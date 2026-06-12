Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Mundial 2026 - Corea 2 - Rep. Checa 1 - ES

Corea del Sur logra una remontada decisiva ante República Checa y suma tres puntos de oro en su estreno en el Mundial 2026. El encuentro, disputado en el Estadio de Guadalajara de México, ha terminado 2-1 a favor del conjunto asiático gracias a los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu, que revirtieron el tanto inicial de Krejčí. Este resultado reordena el Grupo A tras la victoria de México en la inauguración.

El partido comenzó con Corea del Sur dominando, pero con poca puntería. En la segunda mitad llegaron los goles. República Checa aprovechó la ventaja de la altura de sus jugadores y se adelantó en el marcador. Sin embargo, la reacción de Corea del Sur cambió por completo el guion del encuentro. Hwang In-Beom igualó el marcador y, poco después, Oh Hyeon-Gyu culminó la remontada, asegurando los primeros tres puntos para los dirigidos por Hong Myung-Bo.

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La derrota supone un duro golpe para la selección checa, que regresaba a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. El conjunto europeo deja escapar una ventaja inicial y ahora está obligado a puntuar frente a Sudáfrica para mantener sus opciones de clasificación. Los surcoreanos apuntan ya a la clasificación, pues una victoria te catapulta a los primeros puestos.

Corea del Sur remonta ante República Checa (Europa Press)

Remontada clave en 15 minutos

El encuentro estaba llamado a ser liderado por Heung-Min Son. Aunque su carrera transcurre ahora en Los Angeles FC y se encuentra cerca de los 34 años, sigue siendo todo un fenómeno en su país. El capitán demuestra su experiencia con dos jugadas consecutivas en las que supera a su defensor y genera peligro, pero no afina de cara a puerta.

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En la segunda mitad, se ha mantenido la superioridad surcoreana. Kovar, portero de República Checa, ha destacado con varias paradas que han mantenido a su equipo en el partido. Un saque de banda bien ejecutado encuentra a Krejčí, que con un cabezazo ha marcado el primer tanto del choque y ha dejado a los checos por delante. Lejos de rendirse, el conjunto de Hong Myung-Bo ha seguido con su plan de dominio.

Un buen pase filtrado de Kang-In Lee, jugador del PSG que suena con fuerza como refuerzo del Atlético de Madrid este verano, ha dejado a Hwang In-Beom frente a la portería. El jugador del Feyenoord ha dejado una de las jugadas del torneo con un recorte que ha sorprendido al central y el portero, dejándolos atrás y rematando al fondo de la red con su pierna derecha.

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Un cuarto de hora después, ya en el minuto 80′, el partido entra en la fase del descontrol. Soucek marca con un buen remate de cabeza y adelanta a los checos, pero el tanto acaba anulado por fuera de juego. Oh Hyeon-Gyu aprovecha un balón al espacio y concreta la remontada, con un disparo a poca distancia que el meta no puede frenar. Los últimos minutos son de máxima tensión, con Kim Seung-Gyu evitando el empate en dos intervenciones decisivas. Corea del Sur celebra una victoria que refuerza su candidatura en el grupo y deja a República Checa sin margen de error.