrocampista hiciera autocrítica sobre su temporada en el Real Madrid. “Vengo de una temporada dura condicionada por un par de lesiones. Es la primera vez que me ocurre en mi carrera. Pero me siento fuerte y mucho mejor desde el plano físico que al inicio de la temporada. Me siento listo y muy emocionado”. Su debut se llevará a cabo el día 17 de junio ante Croacia.